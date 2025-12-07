來稿｜日韓相繼變更核政策　東北亞「核心」地帶堪憂

來稿作者：陳文坪



11月14日，《共同社》引述消息人士報道，日本一直堅持「不擁有、不製造、不引進」核武器的三項原則，出現動搖。日本首相高市早苗擬修改「不引進」這一原則，方便美方部署載核艦艇，以更符合日方的安全。她擔心的是，如果日本遵守「不引進」原則，那就無法允許美軍載核艦船停靠日本，如發生突發事態時，美國的核威懾會減弱。



無核三原則於1967年由時任日本首相佐藤榮作提出，過去40多年來日本歷屆政府都遵守這一原則。然而，高市政府和自民黨內部部分人士正蠢蠢欲動，要在新的《國家安保戰略》修正「不引進」這一原則。

過去10年，日本明顯放寬了戰後軍事限制，如准許武器出口、派兵海外維和。還有美國的航母基地就設在橫須賀，並依賴美國核保護傘。現在高市早苗這位「強勢」的首相更不顧日本歷屆政府的承諾而苦心經營，要修正「不引進」的條文，好讓美國載核艦艇開進東京港。這說明在當前嚴峻的安全環境下，日本安全政策的重大轉變、無核政策也出現鬆動。對東亞、東北亞、甚至亞洲來說，都是一種隱憂。

縱觀當今世界，國際局勢瞬息萬變，地緣政治也受到嚴重沖擊，進而衍生出更激烈的競合。地處東北亞區域的中國、日本、韓國、朝鮮雖具有緊密的地理和歷史聯繫，不過，因意識形態的不同而產生嚴重分歧。他們都在各自盤算如何從中取得利益最大化，站在對自己最有利的高度來面對各方。

恰逢亞太經濟合作會議（APEC）今年由韓國主辦，美國總統特朗普受邀訪問韓國。10月29日，韓國總統李在明與特朗普在慶州舉行韓美首腦會談。雙方在經貿、防務、核潛艇燃料及科技合作等關鍵領域達成實質共識，標志着韓美戰略同盟邁入更為全面與深化的新階段。

李在明更提議美方支持韓國核潛艇燃料開發，強調「柴油潛艇潛航受限，難以應對朝中潛艇威脅」。特朗普同意啟動後續技術磋商。換句話說，韓國已放棄長期堅持的「朝鮮半島無核化」的立場與原則，向「核戰略」方面推進。

「朝鮮半島無核化」是朝鮮與韓國於1991年12月31日在板門店草簽的協議，1992年2月19日正式生效。該宣言規定雙方不得試驗、製造、生產、接受、擁有、儲藏、部署或使用核武器，承諾和平利用核能，並禁止擁有核再處理及鈾濃縮設施，同時進行核查。

但是，過去10多年來，由於朝鮮不斷研發導彈與核試炸，雖受到聯合國及西方制裁，但朝鮮並沒有放棄核研發。而美方的消息也說明，朝鮮的核彈已具備核打擊能力。而韓國多年來雖然不斷堅持，平壤並不買賬，其實半島無核化早已名存實亡。

11月14日，韓、美同步宣布正式敲定《聯合情況說明書》（Joint Fact Sheet），其中一項是一致同意推進韓國建造核動力潛艇。李在明說是他「數十年的夙願」，這也是「地區穩定所需的戰略資產」。他強調，韓方成功爭取到美國在鈾濃縮與使用後核燃料再處理方面的支持，具有歷史意義。

可見，韓美已達成核能的戰略使用，韓方已取得美方的核技術「綠燈」來建造核動力潛艇的關鍵因素，核潛艇建造只剩下時間問題。

韓國的北部是朝鮮、而日本的隔鄰就有朝鮮、俄羅斯、中國。而朝、俄、中三國都有擁有核武器。回看過去，朝鮮時常發射中長程導彈，甚至不顧安理會的決議而發展核試。

俄羅斯2022年揮軍入侵烏克蘭，普京仗着擁有核子力量而宣示部署戰略核武器在白俄羅斯。而朝鮮也充分抓住俄烏戰事出兵支援俄羅斯而從中「交換」來取得更多核技術。近年來，朝核技術在試飛/試炸已取得明顯突破。

日本首相高市早苗11月7日在國會質詢時表示，如果「台灣有事」，且伴隨武力攻擊，有可能被認定為「存亡危機事態」，日本自衛隊可行使集體自衛權。這番涉台言論不但引起日本朝野的批評，也引發中國外交部提出嚴正交涉和強烈抗議，導致中日各界交流，包括文化交流、民間商貿也隨之終止。這樣也給予高市有操作的機會，如果不修正「不引進」原則，美國的核威懾會減弱，會對日本安全不利，更有「說服力」。

東北亞「核心」正在形成。這樣下去，在屈指可數的年頭，日本的「核引進」、韓國「核潛艇」，都將相繼「擁核」；朝鮮、中國都各自擁有不同數量的核彈；東北亞四國這一「核心」地帶必將出現軍備競賽。如果出現「狂妄之人」，引發另一場危機，其後果是令人擔憂的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。



