北平鋒｜台灣社會民意在撕裂中日漸覺醒

12月10日，台灣《聯合報》主辦的「台灣2025年代表字大選」結果出爐，「罷」字以壓倒性優勢當選。這一結果顯示台灣過去一年充滿「對立」與「矛盾」，在被民進黨當局製造的各種撕裂中，民進黨「抗中保台」牌日漸失靈，台灣社會民意正在復甦，反「台獨」、要和平、做中國人，正在成為台灣社會的主流民意。



「罷」字當選2025年台灣地區代表字，絕非偶然。這一年，台灣政壇充斥着罷免風暴、政治惡鬥，但當塵埃落定時，人們發現這場鬧劇留下的不是勝利者的歡呼，而是無數普通人的疲憊，更是台灣社會的撕裂傷痕。

「真的累了」——這是台灣社交媒體上高頻出現的嘆息，也是千萬個台灣家庭被民進黨當局掀起的政治風暴所裹挾的真實心境。曾經被煽動的情緒化對抗，終究敵不過柴米油鹽的沉重代價。當台風救災被政治角力拖慢腳步，當青年為房價焦慮卻見不到實質解決方案，當勞工加班費拖欠卻無人問津，全社會終於醒悟：撕裂換不來尊嚴，對立解決不了問題。

賴清德口口聲聲稱「台灣前途由2,300萬人決定」，卻從未真正尊重民意。他一面渲染「紅色威脅」，一面從事「倚美謀獨」言行，公開叫囂「兩國論」，這種冒險行徑正加速掏空台灣的安全感。「倚美謀獨」終成虛幻泡影，所謂「台灣之盾」等需要1.25兆元新台幣的軍購計劃，不過是把民眾的血汗錢喂給美國軍火商。這筆錢若用於改善醫療、教育、養老，本能夠讓更多孩子更好地上學、更多老人得到更好的照顧。可台當局寧願把錢花在買幾架不知何時能收貨的戰機上，也不願多建一間社區診所。台灣民眾恍然醒悟：所謂「保護傘」，要的是台灣民眾的血汗錢，傷的是台灣民眾的命脈。

值得欣慰的是，民意並未與民進黨當局為伍。台灣網紅到大陸一鏡到底的直播、兩岸年輕人在小紅書平台上的友好互動等，逐漸戳破民進黨編織的「信息繭房」。真實的大陸、大陸同胞的善良和友愛，正是打破信息封鎖的關鍵力量。尤其值得關注的是，此次「罷」字評選過程中，大多數民眾意識到，民進黨當局掀起的「大罷免」風暴讓台灣陷於撕裂、對立，所幸強大的民意讓台灣渡過考驗。這份克制與理性，恰恰印證了社會自我修復的能力。

兩岸關係的本質是同屬一個中國。大陸始終堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，推出惠台措施惠及千家萬戶，福建沿海向金門供水七年不間斷，ECFA早收清單助力台企開拓大陸市場，這些事實勝過萬句口號。反觀民進黨和「台獨」勢力，沉迷於建構假想敵製造恐慌，干擾兩岸交流，阻礙經濟發展，更讓下一代背負沉重的歷史包袱。當年輕人被迫在「愛台灣」標簽下擇校就業，當教師因課堂言論遭舉報失業，這種畸形生態遲早會被正義拋棄。

歲末寒冬之際，台灣社會正迎來新的轉機。人們看到，昔日熱衷「抗中」的網紅被真實的大陸所感動；曾標榜「深綠」的學者開始研究閩南文化淵源；呼籲重啟兩岸協商的聲量不斷增大。這些細微變化昭示着，真理永遠站在正確一邊。唯有放下執念，告別迷思，直面現實，台灣才能走出困局。畢竟，無論何種對立，都不能阻擋人們對幸福生活的向往。

「罷」字不是2025年的終點，而是警鐘。它提醒台灣：政治不能當生意，民意不是商品，兩岸不是敵我。當年輕人不再相信「抗中保台」的鬼話，當更多家庭選擇把孩子送到大陸讀書，當退休老人在菜市場用閩南話聊起廈門的海鮮價格——真正的民意，已然在覺醒。它不靠民調包裝，不靠口號煽動，它就藏在每一個普通人多看一眼對岸新聞、多問一句「那邊生活怎麽樣」的日常裏。台灣的未來，不在綠營的煽動中，而在菜市場、工廠、教室，以及每一個不願再被政治綁架的普通人心里，更取決於包括台灣2,300萬民眾在內的14億多中國人民對實現國家統一的堅定意志和強大能力。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

