北平鋒｜韓電子入境卡標註「中國台灣」　再次戳破民進黨信息繭房

台灣《聯合報》12月10日報道，韓國在電子入境申報單上將台灣地區標示為「中國台灣」，從2月至今未改。有台灣網友近日發現，韓國電子入境卡系統將台灣地區在「出發地/目的地」欄位被明確標注為「中國台灣」。台灣外事部門表示已向韓國政府「嚴正交涉」，要求改正。韓國政府未正面回應。事實比說話更硬，沉默比聲明更有力。



民進黨炸鍋了。他們稱這是「對台灣主權的侮辱」，是「政治打壓」，是「背棄民主價值」。可事實上，台灣從來不是什麽「國家」，而是中國不可分割的一部分，這才是國際社會的普遍共識，也是聯合國大會第2758號決議早已確認的事實。

中韓建交公報明確規定：大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場。韓國的做法，不過是把早已存在的常識，原原本本地寫進系統。台灣當局長期用「國家」幻覺麻痹自己、誆騙民眾，把國際社會的善意當成了默許，把沉默當成了縱容。如今系統一改，遮羞布被掀，只不過是真相大白於台灣民眾前。

韓國入境卡背後之意不言而喻：「你在這裏，是作為中國的一個地區。」韓國是台灣人出境旅遊的第二大目的地，2024年有超過140萬台灣人赴韓觀光，今年目標超過160萬人次。當這些遊客在電子申報單上看到「中國台灣」四個字時，第一反應不是憤怒，而是驚訝——原來他們一直活在民進黨編織的「信息繭房」中。

民進黨總愛把「尊嚴」掛在嘴邊，可尊嚴不是靠喊口號喊出來的，是靠實力和認知贏得的。當台灣「觀光署」還在統計「遊客人數」、台灣外事部門還在糾結「稱謂」時，韓國的系統用一行字說出了事實。這是常識回歸，更是公理自在人心。聯合國、國際民航組織、世界衛生組織，哪個機構承認過台灣是國家？韓國沒跟台灣玩文字遊戲，它直接把台灣放在它該在的位置——中國的一個地區。這不是羞辱，是公道。令人可悲可嘆的是，在台灣內外交困之際，民進黨每年還要砸出上千億新台幣去維持所謂「國際存在感」，如今換來的卻是「竹籃打水一場空」。

有人問：韓國怕不怕得罪賴清德當局？當然不怕！台灣的晶片影響全球供應鏈，可韓國的內存、面板、車用芯片，一樣能卡住台灣的科技命脈。台灣的觀光收入是錢，韓國的遊客、投資、技術合作，也是錢。韓國不說話，不是沒籌碼，是不屑於用籌碼去換一張虛偽的面子。它用系統更新這一行字，告訴所有人：我們只認歷史和法律的現實。台灣當局更不敢面對一個簡單的事實：全世界183個國家在「一個中國」原則基礎上同中國建立和發展外交關係。韓國將台灣正名，可謂又一次擊破了賴清德當局的「台獨幻夢」。

當台灣一些人還在為「稱謂」吵得面紅耳赤時，事實會說話，而且比任何聲明都更響亮。台灣不是被「貶低」，而是被還原。露出「廬山真面目」——中國台灣，這才是真正的尊重。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



