仲點論政｜減低人口老化對醫療系統的壓力

仲點論政｜劉仲恒

人口老齡化是全球普遍趨勢。2020年時，60歲及以上人口數量已超過5歲以下兒童；到2030年，全球每6人中就有1人年滿60歲或以上，屆時該年齡層人口將從2020年的10億增至14億。預計至2050年，全球60歲或以上人口更將大幅攀升至21億，而80歲及以上高齡人口數量則會在2020至2050年間增長兩倍，達到4.26億。



年齡增長累積智慧，卻也伴隨着不可逆轉的身體機能衰退。老年人常見疾病包括聽力下降、白內障、腰背頸痛、關節炎、慢性阻塞性肺病、糖尿病、抑鬱症及腦退化症等，且年紀愈長，長者同時患上多種疾病的機率也愈高。

因此，人口老齡化對社會最直接的影響，便是給醫療系統帶來沉重負擔，主要體現在複雜醫療護理需求增加與慢性病患病率上升兩方面。長者體能不比從前，一旦患病便需更多專科及長期護理服務，這無疑對醫院床位、醫護人力及財政資源等構成壓力。

香港同樣面臨這一挑戰。2023至24年度的醫療衞生經常性開支中，公共醫療衞生支出佔比達51.8%，較十年前2013至14年度增長1.5倍。這一增幅與同期65歲及以上人口比例的增長率大致相符，可見人口老化是推動醫療支出上升的主要原因之一。

讓老人家「不變老」固然不切實際，緩解上述問題的唯一出路，在於盡可能讓長者活得更健康。健康狀況改善則患病機率降低，對醫療服務的需求自然相應減少，這亦是長者自身所期盼的狀態。

更重要的是，這並非遙不可及的目標。儘管遺傳因素會影響老年人健康狀況，但長者間健康水平的差異，更多源於生理與社會環境因素，包括居住環境及社區條件等。從醫學角度而言，人們童年時期所處的環境結合個人特徵，會對其衰老模式產生长期影響。因此，我們需與政府攜手合作，共同營造更健康的香港居住環境。

此外，除社會環境直接影響健康外，個人日常生活中的決策與健康行為亦會產生間接作用。若能終生保持健康生活習慣，尤其是均衡飲食、定時運動及遠離吸煙等，有助降低非傳染性疾病風險，提升身心機能，從而延緩對醫療護理的依賴。這些健康常識可通過公眾教育廣泛傳播，同樣是我們力所能及的事。

政府統計處曾推算，本港長者人口將由2023年年中的164萬，增至2036年年中的244萬，並在2046年年中進一步攀升至275萬。可見，人口持續老齡化對本港公營醫療系統可持續性構成的挑戰真實存在，值得我們正視與應對。

作者劉仲恒是放射科專科醫生，香港全球專業青年倡議行動創始召集人，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

