北平鋒｜小紅書被禁讓台灣網民加快「數字返鄉」

台灣民進黨當局日前封禁社交媒體平台「小紅書」，有消息顯示，封鎖令導致島內小紅書APP下載量在某應用市場反向暴增100多位至第11位，且還在持續增加。



新加坡《聯合早報》12月5日報道稱，深受台灣網友喜愛的小紅書被民進黨當局封禁，惹得大批台灣網民不滿，不少台灣IP的用戶發帖求助，大陸網友則在評論區積極回應，更有人提醒：「台灣的朋友們可以看一下自己的祖籍地，將IP定位到那裏，然後大數據會推薦當地的一些帖子，就算還沒回來也算提前返鄉了。」這些暖心的建議，恰似一把尋根的鑰匙，讓無數台灣青年開啟了一場無聲的「數字返鄉」。

台灣當局以為切斷平台就能割裂聯系，卻忘了人對根的自然渴望比任何技術壁壘都更執着。當一個台灣青年在視頻裏聽見祖輩的方言，看見宗祠裏自己姓氏的牌位，心裏那堵「你不是我們」的墻，便會無聲剝落。這從不是「滲透」，是記憶的復甦；從不是「宣傳」，是血脈的回響。大陸網友的建議最是溫柔：不說政治，只談親情——這卻成了最有效的「解藥」。

民進黨主導的「反中教育」教人怕大陸，卻做不到讓人忘了自己從哪裏來。七成台灣人祖籍閩南，他們的祖輩當年帶着家譜、香火、家鄉的泥土渡海，不是為了割裂，是為了傳承。如今，當民進黨當局試圖用恐懼教育扭曲認同，數字世界卻用親情保持了連接、重建着認同。有些年輕人也許不知道民進黨成立是哪年，但記得成都火鍋排隊三小時；他們背不出《台灣通史》，但能說出泉州土樓一塊磚的來歷。一個視頻，一句方言，一條宗親會的尋根啟事，比十年「反中教育」更有力。因為人不會背叛自己流着的血，只會遺忘被強加的標籤。

民進黨當局不敢承認一個事實：年輕人愛台灣，但不愛被灌輸的「對立台灣」。他們知道歷史，但不願活在被切割的敘事裏。當一個台灣青年在B站看到「閩南婚俗」的視頻，發現和自家祖傳儀式一模一樣；當他在抖音上刷到潮州祠堂祭祖，聽見族長念出自己姓氏的輩分——他突然明白，所謂「本土」，不是隔離，而是傳承。傳承的根，早就在對岸的山海之間，靜靜等著他。

這場「數字返鄉」，從來不是技術對抗，而是一場文化歸位。千萬個普通人，用手機把故鄉的溫度，一點一點寄到海峽對岸。當一個台灣青年在評論區寫下「我爺爺也是從漳州來的」，他的身份，已經不僅是「台灣人」或「中國人」，更是「林家第十八代子孫」。這個身份，比任何宣教都更真實。

人心的歸屬，就在深夜刷手機的指尖，是屏幕中那一盞等在老屋的燈、一碗沒涼透的湯圓、一聲用閩南語喊出的「阿公，我回來了」。當一個孩子在看短視頻時，自然地說出「我祖籍是泉州」；當千萬個台灣青年點開平台，不是為了看熱鬧，而是為了認祖。祖國統一的進程就在無聲中向前推進。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



