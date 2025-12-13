楊華勇｜集體災難呼喚教育文化的深層轉變

大埔宏福苑一場五級大火，以一種最殘酷的方式撕裂了香港社會的日常平靜。過百條生命的消逝，不僅是數字的冰冷統計，更是一個個家庭的故事終結，一段段未竟人生的提前謝幕。這場災難的畫面透過媒體傳播，震撼了整個社會，也引發了深層次的集體創傷與反思。



人類對災難的記憶具有雙重性：一方面，它是創傷的載體，承載着痛苦與失去；另一方面，它也是智慧的源泉，蘊含着教訓與警示。教育的任務之一，就是引導學生在這雙重性中找到平衡，既不沉溺於創傷，也不逃避教訓。

災難記憶的教育轉化

歷史上的重大災難，從1666年的倫敦大火，到1911年紐約三角工廠火災，從唐山大地震到南亞海嘯，從美國911事件到日本311地震，每一次都成為所在社會的重要教育節點。2010年海地地震，約31萬人死亡，成為現代最嚴重的地震之一。2004年印度洋大地震與海嘯，震級9.3，引發巨大海嘯，造成約23萬人死亡。1970年孟加拉波拉氣旋，死亡人數超過50萬。1986年切爾諾貝利核事故，導致大規模輻射污染，數十萬人受影響。

這些災難事件不僅是生命損失的悲劇，更是推動社會制度改革、公共安全意識提升的重要契機。例如，倫敦大火促使城市防火制度建立，三角工廠火災推動了美國勞動安全法的出台，唐山大地震改變了中國的城市規劃與防災體系。這些事件改變了建築規範、應急預案，更重要的是改變了人們對安全、生命和社區的認知。宏福苑火災同樣具有這種轉化潛力，關鍵在於教育工作者如何引導這種轉化。

安全教育的框架重構

教師在課堂上談論宏福苑火災時，如果僅止於事件描述——時間、地點、傷亡數字、救援過程，那麼這只是一個新聞復述課程。真正的教育發生在描述之外，發生在引導學生提出問題並尋求答案的過程中。宏福苑火災最直接的警示是：安全不是理所當然的狀態，而是社會共同努力的結果。這種認知應該成為當代安全教育的核心理念。宏福苑火災揭示了一個更深層的現實：個人安全在很大程度上取決於社會系統的安全——建築規範、消防設施、監管機制、社區網絡。這就需要我們重新構建安全教育的框架，從個人層面擴展到社會系統層面。

傳統安全教育往往強調「遵守規則」，但宏福苑火災後，我們需要培養的是「主動參與安全建設」的公民意識。這種從被動到主動的轉變，是安全教育質量的飛躍。它需要教育方法的創新——更多案例研討、情境模擬、社區安全審計項目等實踐性學習。

宏福苑火災中，有許多值得深思的道德時刻：那些返回火場救助他人的消防員、那些幫助鄰居逃生的居民、那些在災後提供支援的志願者。這些真實情境是道德教育最寶貴的素材。與抽象的道德理論相比，這些具體案例更能引發學生的情感共鳴和深度思考。教師可以引導學生探討：利他行為的心理與社會基礎是什麼？集體災難中的個人責任界限在哪裏？

利他行為的道德考驗

宏福苑火災揭示了一個重要現實：道德不僅是個人的內心狀態，更是社會關係的紐帶。這場災難中，許多逝者不是單獨的個體，而是家庭的一部分、社區的一員、社會網絡的節點。他們的離去不僅是個人的消逝，更是社會關係的斷裂。災難教育的一個重要目標是培養「道德想像力」——設身處地理解他人處境的能力。通過對宏福苑火災中不同角色的模擬與反思，學生可以理解受災者的感受與需求，體會救援者的壓力與抉擇，思考政策制定者的考量與限制。這種多角度理解能力，是道德判斷的基礎，也是解決複雜社會問題的關鍵技能。在日益多元和複雜的現代社會中，這種能力比簡單的是非判斷更為重要。

宏福苑火災應該放在這個歷史脈絡中理解。教師可以引導學生研究：火可以毀滅，也可以照亮——生命教育的深度展開。火災最直接的啟示是生命的脆弱性——在無情火舌面前，人類肉體的脆弱暴露無遺。但教育的智慧在於，從這種脆弱性中引導出對生命珍貴性的深刻認識。這種認識不應導致對危險的過度恐懼，而應導向對生活的更加珍惜和負責。

心理學中的「創傷後成長」理論指出，經歷創傷後，部分人可能發展出更深層次的生命理解、更緊密的人際關係和更清晰的生活優先順序。雖然這種成長不能抵消失去的痛苦，但它提供了一種面對苦難的積極框架。宏福苑火災作為集體創傷，也有可能轉化為社會凝聚力的源泉。歷史上，許多社會在經歷共同苦難後，發展出更強的社區紐帶和互助精神。教育的任務之一，就是引導這種轉化。

生命教育的文化轉變

宏福苑火災為生命教育提供了多維切入點：生理層面，理解身體的脆弱與韌性，學習保護自己和他人生命安全的方法；心理層面，認識創傷與恢復的過程，培養情緒管理和心理韌性；社會層面，理解個人生命與社會網絡的連接，培養社會責任感；存在層面，思考生命的意義與價值，面對生命的有限性與不確定性。這種多維的生命教育，超越了傳統的「珍惜生命」說教，提供了更豐富、更深入的思考框架。

在複雜的現代社會中，良知不僅是個人內心的道德聲音，更是社會批判和改進的能力。宏福苑火災暴露的系統性問題——建築安全、監管漏洞、資源分配——都需要良知驅動的社會行動來解決。宏福苑火災呼喚的不僅是課程內容或教學方法的改變，更是教育文化的深層轉變：從「分數導向」到「生命導向」，從「知識傳遞」到「意義建構」，從「個人競爭」到「社會合作」。讓我們不辜負這場教訓，不辜負那些逝去的生命，不辜負教育的可能性。在灰燼中尋找光亮，在傷痛中培育希望，在反思中邁向行動——這或許是我們對宏福苑火災最有意義的回應，也是教育最深刻的使命。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



