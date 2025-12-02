北平鋒｜「台灣一旦淪為戰場，什麽都是空談」

新加坡《聯合早報》近日刊發文章〈 鄭麗文：台灣一旦淪為戰場什麽都是空談 〉，文章指出，鄭麗文參加台灣一年一度的「秋鬥」大遊行時呼籲，台灣人放下黨派和意識形態，捍衛和平，「台灣一旦淪為戰場，什麽都是空談」。鄭麗文這席話從另一個視角表明了「台獨」是死路一條。今年「秋鬥」遊行的口號是，「反Lie求真！反戰求生！」這些口號是台灣民眾對「台獨」召戰最真實的恐懼——戰爭不問立場，不認身份，只有結果：人沒了，家沒了，錢沒了，連哭都來不及。



今天的台灣，賴清德把戰爭當籌碼，把400億美元軍購當政績，把「大陸2027武統台灣」當文宣口號，卻對島內實質薪資連續三年下滑、中小企業倒閉潮、教育經費持續下調視而不見。這不是在保衛台灣，而是在拿2,300萬人的身家性命，賭一個根本不存在的「安全幻覺」。如果沿着「台獨」死路一直走下去，賴清德就是拿整個台灣社會的未來，去賭一場注定輸光的賭局。當炮火撕裂海峽，所有經濟奇跡和科技榮耀，都會在剎那間化為廢墟。

台灣對於美國而言，歷來是個棋子，美國不是為了台灣，而是把台灣當成「以台制華」的工具。賣給台灣武器賺得盆滿缽滿，如果真打起來，航母會調頭就走，個別政客也只會開個記者會譴責「局勢惡化」，可台灣民眾只能在廢墟中哭泣。他們不會「保台」，只是把台灣當棋子、當消耗品。台灣民眾要的不是「抗中」，而是「安生」；不是「台獨」，而是「和平」。

為了「謀獨」，民進黨當局還把「一國兩制」台灣方案劃為所謂「不可觸碰的紅線」，怕的不是「一國兩制」，而是怕越來越多的台灣人被喚起：我們和大陸，本是一家人。他們怕的是，當台灣民眾發現堅持「九二共識」不是「賣台」，而是守護和平的基石；當七成台灣人認同自己是中華民族一員，他們精心打造的「抗中保台」路線將瞬間崩塌。於是他們只能用「紅線」封口，用「國安」定罪，把「兩岸一家親」變成敏感詞，把「憲法一中」污名化為「叛國」。他們不是捍衛民主，是企圖用「綠色恐怖」，堵住所有通向和平的道路。

台灣的底牌，從來不在軍火商的合同裏，而在百姓的日常裏。台灣《聯合報》民調顯示，九成民眾支持兩岸溝通，連民進黨鐵票倉裏都有七成五不反對對話；美麗島民調顯示，七成以上民眾認同中華民族身份。這些都說明台灣社會的根深深紮在中華文化和兩岸血脈親情之中。

台灣不需要戰犯，需要的是能帶人民回家的英雄。戰爭不是尊嚴，是毀滅；對抗不是勇氣，是愚蠢。當軍費壓垮教育，當口號取代對話，當年輕人只能靠「避戰」考公職求生——這哪裏是「保台」？這是把台灣一步步推向深淵。鄭麗文說對了：戰場一開，什麽都是空談。和平不是退讓，是智慧；對話不是投降，是責任。台灣的未來，不在導彈射程裏，而在兩岸能否重新坐下來，說一句：「我們是一家人。」

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



