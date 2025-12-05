北平鋒｜封得住小紅書，封不住真相

當台灣民進黨當局以所謂「資訊安全」為由按下「小紅書」的封鎖鍵時，300多萬台灣民眾的日常突然斷了線。那些深夜刷到的大陸美食攻略、職場經驗分享、文化習俗解讀，那些幫大學畢業生規劃職業方向、讓年輕人緊跟流行趨勢的實用內容，一夜之間成了「違禁品」。但真的是小紅書「不安全」嗎？民進黨不敢說的真相，藏在他們慌亂的借口裏，藏在台灣年輕人對真實世界的渴望中，更藏在台灣社會的持續覺醒中。



民進黨當局嘴上喊着「反詐」、「資安」，實則是毫不掩飾的惡意打壓。他們以「詐騙案」為由對一款來自大陸的社交平台下手，無視絕大多數台灣用戶使用小紅書來學習技能、分享生活、尋找靈感的正常需求。如此拙劣的理由，再次暴露民進黨當局「逢中必反」、「綠能你不能」的真實面目，台灣網民對此無法接受。

有台灣網友留言諷刺，「台灣電話詐騙最嚴重，民進黨怎麽不把電話禁了？」、「我聽到被騙的通常都是臉書社團，沒聽過在小紅書受騙的」、「小紅書改名小綠書是不是就不會被禁了」。還有台灣年輕人說得更直白：「我們在小紅書上不聊政治，只看生活信息，還能認識大陸朋友。」正是這種純粹的交流需求，戳中了民進黨最害怕的事——兩岸同胞通過真實信息建立聯結。可見，民進黨當局的借口是所謂「資安」，暴露的只是他們內心的恐懼與不安。

這份「不安」，源於他們精心編織的謊言正在崩塌。多年來，民進黨不斷灌輸「大陸落後」、「兩岸對抗」等謊言，試圖讓台灣民眾活在封閉的認知裏。可在小紅書上，大陸網友分享的多彩生活、多元文化、創新科技，大陸網友的熱情解答、真誠交流、友好互動，都像一道道光，穿透了縫隙。當台灣年輕人看到大陸同齡人用短視頻記錄創業歷程，看到各地美食與民俗的鮮活呈現，看到大陸人民的善良美好，看到祖國大陸的發展一日千里，民進黨編織的各種謊言自然不攻自破。更讓民進黨恐慌的是，這種認知覺醒還在不斷展開——就像九三閱兵，數百萬台灣民眾主動觀看直播，通過親眼見證，戳破了「大陸威脅」的騙局。

民進黨封鎖小紅書，在製造「綠色恐怖」的路上越走越遠。從阻撓兩岸高校合作，到限制台灣民眾赴大陸交流，民進黨正在用粗暴手段割裂兩岸血脈聯結。可他們忘了，信息的流動、情感的傳遞從來都擋不住，就像當初擋不住閱兵直播在島內的現象級傳播，擋不住網友「以身為中國人為榮」的留言刷屏。這次封鎖小紅書後，台媒評論區里滿是「沒出息」、「把民進黨封了更好」的聲討，這些都已經說明民心所向。

300多萬台灣用戶的失落，其實是一個清醒的信號：台灣民眾想要的，從來不是被謊言包裹的「保護」，而是對美好生活的追求；不是兩岸對立的緊張，而是互通有無的溫暖。民進黨可以「封住」一個又一個大陸的平台，卻封不住大陸發展的事實真相，封不住兩岸同胞交流交往、走親走近的人心民意，更封不住祖國完全統一必將實現的歷史大勢。

真相不會沈默，民意正在覺醒。當越來越多人看清民進黨政治操弄的本質，願意主動沖破信息牢籠，民進黨精心構建的謊言大廈終將崩塌，島內「要交流、要和平、要真相」的民意將愈加彰顯。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



