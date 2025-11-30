北平鋒｜「台獨」謊言在真相面前崩塌

11月29日，台灣《中國時報》刊發言論〈2027戰爭幽靈與台灣謊言〉指出，「在西方有個『謊言帝國』，在台灣卻有個『謊言領導』，雖然無法說是騙死人不償命，但是戰爭幽靈縈繞台北的天空，卻也是一堆人相信。」日前，賴清德高調宣稱「2027年大陸將武統台灣」，「謊言領導」製造「戰爭幽靈」，誰在毀台賣台不言而喻。



賴清德口中的「民主防御機制」，不過是將台積電的命脈、民眾的身家、台灣的未來，拱手送給美國。1.25萬億元新台幣，沒有用在修橋鋪路、減稅養老、改善醫療等民生實事上，反倒用在了購買導彈、煽動陰謀、換取他國極少數政客幾句違心的「支持」上。這哪裏是「國防建設」？分明是用台灣人民的血汗錢，為少數「台獨」分子的分裂圖謀買單。

民進黨編織「台獨」謊言，處心積慮、不擇手段。它毫無顧忌地操控輿論、篡改教材、製造「寒蟬效應」，企圖蒙蔽島內民眾，帶偏其認知，達到其所謂「洗滌人心」的目的。

《中國時報》文章指出，民進黨從2016年重回執政以後，開始利用美式的國家資本主義手法，把台灣的主流媒體盡力納入他們所建構的「台獨主義」中，這些媒體已經成為民進黨的統治工具，成為與民進黨共同建構「謊言台灣」的重要幫襯。受到「台獨」輿論誤導，一部分台灣民眾不僅看不到兩岸的骨肉親情，更感受不到大陸爭取和平統一的誠意、善意與努力。這份誠意，源於大陸始終認定：台灣是走失的孩子，更是即便被極少數「台獨」頑固分子綁架，也捨不得傷害分毫的親人。

賴清德及民進黨當局，惡意扭曲大陸反「獨」促統決心，炒作「2027年大陸武統」的虛假敘事——他們打着「保衛台灣」的旗號，為的是煽動對立騙取選票，為的是提高防務預算大撈一筆，殊不知這是在一步步把台灣推向戰爭深淵。所謂「2027大陸武統」，在一個虛構的「時間表」裏，被「台獨」政客反覆炒作，當成製造全民恐慌的工具。對島內政治有了解的人或許早就清楚，2027年唯一可以確定的事，就是民進黨要搞選舉，賴清德要求「連任」。

謊言終會崩塌，不是因為有人揭穿，而是因為民眾終將覺醒。2027年要發生的，將是賴清德更狼狽的事實，是「台獨」陰謀及其謊言的破產。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

