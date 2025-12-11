來稿｜數字銀行信心之源：嚴格監管下的安全承諾

來稿作者：香港銀行公會



數字銀行近年在香港的發展，已從初期的市場探索，到了服務普及化的新階段，成為市民大眾日常金融的一部分。香港銀行公會數字銀行公眾教育專責小組近日的調查顯示，近93%受訪的公眾以及逾98%的中小企受訪者，認為數字銀行能滿足至少50%的日常銀行服務需要。



隨着用戶基礎不斷擴大，數字銀行於金融生態中的角色日益重要。然而，安全與便利始終是金融服務的關鍵，特別是在網絡詐騙手法層出不窮的今天，數字銀行的監管及網絡保安自然成為大家關注的焦點。

事實上，香港的數字銀行自推出起，已經嚴格遵守與傳統銀行一致的監管規定，不論是資本充足率、風險管理框架，還是客戶保障，均受嚴格監管。而且，數字銀行同樣是「存款保障計劃」的成員銀行，合資格存款同樣受80萬港元的保障額所保障。

科技賦能

主動防禦網絡威脅

除了嚴格遵守監管要求，數字銀行亦憑藉其科技優勢，積極構建安全防禦體系。面對日趨複雜的詐騙手法，銀行應用人臉識別、多重身份認證及人工智能（AI）實時風險監控等技術，及早偵測及預防潛在威脅。部分數字銀行更進一步運用AI，提升對深度偽造（Deepfake）詐騙的識別與偵查能力，有效加強反詐騙防線。

在強化技術防護的同時，保障客戶私隱亦是數字銀行不可妥協的核心價值之一。所有服務的設計與執行，始終以客戶資料安全為首位。部分數字銀行更獲個人資料私隱專員公署頒發最高榮譽，表揚其在保障個人資料與私隱方面的出色表現，肯定了業界持續以「用戶私隱優先」為原則，落實各項保護措施。

這種對資料保護的承諾，亦反映在用戶的信任上。在數據保護方面，高達 96.5%的公眾表示信任；中小企業的信任度更由逾98%，進一步上升至百分之百。這些數字進一步印證，數字銀行在私隱保障與資訊安全方面的努力，已獲得廣泛認可。

調查顯示

保安措施信任度高

對於防範詐騙措施，公眾及中小企業的信任度分別達94.5%及98.2%。從整體賬戶安全的角度，96.3%的公眾感到安心，中小企業的安心程度亦達 95.9%，充分反映數字銀行在應對數字威脅方面的能力已贏得用戶信賴。

展望未來，隨着公眾對數字銀行安全性的認知持續加深，以及數字銀行在安全、創新及用戶體驗方面不斷完善，數字銀行無疑將在香港的金融生態中扮演更舉足輕重的角色。它們不僅為市民和企業提供更靈活、高效的金融服務選擇，更在推動普惠金融、促進金融科技創新方面作出重要貢獻。業界將繼續致力在保障安全與提升服務之間尋求最佳平衡，讓數字銀行成為市民既便利又可靠的金融夥伴，共同鞏固香港作為國際金融中心的領先地位。

作者是香港銀行公會。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

