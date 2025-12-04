北平鋒｜賴清德再次「跪美賣台」

12月4日凌晨，賴清德通過視頻接受《紐約時報》專訪，自詡「台美關係堅若磐石」，高談大陸「軍演更密集」，積極贊成「美總統希望台灣半導體及協力廠商赴美投資」。北平鋒看了相關報道有一個感受：賴清德接受了一次洋人的採訪便如獲至寶，奴顏婢膝，「賣台」、「毀台」醜態盡出。



採訪中，他對「一個中國」原則公然挑釁，對兩岸同胞的血脈親情肆意踐踏，把台灣民眾的血汗錢變成向美國軍火商獻媚的貢品。「量台灣之物力，結美國之歡心」，賴清德此番作態是赤裸裸的漢奸行為，是對包括2,300萬台灣民眾在內的14億多中國人民共同意志的公然背叛。

賴清德嘴上說「做最壞打算」，實則每一步都在蓄意製造最壞的結局。他不提自己如何一直挑釁大陸，成為點燃火藥桶的引信，反而大談大陸「軍演越來越頻繁，強度也越來越強」，企圖顛倒黑白、誤導觀眾。他推動400億美元軍購，不是為「保衛台灣」，而是為美國軍工復合體輸血；他鼓吹「防務自主」，實則是讓台灣成為美國對華戰略的「消耗性前哨」。台灣真正的安全，應該來自兩岸和平、經濟融合、民心相通。但賴清德帶給台灣的，是軍費飆升、民生凋敝、青年被征召淪為「炮灰」。他口口聲聲「和平無價，戰爭沒有贏家」，卻親手把台灣推入戰爭的賭桌，又妄想用謊言粉飾事實。

賴清德吹捧「台美關係堅若磐石」，卻忘了台灣從來不是國家，而是中國領土不可分割的一部分。美國所謂的「與台灣關係法」、對台「六項保證」，實質是將美國的國內法淩駕於國際義務之上，都是非法和無效的，不過是美國用來牽制中國、收割台灣的戰略工具。

賴清德甘願做美國的「代理人」，以為投靠美國就能換來「協防承諾」，卻不知美國政客的承諾，比太平洋的泡沫還不可靠。當台灣企業被誘逼遷廠、技術被強制轉移、人才被高薪挖角，台灣失去的不是幾座晶圓廠，而是整個產業的根基、世代的未來。賴清德把台灣半導體產業當成向美國乞憐的籌碼，加速着台灣被邊緣化的命運。他談AI、談經濟，卻對台灣民眾的困境視而不見：年輕人薪資停滯、房價高企、產業外移、軍費壓頂、兩岸交流受阻。他口中的「協助美國再工業化」，也是在出賣台灣利益，讓台灣成為美國「脫鉤斷鏈」的犧牲品。

賴清德在專訪中誇誇其談，自以為能獲得所謂「國際認可」，卻不知反而暴露了他徹底的無知與無恥、極端的魯莽和危險。全世界都清楚，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。聯合國大會第2758號決議早有定論，183個國家承認一個中國，台灣沒有「國家地位」。賴清德不敢正視這些事實，只能通過謊言欺騙台灣民眾和國際社會。

12月4日，《紐約時報》稱，中美在敏感的貿易談判中艱難前行之際，部分台灣官員感到不安。賴清德似乎淡化了這種焦慮，重申他認為台美關係「堅若磐石」。《紐約時報》還稱，賴清德回避了他有多大把握相信美國在台海危機時相助的問題，但美國領導人態度更為謹慎，始終未明確表態若出現台海危機時將採取何種行動。

北平鋒相信賴清德看了《紐約時報》的這些內容，心一定碎了一地，《紐約時報》怎麽如此不配合他的拙劣表演呢？

天欲其亡，必令其狂。賴清德在凌晨的視頻專訪中告訴世界：台灣不要回家。他不是在守護民生，而是在出賣台灣；不是在守護和平，而是在點燃戰火。

12月4日凌晨的台灣，大部分人還在夢鄉之中，而台灣人民的叛徒賴清德，卻在無恥展示「賣台」、「毀台」嘴臉。賴清德如此踐踏台灣民眾的尊嚴福祉，醜陋的這一幕必將被釘在歷史的恥辱柱上，被人民永遠唾棄。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



