來稿｜南京大屠殺公祭日的深刻啟示

12月13日，是南京大屠殺死難者國家公祭日。這一莊嚴時刻不僅是對30萬名遇難同胞的深切緬懷，更是對全人類共同歷史記憶的守護，對和平價值的堅定捍衛。南京大屠殺是日本軍國主義在侵華戰爭期間犯下的嚴重罪行，鐵證如山，不容否認。中國設立南京大屠殺死難者國家公祭日，是為了緬懷逝者，銘記歷史，捍衛人類正義與和平。這一立場背後，蘊含着深刻的歷史邏輯、現實考量和未來導向。



1937年12月13日，侵華日軍攻佔南京，開始了長達六周的有組織、有計劃、有預謀的大規模屠殺、強姦、縱火、搶劫等暴行。南京大屠殺的歷史事實鐵證如山，已由戰後國際法庭嚴正審判確認，不容否認與篡改。2014年，中國設立南京大屠殺死難者國家公祭日，體現了國家對歷史記憶的制度性保護，彰顯了對人類共同價值的堅守。

反觀日本，近年來，日本右翼勢力在歷史問題上採取模糊、回避甚至否認的態度，包括否認南京大屠殺、修改教科書淡化侵略史實、政要參拜靖國神社、否認「慰安婦」等戰爭罪行。這些行為嚴重違背國際社會共識，傷害了受害國人民感情，動搖了戰後國際秩序的根基，是對歷史真相的褻瀆和對人類良知的挑戰。否認與美化侵略歷史，將誤導未來，威脅地區乃至世界的和平穩定。

高市涉台言論值得警惕

日本首相高市早苗近期涉台言論，將「台灣有事」視為日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其背後邏輯值得警惕。此種表述實際上將中國統一問題與日本安全直接掛鉤，暗示日本有正當理由以武力介入台海局勢。這不僅挑戰國際社會普遍承認的「一個中國」原則，更暴露出日本在地緣政治中試圖擴張軍事角色的真實意圖。

台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中日關係的政治基礎。日本在台灣問題上負有特殊的歷史責任。戰後《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際法律文件明確規定日本必須將竊取的中國領土台灣歸還中國。中國政府有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力捍衛國家主權和領土完整，決不允許任何外部勢力干涉中國內政。

日本屢以存亡危機為藉口

歷史上，日本多次以所謂「存亡危機」為藉口發動侵略戰爭，從甲午戰爭到全面侵華，皆以「國家存亡」之名行擴張之實。此邏輯今日再被高市早苗借用，危險性不容忽視。

回顧近代史，日本屢屢以「存亡危機」作為侵略的正當化理由。甲午戰爭（1894年）時，日本宣稱朝鮮內亂威脅其安全，遂出兵襲擊中國海軍，最終通過《馬關條約》強奪台灣與澎湖列島，並索取巨額賠款。十年後，日俄戰爭（1904年）中，日本又以俄國在中國東北的擴張構成安全威脅為由，偷襲旅順港，奪取南滿鐵路與旅順、大連殖民特權。這些戰爭都以「維護國家存亡」為幌子，實則是擴張主義的體現。

進入1930年代，軍國主義更是將「存亡危機」推向極端。九一八事變（1931年）由關東軍策劃，日本聲稱中國東北局勢威脅其生存，遂侵佔整個東北。隨後在全面侵華戰爭（1937年）中，日本更以「生存必要措施」為藉口，發動全面侵略，製造了南京大屠殺等慘案。這些歷史事實表明，「存亡危機」並非真實威脅，而是侵略的政治藉口。

否認南京大屠殺挑戰爭議

今日高市早苗將「台灣有事」與「存亡危機事態」掛鉤，實質上延續了這一危險邏輯。其潛台詞是：只要中國統一台灣，日本即可宣稱自身存亡受威脅，從而動用武力介入。這不僅嚴重挑戰「一個中國」原則，更暴露出日本軍國主義復辟的風險。歷史經驗已證明，軍事冒進只會帶來災難。日本若真欲維護區域安全，應以和平合作為基礎，而非以錯誤言論製造恐慌與對立。唯有尊重歷史與國際共識，才能避免重蹈覆轍，維護長遠和平。

高市早苗還否認南京大屠殺等歷史事實，實屬嚴重謬論。南京大屠殺早已被國際社會廣泛認定，無數史料、影像與倖存者證言均清楚記錄了當年的慘烈場景。否認歷史不僅是對受害者的二次傷害，更是對人類共同記憶的挑戰。否認南京大屠殺等歷史事實的言論，是對歷史與國際正義的嚴重挑戰。

軍國主義必須徹底清除

日本軍國主義曾是亞洲乃至世界人民的公敵，給多國人民帶來了深重災難。戰後國際社會為剷除軍國主義土壤作出了制度安排。然而，近年來日本國內出現修改和平憲法、解禁集體自衛權、大幅增加軍費等動向，與軍國主義思維的復甦有着內在聯繫，值得國際社會，尤其是曾遭受侵略的亞洲國家高度警覺。

二戰勝利成果和以《聯合國憲章》宗旨原則為核心的戰後國際秩序，是維護世界和平的重要保障。中國作為二戰勝利國和聯合國安理會常任理事國，一直是這一秩序的堅定維護者、建設者和貢獻者。國際社會應共同堅持多邊主義、維護國際法治、堅持對話協商與合作共贏，共同抵制任何否認、美化侵略歷史的言行，防止軍國主義和法西斯主義復活。

只有真誠反省歷史，才能開創未來。中方敦促日方深刻反省侵略歷史，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除其惡劣影響。這包括在歷史認知、教育、領袖行為、對待戰爭受害者以及軍事安全政策上展現真正的誠意。唯有如此，日本才能卸下歷史包袱，與亞洲鄰國實現真正的和解與持久和平。

歷史是最好的教科書

銘記南京大屠殺的歷史，是為了捍衛和平、開創未來。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。構建人類命運共同體的理念，倡導通過對話協商解決分歧，通過合作共贏實現發展。這要求國際社會共同守護歷史真相，共同抵制歷史修正主義。

南京大屠殺死難者國家公祭日，是一個民族的記憶儀式，更是一個國家的和平宣言。它警示我們：歷史不容遺忘，正義必須伸張，和平需要守護。在百年未有之大變局下，中國將與所有愛好和平的國家和人民一道，堅決捍衛歷史真相，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，共同建設持久和平、普遍安全、共同繁榮的世界。

歷史是最好的教科書與清醒劑。我們銘記苦難，是為了汲取教訓，防止悲劇重演；我們公祭逝者，是為了警示現在，啟迪未來。守護和平，人人有責；捍衛歷史，代代相傳。這是我們對歷史的回應，也是對未來的莊嚴承諾。

