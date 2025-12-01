北平鋒｜反「台獨」、要和平、求統一是大勢所趨

在台灣社會，和平、「台獨」、軍事、統或不統，都是常說常新的話題。台灣《聯合報》11月30日刊發評論文章〈鄭麗文直球對決賴清德反對「台獨」堆疊兩岸和平〉指出，鄭麗文說要讓「九二共識」、反對「台獨」成為主流民意。台北論壇基金會榮譽董事長蘇起在新近一期訪談節目中表示，一天到晚跟大陸扮鬼臉，沒遠見的民進黨非要作死？大陸再過兩三年就可「不戰而屈人之兵」收復台灣。這些觀點和聲音所反映出的，正是台灣民意的最新動向。



對台灣老百姓而言，他們只想過安穩日子。阿嬤關心的，是菜市場裏魚價有沒有漲；年輕人擔心的，是房貸和工作。誰真想讓炮彈落在自家門口？可賴清德高喊「台灣有事」，嘴上吃着日本壽司，手裏攥着美國軍售訂單，卻不敢直面一個最簡單的問題：「台獨」是否招致戰火？他不敢回答，因為答案一旦出口，他的氣泡就破了。他不是在保衛台灣，而是打着「抗中保台」牌，把台灣民眾的安危作為個人撈取政治資本的籌碼，抑或換來自己的茍延殘喘。

「九二共識」，不是誰逼誰低頭，是兩岸在1992年那個特殊年代，用最務實的智慧，為和平留了一扇門。當年兩岸隔着炮火，如今隔著屏幕，可人心沒變——誰真想讓台灣變成戰爭的火海？誰真願意讓台積電變成地緣政治的靶子？大陸的底線從來清晰：你不搞「台獨」分裂、承認「九二共識」，我就跟你談經貿、談文化、談民生，談一切想談的大小事項。這是耐心和真誠，是以最大努力、盡最大善意，為兩岸爭取和平統一前景。

可民進黨偏要玩文字遊戲。「中華民國台灣」喊得響，卻不敢全面承認「中華民國」是1949年前就存在於中國的「政權名稱」，更不敢面對兩岸同屬一個中國的歷史事實。他們一邊用「本土化」包裝分裂，一邊把「九二共識」污名成洪水猛獸。台灣七成民眾反對「台獨」，八成支持維持現狀，可媒體上天天是「抗中」口號，學校裏灌輸「中國是敵人」，年輕人被割裂的認知裹挾，誤以為和平是理所當然的，卻不知這是靠維護「九二共識」得來的。

美國一些政客時不時裝模作樣喊「協防台灣」，可他們真會為台灣流血嗎？國際局勢變化讓台灣人民看清：你越把大陸當敵人，美國越把你當棋子；你越揮舞「台獨」旗幟，兩岸就越被推上對抗的懸崖。真正的愛台灣，不是喊「防衛」、搞分裂，而是讓台灣不被打、不被賣、不被拖進戰爭。鄭麗文說「九二共識是定海神針」，她不是在喊口號，是在替沉默的大多數發聲。

大陸反對的是「台獨分裂」，只要台灣不越紅線，大陸願在「九二共識」基礎上，談合作、談交流、談未來。統一不是征服，是回家；不是誰吞並誰，是兩岸命運共同體重新握手。

當下，台灣年輕人常想常問：「我們真要為一場贏不了的戰爭，賭上一生嗎？」答案不在美國的軍售清單裏，不在民進黨的信息繭房中。反「台獨」，才能保和平；要和平，才會有發展；求統一，才能有未來。台灣的主流民意渴望和平生活的願望，值得被聽見，值得被守護。台灣民眾自願回到那扇名為「九二共識」的門後，大家才能一起把家找回來。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



