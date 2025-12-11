來稿｜從宏福苑火災應對　看香港民主的真實管用性

來稿作者：梁雅琪



12月7日，香港特區順利完成第八屆立法會選舉，社會對香港民主及選舉制度的討論持續升溫。「民主」一詞源自古希臘語「δημοκρατία」，意為「人民的治理」，其本質在於維護人民利益、解決實際問題。從近期大埔宏福苑火災事故的應對中，便可窺見香港民主的務實管用成色。



重大災難與選舉周期重疊時，往往最能檢驗一個地區的治理效能與民主質量，此現象在國際上常被納入「災難政治學」的觀察範疇。救災表現直接影響民眾信任與選舉結果，然而，並非所有地區都能通過這項考驗。

「災難政治學」下的治理對照

以美國為例，2005年卡特里娜颶風（Hurricane Katrina）導致逾1,800人死亡、損失超千億美元，聯邦政府反應遲緩，兩黨因即將來臨的中期選舉而就此大造文章，忙於互相指責而非協力救災，導致災情加劇。此後每逢風災，政治推諉屢見不鮮，救災效率常受選舉利益牽制。

反觀香港宏福苑火災發生後，各參選團體及候選人立即暫停競選活動，全力投入救災。有人迅速趕往現場協助，有人將辦事處改為物資收集點，有人協調臨時住宿，有人運用專業知識排查隱患，有人發起籌款，有人提供情緒支援，等等。所有參與方皆將救災視為首要任務，不重形式、只務實幹。有媒體透露，甚至有尋求連任的現任議員刻意低調行事，避免因身份影響選舉公平。災情緩和後，候選人將災後重建、制度完善等切實建議納入政綱，透過理性辯論凝聚共識；未有人利用此次災難對競選對手發起政治攻擊抹黑。

口號與實幹的差距

空頭承諾與切實履責，往往在災後重建過程中形成鮮明對比。卡特里娜風災後，美國政界湧現「徹底重建」、「恢復尊嚴」等華麗口號，然而多年過去，許多承諾仍未落實。2020年新冠疫情中，類似「迅速控制疫情」的競選語言亦與現實嚴重脫節。有災民稱，政客們在電視上談我們，卻沒有人來這裏。

香港本次選舉結束後，當選者未有任何鬆氣歇腳，次日即與現任議員共同會見媒體，聚焦災民安置、心理支援、樓宇安全、制度檢討等具體善後工作。沒有虛浮口號，只有可操作的方案與政策建議。落選者也毫不氣餒，在向選民謝票時紛紛承諾將在各自領域繼續跟進。此外，儘管第七屆立法會已於10月24日停止運作，但所有現任議員包括不再尋求連任的議員仍持續參與救災，捐資捐物、出力出智，全程展現擔當。

多名宏福苑受災居民表示，他們從災難中打起精神參與投票，就是要投下推動改革、守護災民、凝聚力量共同前進的關鍵一票，選出有能力有抱負的立法會議員，讓悲劇轉化為制度進步的契機。目前來看，新一屆立法會議員正以實際行動回應這份期待。

政治議程與民生優先的路徑選擇

災難發生時，若政治算計淩駕於民生需求，往往導致救援遲緩、民意背離。卡特里娜風災期間，美國高層仍忙於政治活動與籌款；近年加州山火、佛羅里達風災中，亦可見競選資源排擠防災預算的現象。

反觀香港，以民為本始終放在首位。特區政府在火災發生後，立即暫停一切選舉活動，待救災工作穩定後才恢復選舉活動，並有力統籌救災與選舉兩項工作。這絕非任何政治操作，而是負責任的態度。香港社會皆知，特區政府高度重視此次選舉，在災前進行了大規模選舉宣傳和選舉動員。如果為了投票率好看，特區政府大可以向中央申請押後選舉一段較長時間。但特區政府沒有這麽做，而是經過理性分析，在成立獨立委員會的同時，決定如期組織選舉以便發揮新一屆立法會在加快推進災後重建、監督撥款、修訂法規等工作上的不可替代作用。同時，行政長官李家超亦表明，將在新一屆立法會首次會議即提出火災善後的政府議案。這種以民為本、行政立法協同解難的做法，正是高質量民主的體現。

2021年12月，外交部發布的《美國民主情況》中提到：「如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主絕不是真正的民主。」——反觀香港，宏福苑火災固然是不幸的災難，但在應對過程中，我們看到了務實、高效、以民為先的民主實踐。

期待香港特區政府和社會各界繼續同心協力，以優質民主推動高質量發展，以發展成果保障市民福祉，建設更美好的共同家園。

作者梁雅琪是全國港澳研究會會員。



