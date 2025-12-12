來稿｜從江門德循林公祠重光　展望香港鄉郊文化保育

來稿作者：何子煜、林倬瑤



祠堂——香港人耳熟能詳的歷史建築。香港有數以百計的圍村，根據蕭麗娟發表的《香港祠堂建築》一文，單單在大埔區已經保留了120座祠堂，放諸全港各地數量更豐富。然而，祠堂經常被視為城市變遷的見證者，靜默地被放置在城市的一角。縱然經歷歲月的磨礪，香港仍然缺乏讓祠堂的歷史文化價值得到進一步發掘的思路。



隨着中央港澳辦主任夏寶龍提出「無處不旅遊」理念，業界人士如立法會議員姚柏良亦提出包括「古色文化古蹟遊」在內的「五色旅遊」倡議，香港的祠堂值得被視為寶貴的旅遊資源，在新時代下獲得與時俱進、承傳創新的機遇。

適逢其會，筆者熟悉的德循林公祠於早前舉行入伙典禮，而本周六（12月13日）更邀請了加拿大不列顛哥倫比亞大學余全毅教授主講「藍瓦講堂」的主題活動，發表《僑鄉遺產保育與海外華裔尋根—— 從廣東與加拿大卑詩省的歷史關係談起》的見解。

塑造僑鄉文化遺產保育新路徑

德循林公祠位於廣東省江門市丹灶塘邊里，是由南洋華僑林紫昭先生於1935年興建的。德循林公祠屬於傳統廣府祠堂形制，包含近代嶺南建築所有的建築工藝，同時兼有南洋建築元素，是一本深入研究民國時期五邑僑鄉的建築技藝和華僑思想的「活教材」。

這座祠堂雖然一度頹敗，但世界各地的林氏後人對先祖的遺產非常重視，認為這是僑鄉文化的重要載體、歷史意義重大，因而主動凝聚子孫、後人的力量，委託倉東文化遺產保育與發展中心，並由五邑大學譚金花教授團隊主導修繕、保護、發展的工程。祠堂在2023年竣工，並獲香港文物保護師學會頒發2024年度的「文化遺產修復大獎」，可以說是成功重煥新生。

德循林公祠之所以獨特，是能夠令祠堂的功能得以革新。除了延續其傳統功能，即作為後人和宗族的活動空間，倉東文化遺產保育與發展中心在完成修復後，更結合了社區營造思維，秉持「倉東計劃」的保育理念，從中探索融入文化交流、遺產保育、華人尋根、革新城中村等元素的新發展路徑，成為了能夠聯繫鄉賢乃至於外來訪客的教育重鎮。在2024年3月起，公祠推出「藍瓦講堂」作為文化交流品牌，在祠堂中庭圍繞「遺產與社會」主題的各類型分享和表演活動，至今每個月均吸引數以千計的村民和外來訪客參與，令公祠充滿活力。

更重要的是，公祠更成功聯動高等教育界的夥伴，令其成為了一個嶄新的文化旅遊場景。以五邑大學為例，文化遺產保育社將此作為月度活動日的策劃與實踐訓練基地，帶來一批又一批的大專生參與公祠的文化遺產保育及發展工作；機械與自動化工程學院將其確立為「僑鄉愛國主義教育實踐基地」；土木建築學院學生團隊更以此為基礎，開發了融合銀信（海外華僑寄回家鄉的家書、匯款單）歷史與建築特色的密室探索專案，成為文化旅遊活化新形式。

以教育實踐和社區營造保育鄉郊

德循林公祠是「倉東計劃」又一成功案例，其核心的思想是在於——歷史建築的有效發展與保育，不應僅停留在建築的開放或活化，而更需系統探索「增值」的可能，尤其要在教育實踐與社區營造兩方面探索嶄新的發展路徑。

圍村——毫無疑問是香港獨特的文化瑰寶，承載了香港的歷史與人民生活的印記，筆者認為政府應該設立專門面向圍村的「遺產保育與社區發展專項基金」，由高教界夥伴與村民合作，以祠堂等重要的歷史建築為重要載體，設計相應研學與文化旅遊路線，並配套特色餐飲、住宿及歷史文化體驗活動，令祠堂得以與時俱進，在「五色旅遊」的政策背景下煥發新光彩。

在此過程中，高等教育界的參與是不可或缺的，讓村民能夠與有資歷、有成功經驗的團隊配對、合作，是祠堂和其他鄉郊歷史建築成功「增值」的必要條件。香港不少大專院校都有提供文化傳承、文化遺產管理、文化歷史研究等不同學科，栽培了許多優秀人才。政府應該全力推動相關院校與大灣區內地城市合作，創造更多到當地進行實踐訓練、短期交流、季度實習等取經的機會，將包括德循林公祠在內的成功經驗和發展思維帶回香港，作為開發和探索鄉郊歷史建築文旅價值的重要基礎。長遠而言，政府應促導粵港澳三地豐富文化遺產保育和發展上的交流，實現「共建人文灣區」的願景。

作者何子煜、林倬瑤，是公共事務顧問，長期參與粵港澳三地的文化遺產保護及發展工作。



