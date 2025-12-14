來稿｜「真 · 綠色出行」實踐指南：日常駕駛及旅遊減碳小貼士

來稿作者：曾善珩、陳凱婷、劉鋭業博士



近年電動車的普及確實能減少溫室氣體排放，但單靠技術並不能解決所有環境問題。當中，能源結構、回收方案、市區規劃以及市民的出行習慣，都是構成綠色未來不可或缺的環節。



電動車是否真的更環保？

很多人認為電動車因為沒有尾氣排放，因此理所當然比燃油車環保。但實際上，汽車在整個生命周期中，包括車架與零件的生產階段、使用期間的能源消耗，以及報廢後的回收處理，每個環節都會帶來能源與碳排放。因此，單憑「使用時沒有排放」並不足以反映全貌。

根據國際綠能運輸研究機構最新研究，中型電動車從生產至報廢整個周期所產生的溫室氣體排放量，平均較同級別汽油車低七成以上。如果其使用的電力來自再生能源，減排幅度更可接近八成。這些數據顯示，即使考慮到電池製造較耗能，電動車仍然能在行駛階段快速「回本」其碳足跡，並在長期使用下顯著降低整體排放。相比之下，混能車雖然比傳統燃油車更省油，但其生命周期排放僅能減少約兩成，遠遠不及純電動車。這意味如果目標是大幅減排，純電動車仍是更有效的選擇。

電動車帶來兩大挑戰

然而，即使電動車本身在科學上具有較佳的減排能力，是否真正環保還取決於所在城市的能源結構。香港電力供應仍然以天然氣和燃煤為主，因此若充電電力來自化石燃料，其減碳效果就會被削弱，排放只是從車尾管轉移至發電廠。因此，推動電動車的同時，香港更需要加快發展再生能源，提升整體電網的清潔度。

另一項值得關注的是電池回收問題。電動車電池的製造雖然能夠在行駛期間抵消其碳排放，但若未有完善的回收系統，報廢後的鋰電池可能造成污染風險。政府已於《電動車普及化路線圖》中提出電池生產者責任制度，要求生產商和入口商負責回收與處理，但現階段仍需更多措施提升透明度與處理能力，確保回收鏈條真正運作。

低碳出行小貼士

然而，在交通領域的減排仍不能單靠「換車」，若人們仍然高度依賴私人汽車，環境負擔仍然沉重。因此，綠色生活方式須從日常出行做起。例如，城市內短距離以步行或單車代替車輛，可有效減少排放與空氣污染。以一個約三公里的行程為例，若由普通私家車改為步行或單車，根據車輛的耗油量，每次大約可減少近一公斤的二氧化碳排放。配合提升公共交通系統完善的香港，更應鼓勵使用鐵路與巴士，減少私人車輛的依賴，無論燃油或電動車皆然。

在旅遊方面，低碳策略亦能帶來巨大影響。選擇較短航程或直航航班，可避免轉機所帶來的二次起降與繞飛排放。若旅程距離適中，鐵路往往比航空低碳得多，是短途旅行的更佳選擇。在住宿方面，選擇具備節能、節水與回收措施的酒店，並在住宿期間自律地減少能源浪費，同樣能在旅遊中累積顯著的環保效益。此外，旅行時攜帶可重複使用的水樽、餐具與購物袋，減少一次性塑膠製品使用，都是落實綠色旅遊的方式。

對每一位市民來說，綠色生活不一定要靠大規模投資，在日常中累積減排亦可達到顯著效益。而對香港而言，各界亦須共同努力加強以下三個面向：其一是加速再生能源發展，使電力來源更清潔；其二是完善電池與金屬回收鏈，避免新污染；其三是持續推動公共交通及步行城市政策，讓市民真正有誘因減少私人車輛使用。這樣，綠色城市的藍圖便能更容易實現。

