來稿｜西九渡輪開通：不只多條航線咁簡單

來稿作者：陳凱琪



西九文化區近年發展備受矚目，M+與香港故宮文化博物館已成為本地市民和海外旅客必訪的文化地標，單是M+開業以來已經錄得超千萬訪客，故宮館最新的古埃及文明大展亦受到訪客追捧。最近全新的西九碼頭及西九渡輪啟航，不僅為維港增添了一條航線，更為西九文化區開拓了重要的海上門戶，將維港對岸的遊客與這個新的文化核心直接聯繫起來。可以説，西九渡輪的開通，絕對不只多條航線咁簡單。



試想，一位遊客從中環的金融核心地帶出發，只需約8分鐘航程，就能從維港的海上視角，遠眺M+和香港故宮博物館，最終在西九碼頭登岸，直接步入兩個香港的文化地標。結束旅程後，亦可直接從西九的高鐵站返程，或搭乘機場快線直通機場，達到「一站式」遊覽香港的目的。而這條維港上的交通航程，本身也成為了一段具有香港特色的觀光體驗。它讓西九文化區從一個需要特意前往的目的地，轉變為維港旅遊路線中的一個環節，將中環一帶的商務及觀光人流，以最低的時間成本直接引導至西九文化區，極大提升了區内的可達性與吸引力，相信可為西九文化區帶來更廣泛的客源。

除了服務遊客，本地市民亦是渡輪的受惠者，尤其該航線可攜帶單車、寵物上船，為本地寵物主人提供了多一個出行選擇。有報道就提到有狗主帶同從未過海的狗狗搭乘渡輪去對岸海濱散步，十分愜意。再加上西九文化區内擁有23公頃的公共空間，以及長達兩公里、闊20米的海濱長廊，相信可為社區帶來更多活力。

除了新啟用的渡輪和碼頭，近年西九龍的發展亦愈趨多元。在交通基建方面，中九龍繞道（油麻地段）將於今年12月21日開通，屆時來往西九龍和九龍灣的車程僅需5分鐘，比原來大幅節省25分鐘。另外，未來該繞道出口會有約3.2萬平方米的園景平台，落成後，油麻地、旺角和佐敦的市民便可經一條長逾一公里的行人綠徑前往西九海濱。加上高鐵站上蓋的大型項目即將完工，西九文化區内的西九演藝中心、藝術廣場大樓亦將陸續落成，西九龍的發展越趨成熟和多元化。

總體來講，日趨完善的水陸交通網絡、未來區内多個大型建築設施，將會進一步凸顯西九龍的獨特吸引力。這些硬件勢必產生更大的協同效應，配合未來區内更便捷的人流和資本流動，筆者相信，西九龍將會成為香港的又一張經典名片——一個集藝術、商業、購物與生活於一體的國際級樞紐。

作者陳凱琪是教育工作者。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

