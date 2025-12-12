北平鋒｜用敵人聽得懂的方式維護正義與和平

12月10日，台灣賴清德在出席活動時指責解放軍在日本附近海域的正常演習「非常不恰當」。手捧美日的劇本，裝模作樣扮演「區域穩定守護者」的角色，賴清德口中的「和平」，實則是要讓台灣淪為美日遏制中國的軍事前哨，讓寶島百姓成為地緣博弈的炮灰。他嘴裏的「恰當」，更是要求中國允許外國軍機惡意跟監滋擾中方符合國際法和國際實踐的軍事訓練活動。其言其行真是滑天下之大稽，荒謬且可恥。



12月9日晚上，中俄轟炸機編隊在四國島以東空域巡航，距東京約700公里。有網友稱：「這是中俄轟炸機編隊首次離東京這麽近，考慮到中俄轟炸機均可攜帶射程超過1,000公里的巡航導彈及高超音速導彈，顯然這意味着東京已被納入打擊範圍。」

對這一在國際空域進行的合法例行訓練，日本防衛省如臨大敵，稱「嚴重關切」。中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域，遭日本自衛隊F-15戰機多次抵近滋擾。中方早已通過國際渠道公布訓練海空域與時間，日方卻明知故犯，近距離盤旋，試圖穿越航線甚至干擾通訊，事後還惡意炒作「雷達照射」倒打一耙。

對這些事實，賴清德視而不見，反而跳出來指責中方「不恰當」，足見其心中根本沒有台灣人民的安危。他在島內一邊高喊所謂「維持現狀」，一邊推動「國防特別預算」，用台灣人民的血汗錢，買一張通往戰爭的單程票。殊不知，他真正的角色，只是美日戰略棋盤上的一枚棋子。

高市早苗與賴清德一樣都是「危險製造者」，其公然發出台灣有事，日本就可以使用武力的荒謬言論，無疑是想借口台灣利用台灣，讓軍國主義的幽靈復活。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、聯合國大會第2758號決議、1972年《中日聯合聲明》等一系列鐵的事實從政治上、法理上充分證明：台灣就是中國領土。1945年，日本簽署投降書，明確承諾忠實履行《波茨坦公告》，無條件將台灣歸還中國。如今，日本右翼卻以「民主同盟」為幌子，重拾「大東亞共榮」的舊夢，妄圖將台灣卷入地緣火藥桶。他們忘了，沖繩的美軍基地至今還對日本進行壓迫；他們忘了，正是軍國主義的擴張，讓亞洲多國屍山血海。今天他們口中的「和平」實則是在重走老路——這不是守護秩序，是無恥地背叛歷史。

中國不主動挑事，但也絕不畏懼事來。我們公布雷達音頻、公開訓練通報、亮明國際法依據，不是為了辯解，而是為了讓世界看清誰在挑釁、誰在製造緊張、誰才是和平的真正破壞者。我們反對戰爭，但也要讓世界明白，任何分裂中國的行徑，都將遭遇14億多中國人民的堅決反對和沉重打擊，讓世界知道中國有決心、有意志、有能力捍衛國家領土主權，實現祖國完全統一。如今的中國，早已不是1894年任人宰割的中國，也不是1937年飽受欺淩的中國，我們不再用眼淚控訴，不再用妥協換和平。我們用事實說話，用行動回應，用國際法為盾，用實力為劍。和平不是乞求來的，是靠意志、實力、正義和鬥爭贏來的。

賴清德與高市早苗，一個是分裂國家的代理人，一個是軍國主義的跳梁小醜。誰想分裂國家、復活軍國主義，誰就是全人類的敵人，誰就會遭到世界和平與正義力量的共同唾棄和堅決打擊。我們正用敵人聽得懂的方式，冷靜、堅定、有理、有據，正告所有挑釁者：正義不會沉默，和平不容交易，中國的主權、統一、領土完整不可撼動，正義必勝、和平必勝、人民必勝！

