北平鋒｜「綠色打卡機」困住台灣青年未來

「現在台灣學生去大陸交流，要填『自我檢核表』，這哪裏是檢核？根本是『自我煎熬表』！」「那個所謂『赴陸交流登錄平台』，就是一台『綠色打卡機』，刷一下交流自由就沒了。」新黨籍台北市民意代表侯漢廷在節目中的怒斥，道出了無數台灣青年赴大陸交流時的憋屈、憤懣與無奈。侯漢廷設想了未來可能出現的荒誕情形：兩岸社團想合作開展環保活動，卻因「合作」二字是敏感詞，只能改成「各自撿垃圾」，這無疑是把民進黨當局阻撓兩岸青年交流的卑劣手段，揭露得淋漓盡致。



大到校級交流活動，小到學會社團、學生自發小團乃至老師自費帶隊活動，「綠色打卡機」全部納入監控，更要求事前提前一個月報備、事後一個月內回報、變更行程三天內告知，如此繁瑣至極的流程是把學生當「潛在風險」來監控。

「自我煎熬表」的內容更是令人啼笑皆非：不僅以「有無涉政治性內容」的籠統表述「包打天下」，將「兩岸同根同源」的事實論述視作「易涉違反法令」的典型案例，甚至將台灣青年學生赴陸實習就業作為檢核重點。表裏明確赴大陸交流前需確認「主辦單位是否為陸方黨政軍或具政治性團體」，那如果去大陸高校聽堂課，教授有黨員身份，算不算「違規」？

這種顛倒黑白又杯弓蛇影般的「審查」，本質上還是民進黨當局怕台灣青年看到真實的大陸，怕他們識破「大陸民眾吃不起茶葉蛋」這類謊言，怕他們在交流中感受到兩岸同根同源的真情實感。畢竟，當台灣青年在西安兵馬俑前驚嘆歷史傳承，在深圳科創園觸摸未來科技時，民進黨精心編織的「恐中」、「抗中」謊言，就會不攻自破。

民進黨嘴上喊着「只是提醒，不是強制」，實則通過更隱蔽的方式強制打壓兩岸交流。台教育部門明確將檢核表的填報情況與學校行政考核、獎補助款直接掛鉤，學校為避免經費被扣、負責人被約談，只能倒逼學生「自覺放棄」赴陸交流機會。這哪裏是「提醒」，分明是赤裸裸的威脅。正因此，台灣青年的發展和前途成為了民進黨當局的政治祭品。

「民進黨是怕兩岸青年多說一句話、多握一次手，就會發現彼此是一家人嗎？」這種質問戳中了民進黨當局的核心焦慮——他們最怕兩岸青年通過務實合作增進理解，最怕「台獨」營造的對立氛圍被事實瓦解。

民進黨借口說這是在「保護」台灣青年，卻把台灣青年關在「信息繭房」裏，讓他們放棄實習就業機會，不敢說大陸的好。這只會讓台灣青年越來越清醒認識到，不能被民進黨的「綠色打卡機」、「自我煎熬表」捆住腳，要去看更大的世界，去和大陸同齡人一起成長。

事實上，越來越多台灣青年正積極突破民進黨當局設置的重重障礙限制。有人頂住壓力申請大陸高校，在清華大學實驗室里攻克技術難題；有人無視「審查紅線」，在大陸實習時主動向同事請教；還有人帶着社團成員「曲線交流」，先到香港再轉赴大陸，只為親身感受大陸的發展活力。他們用行動證明，民進黨可以操弄無理荒謬的「自我檢核」，卻無法扼殺交流的渴望；可以製造層層設卡的「闖關遊戲」，卻阻擋不了兩岸同胞相向而行。

對台灣青年而言，最有力的回應，就是勇敢邁出腳步——去親眼看看長城的雄偉，去親身體驗大陸的活力，去和大陸同齡人攜手，把「自我檢核」、「綠色打卡」的荒誕變回「攜手創未來」的精彩。兩岸青年本就是並肩同行的夥伴，而不是被政治操弄的對手；未來的舞台，在台灣這一祖國的寶島上，更在整個中國的廣闊天地中。

