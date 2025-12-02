來稿｜台獨謊言與台灣危機

來稿作者：區漢宗



台灣媒體的評論文章《2027戰爭幽靈與台灣謊言》，一針見血地揭示了當前台灣政治的核心問題：一個由謊言構建的安全敘事，正將台灣推向危險的邊緣。當賴清德高調宣稱「2027年大陸將武統台灣」時，他販賣的不是安全，而是恐懼；不是保障，而是危機。



謊言帝國的台灣代理

文章指出，賴清德團隊既是謊言消費者，也是謊言傳播者。賴清德團隊將未經證實的安全威脅作為政治工具，其目的不是保護台灣安全，而是為特定政治議程服務。

這種「戰爭行銷」背後是精明的政治算計：通過製造外部威脅感，轉移民眾對內部治理失敗的注意力；通過煽動安全焦慮，為巨額軍購提供合理性；通過塑造危機氛圍，壓制不同政見的聲音。

1.25萬億新台幣的機會成本

賴清德在《華盛頓郵報》的投書中宣佈將投入1.25萬億元新台幣向美國採購軍火，這一數位相當於台灣地區年度總預算的近四分之一。更令人震驚的是，這一重大決策先向國際媒體披露，隔天才「告知」台灣民眾。

台灣社會對軍購議題存在深刻分歧。將如此巨額資金投入軍購，意味着同等金額將無法用於醫療衛生、教育投入、社會保障等民生領域。根據台灣多個民間機構的調查，民眾最關心的議題始終是經濟發展、就業機會和社會福利。

賴清德將寄託於美國軍火供應，表面上似乎能提升防衛能力，實際上卻存在三大戰略困境：首先，過度依賴外部武器供應將削弱台灣的自主性。一旦武器供應鏈受制於外部因素，可能在關鍵時刻因政治或經濟因素而受限。其次，過度投入軍火採購將導致社會資源配置失衡，忽視教育、醫療、基礎建設等長期安全的根本保障。最後，軍火商的利益與台灣的安全未必一致，過度綁定可能使台灣成為地緣政治博弈的籌碼。

謊言政治的終極代價

民進黨當局編織「台獨」謊言，操控輿論、篡改教材、製造「寒蟬效應」，企圖通過系統性的資訊操控來實現「洗滌人心」的目的。這種政治操作，短期內或許能夠製造輿論一致性的假像，但長期必然導致社會判斷力的退化。

巨額軍購是否等同於安全提升？現代安全概念早已超越傳統軍事層面，涵蓋經濟韌性、社會凝聚、外交智慧等多個維度。將安全簡化為武器裝備的堆砌，反映出的是安全觀的落後與片面化。

走向真正的安全之道

賴清德的軍購宣佈與「2027時間表」谎言，無疑加劇了地區的安全困境。將兩岸關係簡化為軍事對抗，忽視外交對話與信心建立措施的可能性，反映的是一種極端且危險的安全觀。歷史表明，軍備競賽很少帶來真正安全，更多是引發對抗升級的惡性循環。台灣的安全最終需要通過政治智慧而非軍事手段解決。

台灣需要的不是被販賣的恐懼，而是基於事實的理性討論；不是政治人物的戰爭預言，而是專業客觀的安全評估；不是巨額軍購的盲目投入，而是資源配置的明智權衡。

真正的安全應該來自於社會的凝聚力、經濟的韌性、外交的智慧，而非單一依賴外部武器供應。唯有回歸真實、重建兩岸信任，台灣才能找到真正符合民眾利益的安全之道。

作者區漢宗是香港媒體人。



