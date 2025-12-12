宏福苑大火．來稿｜沒有人是孤島——建立互助互救的「韌性社區」

來稿作者：譚永昌



大埔宏福苑火災中有一些畫面，一些流傳的故事讓筆者動容，濃煙中，有鄰居互相敲門、扶持長者撤離；災難發生後，各人立刻作出應變，互相守望。他們展現的，是社區最原始、最強大的力量。



我們要承認一個現實，官僚制度有其局限，再有效率的政府也不可能在火災發生的頭幾分鐘內趕到每一層樓、敲開每一戶門。真正能在第一時間作出反應的，是你的鄰居，再完善的消防設施，也需要社區網絡來啟動。

什麼是「韌性社區」？

你能想像一個「韌性社區」是怎樣的嗎？韌性社區（Resilient Community）是指社區在面對各種突發事件時，能夠靈活應變、彼此支援、快速復原的能力。這不只關乎火災。如颱風來襲時，鄰居彼此照應，確保長者有足夠食水；又如停電時，鄰居互借手電筒、充電器；日常生活中，鄰居彼此托兒、陪診、情緒支援。

它的核心其一在於建立一個「平時互助、急時互救」的鄰里網絡。想起如1995年阪神地震後，日本政府的統計救援數據：自助、互助、公助的比例是7比2比1。90%成功脫困者靠「自助加社區互助」，專業救援只佔一成。最快的支援，往往來自你的鄰居。

缺少韌性：失去應對危機的能力

火災、颱風、暴雨、停電……突發事件不會預告。它的作用，就是補充政府的不足，提升社區應對突發事件的靈活性。

根據「香港鄰里關係調查」（2023），香港居民與鄰居熟悉程度平均分僅2.7/5分。很多人不知道隔壁住誰，不知道誰是長者、誰行動不便、誰需要協助。這關乎「人情味」、「社會資本」，更關乎安全——當火災發生時，你要知道誰需要幫助；當颱風來襲時，你要知道誰缺乏支援；當長者跌倒時，要有人發現異常。鄰里疏離，會讓社區失去應對突發事件的能力。

不只為了應對「百年一遇」的大型災害。讓社區成為一個彼此照應的地方，鄰居彼此托兒、照顧長者、情緒支援、陪診，這些日常互助既提升生活質素，也建立信任網絡。當突發事件發生時，這個網絡就能發揮作用。這是城市治理的方向，除了政府的管理，社區亦有潛力做到共治。

建立韌性：從個人行動到社區網絡

在居民層面，你可以做什麼？認識你的鄰居，這是最重要的第一步。只需要「知道對方存在」。知道隔壁住誰、有沒有長者、有沒有小孩。平時打招呼、彼此照應，緊急時才知道誰需要幫助。你可以主動向鄰居打招呼、自我介紹。

各位亦須學習基本應急技能。基本急救（心肺復甦、止血）、基本逃生知識。懂得基本應對就足夠。聖約翰救傷隊、香港紅十字會都有提供急救課程，消防處也有社區防火宣傳活動。平時亦可準備好應急物資：手電筒、急救用品、食水、乾糧、重要文件副本。這是最基本、最容易做到的準備。

除了個人行動，在社區層面，業主立案法團或互助委員會一直是重要的社區組織。可以透過制度合法地收集居民資料，尤其長者、獨居人士、行動不便者等弱勢社群。這是為了日常關懷，當颱風來襲、當有緊急通知需要傳達，這個網絡就能發揮作用。

用這些資料作基礎，製作如「社區資源地圖」，標示逃生路線、急救箱位置、滅火器位置、避難空間、需要協助的住戶（經同意後）。這個地圖可以張貼在大堂、電梯，讓居民知道緊急時可以去哪裏、找誰幫忙。

有法團會定期舉辦鄰里活動，例如災難演習、茶聚、節日活動、興趣班。這些活動對社區治理亦有裨益，讓居民彼此認識、建立信任。當居民之間有感情連結，緊急時才會彼此幫助。無論是中秋節在屋苑空地搞個燈籠會，還是農曆新年搞個揮春工作坊，對法團而言都不算困難，但可以讓居民有機會見面、聊天，建立社區網絡。

我們可依靠怎樣的網？

制度上，香港已有基礎，如「樓長計劃」（社區投資共享基金資助）、鄰舍層面社區發展計劃、互助委員會等，應對鄰里疏離。以「樓長計劃」為例，是「持續性、長期在社區協助街坊」的角色，非一次性義工。至於互助委員會，原本通過支持各種政府主辦的社區活動，包括保持香港清潔運動、道路安全運動及選民登記活動等，增加市民對於社區以及政治的參與，但民政事務總署以「角色日漸式微」為由，要求所有委員會於2023年前解散。

目前政府的社區政策，主要聚焦福利支援，我們可以在這些基礎上，加入「韌性」的方針，建立「樓層聯絡人」網絡並廣泛化，特別關注弱勢社群人士，平時傳達資訊、組織活動，急時亦能在突發事件擔任重要角色。你可以主動成為你那層樓的聯絡人，或者推動你的大廈建立這個網絡。

最強的「網」，不是消防設施，是鄰里之間的信任和互助。韌性社區從來不是一個在理想層的概念，可以從今天、從認識你的鄰居開始。

我們無法預知下一次災難何時來臨，但我們可以選擇建立一個「彼此照應」的社區，平時互助，急時互救。這不需要等政府推動，你可以從今天開始，認識你的鄰居、成為你那層樓的聯絡人、參加一次社區活動，編織這張網。

作者譚永昌是香港中文大學城市研究系學生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



