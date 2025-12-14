南京大屠殺88周年．北平鋒｜今年國家公祭日的特殊意義

2025年12月13日，第十二個南京大屠殺死難者國家公祭日；2025年10月25日，第一個台灣光復紀念日。八秩春秋輪轉，就在抗戰勝利暨台灣光復八十周年之際，日本政壇驚現危險一幕：日本首相高市早苗狂妄聲稱「台灣有事即日本有事」。與此同時，賴清德選擇與昔日侵略者為伍，煞費苦心將「抗戰勝利」詭辯為「終戰」，企圖消解中華民族奮勇御辱的偉大史詩。這般倒行逆施，如同拂過歷史屍骸的陰風，裹挾着軍國主義未泯的邪祟，再度叩擊民族良知的防線。



細察侵華日軍獸行，其731部隊留下的罪證觸目驚心。他們在黑龍江省安達市設下野外實驗場，將數百無辜民眾縛於木樁，播撒細菌培養液。原隊員西島鶴雄顫抖着回憶「雨下實驗」：「飛機的彈艙裏裝滿了細菌培養液，然後像下雨一樣撒下去，被困在柱子上的百姓抬頭張嘴接着。」1945年日本戰敗後，731部隊潛逃前炸毀全部建築，銷毀所有罪證，並將染有鼠疫菌的老鼠放出，致使大規模鼠疫在東北傳播，千萬黎庶墮入瘟疫深淵。

可是，第二次世界大戰結束以後，美國出於冷戰思維的考慮，以731部隊隊員免罪為條件，換取了人體實驗和細菌戰的核心資料，才讓731部隊逃脫了戰爭的審判。這份用生命堆積的罪惡清單，至今仍是懸在日本頭頂的達摩克利斯之劍。

豈料時至今日，日本右翼勢力依舊執迷不悟。從篡改教材掩飾侵略罪行，到屢次參拜甲級戰犯亡靈，直至現今公然叫囂「台灣有事即日本有事」，妄圖為日本軍國主義招魂，挑戰人類文明底線，種種劣跡彰顯其拒不悔改的本質。賴清德則卑躬屈膝，將全民抗戰勝利稱為「終戰」，蓄意切斷兩岸休戚相關的命運聯結。此種數典忘祖的行徑，既是對自己祖先的羞辱，更是對整個人類文明的蔑視。

今日之神州大地早已脫胎換骨，殲-35劃破蒼穹，遼寧艦犁開碧波，高鐵網絡縱橫萬里，航天工程「摘星攬月」。九三盛大閱兵中，多數武器裝備首次亮相：陸上作戰群的99B坦克信息賦能、重火打擊，191遠程箱式火箭炮拓展陸戰能力新邊界；水下無人武器成為「鎮海神兵」；「東風—5C」液體洲際戰略核導彈打擊範圍覆蓋全球；陸、海、空無人作戰裝備形成新銳戰力。歷史反覆驗證：和平常駐的前提是敢於亮劍。面對日本與「台獨」勢力的勾連挑釁，中國以雷霆之勢出台反制舉措。福建艦電磁彈射器轟鳴震天，東風導彈陣列巍峨聳立，這些都是對「台獨」分裂行徑和外部干涉的最強回應。當東部戰區發布《大刀·祭》主題海報，那柄堅決斬斷骯臟頭顱的血祭大刀，映照出新時代中國軍人「長刀所向靖狼煙」的錚錚誓言。

當侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的和平大鐘再度鳴響，鐘聲裏傳出三十萬冤魂的吶喊，更傳遞着中華民族生生不息的堅韌。從「九一八」事變的烽火到「七七事變」的炮聲，從台兒莊的血肉長城到湘西會戰的最後一搏，先輩們用生命詮釋了「一寸山河一寸血」的真諦。中國人民以錚錚鐵骨戰強敵、以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利。歷史充分證明，我們中華民族是不畏強暴、自立自強的偉大民族。

今天我們重溫歷史，不是為了延續仇恨，而是要在百年變局中錨定航向。無論是釣魚島維權執法船巡航，還是台海聯合演習，皆是以實際行動宣告：任何企圖分裂國土的陰謀都將遭到回擊，任何挑戰民族尊嚴的野心注定灰飛煙滅。

站在這片飽經滄桑的土地上，我們比任何時候都更懂得：偉大夢想從來不會自動實現，偉大復興必須依靠奮鬥，進行偉大鬥爭。當歷史的警鐘長鳴耳畔，當時代的重任落在肩頭，從邊疆哨卡到科研一線，從工廠車間到田間地頭，埋頭苦幹做好自己的事情，每個人都是守護和平的戰士，每份努力都在夯實強國基石。始終保持壓倒一切困難，而不被任何困難所壓倒的決心和勇氣，勇於克難關、戰風險、迎挑戰，匯聚起從勝利走向更大勝利的磅礴力量——唯如此，才能讓南京街頭的和平鴿自由飛翔，讓東海漁村的炊煙裊裊升騰，讓五星紅旗永遠迎風獵獵——這才是對歷史的最好告慰。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



