平機會｜打破刻板印象　推動殘疾人士全面參與社會

平機會｜林美秀

聯合國於1992年宣布把每年12月3日定為「國際殘疾人日」（香港稱為「國際復康日」），旨在推動殘疾人士在社會各個領域享有平等權利，保障他們的福祉，以及提高大眾對殘疾人士的認識。今年，多個政府部門、社福機構、交通營運商和主題樂園等繼續作出積極響應，籌辦多個活動和地區推廣項目，如殘疾人士網上就業博覽會、殘疾人士免費乘搭車船日等。主辦機構希望透過活動倡導殘疾人士融入社會，推廣「傷健齊心 ‧ 萬眾一家」的信息。



平機會作為執行《殘疾歧視條例》的法定機構，一直關注殘疾人士的權益和福祉，以及參與社會的平等機會，尤其是殘疾人士就業。早前，我出席了由關注高學歷殘疾人士就業的非政府組識CareER舉辦的「傷健共融指數論壇」，深入討論共融招聘如何對公司文化及在職僱員造成正面且長遠的影響。論壇中亦公布了2025年「傷健共融指數」的評測結果，藉此了解本港企業在傷健共融政策方面的成效。

殘疾人士就業仍然面對挑戰

CareER今年的評測結果顯示，企業在傷健共融政策制定、實踐及審查方面都有明顯進步，整體平均分由2023年的61.7%上升至70.5%，個別方面的平均分也錄得顯著升幅，包括公民及社區參與、工作調適、員工參與及留任、招聘等，反映企業已越來越普及支持共融文化。

然而，在數碼包容性方面仍有進步空間，儘管78%企業內部網站符合無障礙標準，僅22% 企業會邀請外部專家審查內部資訊科技的無障礙情況。此外，為殘疾僱員提供「合理調適」的機制，特別是在招聘及入職階段的支援，覆蓋率不足五成，成為殘疾人士全面融入職場的主要障礙。同時，僅約半數企業匯報上年度曾新聘至少一位殘疾人士，並只有65%公司表示有聘用殘疾員工，數字顯示僱用殘疾人士的情況仍有待改善。

聘用殘疾人士不但能讓他們過獨立、有尊嚴的生活，建構傷健共融職場更能為企業帶來多方面益處，包括提升競爭力，以及增强員工對公司的歸屬感。（平機會提供）

傷健共融職場助企業提升競爭力

由於對殘疾人士的定型觀念、缺乏了解等原因，引致他們在參與就業方面仍然面對各種挑戰。平機會於2023年公布的「香港年輕殘疾人士從學校過渡至工作的有效策略的研究」發現，超過八成的受訪僱主表示願意聘用有專上學歷的殘疾人士；但同時，過半數僱主亦擔心為殘疾僱員提供無障礙設施、調適措施或額外培訓會增加成本。其實，很多時候殘疾人士只需一些簡單的調適措施或無障礙設施便能在工作間發揮所長。以視障人士為例，只要僱主配備合適的輔助儀器，如桌面放大機、電腦屏幕閱讀軟件、點字顯示器，他們便能夠勝任不同工作。

聘用殘疾人士不但能讓他們過獨立、有尊嚴的生活，多項研究亦指出，建構傷健共融職場更能為企業帶來多方面益處，包括提升競爭力，以及增强員工對公司的歸屬感。一個本地非政府組織的研究也發現，殘疾僱員為公司帶來不少正面的影響，逾一半受訪者認為殘疾僱員不易離職，工作表現極為穩定和可靠；部分受訪者均認為殘疾僱員具獨特才能、做事專注，能有效協助團隊工作；同時，殘疾僱員擁有堅毅不放棄的個性，可激勵同事之間的士氣，改善工作氣氛。

提倡關愛文化建構共融香港

從社會層面，聘用殘疾人士可以紓緩人力短缺的迫切問題。根據政府估計，本地人力缺口將於2028年擴大至18萬人，比2023年的人力缺口高超過三倍。雖然各行各業正面對人力短缺問題，但殘疾人士的失業率仍然比整體人口的失業率高差不多一倍。這些數字反映殘疾人士未能充分參與勞動市場，而他們亦正是紓緩香港人力短缺的其中一個有力的潛藏資源。

要推動殘疾人士平等參與社會，除了政策與制度支援，關鍵在於改變公眾對殘疾人士的刻板看法，以及提高企業、機構及大眾對多元殘疾群體的能力和需要的認知，在不同範疇提供不同的便利，讓殘疾人士在就業，以至在社會各層面都可以獲享平等機會，確切呼應「國際復康日」所倡導的共融及平等精神。為實現這個願景，我呼籲社會各界與平機會一同攜手建立關愛的社會文化，支持殘疾人士全面參與社會，建構尊重差異、平等共融的香港。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

