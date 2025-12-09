來稿｜高市早苗妄言暴露右翼野心——日本的和平之路與自噬之途

來稿作者：區漢宗



日本首相高市早苗近期發表涉台錯誤言論，宣稱「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。此言論的潛台詞是，日本認為中國統一將會「損害日本利益」，因此可以武力干涉。高市的言論進一步暴露了日本意圖透過軍事介入台海問題的真實想法和明確意願。這不僅加劇區域緊張，也揭示日本軍國主義復辟的危險。



2025年，距離第二次世界大戰結束已整整80年。然而，作為那場浩劫的主要加害者，日本的表現與其應有的歷史擔當背道而馳。它不僅未能完成對侵略歷史的徹底清算與深刻反省，反而加速推進軍事擴張，其政策動向顯露出對以《聯合國憲章》為核心的戰後國際秩序的挑戰姿態。這種挑戰，觸動了戰後秩序的根本底線——對侵略戰爭的永久放棄。

更令人警醒的是，這種擴張的觸角，正危險地伸向中國的核心利益——台灣問題。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。一旦日本軍事力量以任何形式介入台灣問題，其性質將是明確無誤的侵略行為。而《聯合國憲章》中，那把名為「敵國條款」的達摩克利斯之劍，依然高懸，無聲地警示着任何企圖重走老路的危險傾向。

未盡的反省：歷史傷痕與現實的背離

戰後的日本制定了「和平憲法」，第九條明確放棄戰爭、不保持戰爭力量。這是其對國際社會、特別是對亞洲受害國人民的莊嚴承諾。然而，80年來，日本社會對戰爭責任的認知與反省，始終存在巨大的裂痕與反復。官方層面與右翼勢力對歷史的篡改、美化與曖昧化處理從未停止，從教科書問題到政要參拜靖國神社，不斷撕裂着歷史的傷口，消耗着鄰國的信任。

深刻反省的缺失，侵蝕了日本和平發展的道義基礎，並為現實中的「修憲強軍」提供了扭曲的意識形態溫床。這種心態使得日本在審視自身軍事擴張時，缺乏應有的歷史警醒與道義約束。

危險的轉向：擴軍備戰對戰後秩序的挑戰

近年來，日本的安全與防衛政策發生了轉折性變化，「專守防衛」原則被不斷空洞化：法理鬆綁——通過修改憲法解釋、制定新安保法案等操作，日本已實質上架空了憲法第九條的核心限制，解禁集體自衛權，大幅提升防務開支；力量擴張——日本防衛力量建設已超越「自衛」所需，大力發展遠程精確打擊能力，升級航母，謀求獲得「對敵基地攻擊能力」，進攻性色彩日益濃重；秩序衝擊——日本倚仗與美國的同盟關係，其擴軍行為及其背後的戰略意圖，與《聯合國憲章》宣導的普遍安全、共同安全理念相悖，是在以單邊或小圈子的安全訴求，侵蝕以聯合國為中心的多邊集體安全框架。

這一系列轉向的本質，是日本試圖擺脫戰後對其戰爭權的一切法律與政治限制。然而，其歷史包袱決定了，這種「正常化」在亞洲鄰國眼中，無異於「再武裝化」和「再風險化」，是對地區和平穩定的直接威脅。

紅線中的紅線：台灣問題與侵略行為的界定

在所有「紅線」中，台灣問題是中國最不可觸碰的紅線。台灣問題純屬中國內政，沒有任何妥協退讓的餘地。中國政府始終堅持「和平統一、一國兩制」的方針，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的權利。

日本一旦軍事介入台灣問題，其行為性質將立刻發生根本性變化：第一，從「干涉」到「侵略」——任何外國武裝力量進入台灣地區，即構成對中國領土的武裝入侵，是赤裸裸的侵略行為；第二，歷史罪責的疊加——日本曾對台灣進行殖民統治。若其武力再度出現在台灣，將是對歷史的極端惡劣重複；第三——全面對抗的開啟，這對中方而言是捍衛國家統一和領土完整的反侵略衛國戰爭，當日本國內一些右翼勢力不斷試圖玩弄「台灣有事就是日本有事」的話術，不但法理荒謬，而且極度危險，無異於玩火自焚。

高懸的利劍：「敵國條款」的當代意涵

《聯合國憲章》中的「敵國條款」文本從未被正式刪除。其存在具有深刻的象徵意義和現實警示作用：

首先，是歷史的「警鐘」。它是國際社會對法西斯主義和軍國主義歷史罪行的集體記憶制度化，提醒世人聯合國的誕生宗旨是避免戰禍重演。

其次，是對「再侵略」的終極法律警示，其法理邏輯標誌着，如果當年的侵略國再次展現出明確的侵略特徵，國際社會依然保留着依據憲章原始授權採取集體行動的法律依據。它是懸在潛在侵略者頭上的「理論之劍」。

最後，是對日本行為的「照妖鏡」。當日本加速擴軍並圖謀介入台灣等問題時，「敵國條款」如同一面鏡子，照出其行為與歷史上侵略行徑之間的危險相似性，促使國際社會以最嚴肅的歷史尺度來衡量其今天的軍事動向。

和平之路與自噬之途

歷史的教訓血淚斑斑。侵略之路，從來都是一條損人害己、終將反噬自身的絕路。今天的日本，若不能徹底清算歷史，反而在軍事擴張的道路上狂飆突進，甚至妄圖干預中國內政、阻撓中國統一，那無疑是在重蹈歷史覆轍。

敦促日方徹底反省歷史，取信於亞洲鄰國和國際社會；堅守和平承諾，停止一切危害地區和平穩定的擴軍備戰行為；尊重中國核心利益，在台灣等重大原則問題上謹言慎行，不得以任何形式干涉中國內政、損害中國主權。

和平與發展是時代的潮流。只有堅持走和平發展道路，堅持基於《聯合國憲章》宗旨和原則的國際關係基本準則，中日關係才能行穩致遠，亞洲和世界才能擁有和平、穩定、繁榮的明天。反之，任何企圖挑戰戰後國際秩序、破壞地區穩定、甚至重拾侵略幻夢的行徑，都必將在歷史的審判和現實的反噬中，碰得頭破血流。「敵國條款」之劍雖舊，其鋒猶寒。這寒意，是對所有歷史健忘症患者與和平破壞者的最後警示。

