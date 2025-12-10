園遊．杏林｜傳授系統化家庭醫學培訓　粵港共同提升基層醫療水平

園遊．杏林｜梁樂行醫生

近年，公營基層醫療的服務發展越見成熟，是市民在整個醫療體系中首個接觸點，更是守護市民健康的第一道防線。



事實上，「基層醫療」概念並非遙不可及。醫院管理局（醫管局）透過家庭醫學模式，為全港市民提供以人為本的基層醫療門診服務，妥善照顧社區裏病情穩定的長期病患者，以及症狀相對較輕的偶發性疾病病人，以促進市民整體健康，減少因病入院的機會。

公營基層醫療服務默默肩負守護社區健康的重任，其重要性不言而喻。要築好這道防線，人才培育至為關鍵。醫管局除了配合香港家庭醫學學院在香港積極培訓家庭醫生外，自2008年起，醫管局亦透過「社區醫療新世界──社區衛生及基層醫療管理培訓計劃」，為內地醫療機構培訓超過1,500名高級及中級基層醫療管理人員。計劃由國家衛生健康委員會、鄭裕彤基金及醫管局三方主辦，旨在分享香港在家庭醫學培訓的經驗及方法，促進兩地專業交流。

家庭醫學訓練 絕非單純「醫病」

今年的培訓項目意義更為深遠，我們集中資源在粵港澳大灣區內地城市，吸引超過300名具領導潛力的基層醫療專業人員參與。培訓目標是提升人員的臨床決策及管理能力，期望這批「種子導師」回到內地繼續指導和訓練更多年輕基層醫療人員，產生「協同效應」，共同提升粵港兩地基層醫療水平。

在培訓中，我們特別強調家庭醫學核心理念。本地家庭醫學培訓包含客觀評分工具及多種評核表格，細緻評估學員的診斷和臨床管理過程。在訓練中，除醫學知識外，資深導師會檢視學員診症過程的錄影，細心分析每個細節——從問診的語氣至傾聽的姿態，從診斷的思路至治療方案的制定，提供針對性建議。學員可藉此重新審視自己與病人的互動細節，精進提升診症技巧。同時，評核表格詳細列出問診、診斷、制定治療方案，以至醫患溝通等各環節客觀指標，讓學員清晰明瞭自己不足之處與改進空間。

虛心借鑑 「主動出擊」

交流是雙向的過程。醫管局除了分享香港慢性疾病管理、醫患關係處理等方面的實戰經驗，同時亦與內地同行深入交流，了解內地「以主動化解被動」的社區醫療運作模式。

其中，內地社區衛生服務中心每年均會「主動出擊」，為區內長者提供年度檢查，積極發掘及跟進長者的慢性疾病個案，包括為高血壓、糖尿病、高血脂等患者提供長期追蹤、藥物調整及健康教育。這種「防患未然、及早發現」的策略，有效從源頭控制疾病，防止病人病情惡化或產生嚴重併發症。長遠而言，這既能提升市民生活質素，更能減輕整體醫療體系的負擔。

貫徹以人為本 守護社區健康

基層醫療目標包括「以人為本」的全面健康管理。家庭醫生以全面關懷守護社區健康。早前，醫管局普通科門診及家庭醫學專科門診服務統一命名為「家庭醫學門診服務」；相關普通科門診及社區健康中心，亦分別命名為「家庭醫學診所」及「家庭醫學綜合中心」，以更準確反映公營基層醫療服務的性質及發展方向。

未來，醫管局將繼續配合基層醫療署的發展方向，透過家庭醫學模式為處於各人生階段的市民提供個人化的健康篩查、慢性疾病預防與管理等基層醫療服務，貫徹「以人為本」精神，提升基層醫療水平。

作者梁樂行醫生是醫院管理局總行政經理（基層及社區醫療服務）。



