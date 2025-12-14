地球之友｜中國2035國家自主貢獻發布——碳中和目標再升級

地球之友｜洪藹誠博士



中國早前在聯合國氣候變化峰會上正式發布《2035年國家自主貢獻報告》，明確未來十年應對氣候變化的總體目標與行動路綫。國家自主貢獻是各締約方按照《巴黎協定》規定，根據自身實際情況制定的氣候行動目標，每五年更新一次。今年是《巴黎協定》簽署十周年，也是各國提交新一輪國家自主貢獻的關鍵時刻，標誌著全球氣候治理邁入新的重要階段。



中國與2021年向《聯合國氣候變化框架公約》秘書處提交了2030年國家自主貢獻，目標已取得實質進展。

根據中国生態環境部最新發布的《中國應對氣候變化的政策與行動2025年度報告》，中國已經建成全球最大、發展最快的可再生能源體系和新能源產業鏈，為全球提供了超過80%的光伏組件和70%的風電設備。過去十年，風電和光伏發電項目平均度電成本分別累計下降逾60%及80%。同時，中國還向全球供應超過70%的鋰電池和60%以上的新能源汽車，並創造全球可再生能源領域約46%的工作崗位。

具體目標與最新進展

在碳市場建設方面，《全國碳市場發展報告（2025）》顯示中國已建成全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳排放權交易市場，2025年新增鋼鐵、水泥、鋁冶煉等行業，並將擴展至石化、化工、造紙、民航等行業。目前，碳市場已有效管控全國60%以上二氧化碳排放，目標到2035年覆蓋約80%。綠證機制亦加速完善，實現可再生能源發電核發全覆蓋。2025年1至8月，綠證核發數量同比增長15.9%，累計交易數同比增長120%，為新能源項目提供市場激勵與綠色價值轉換通道。

中國新一輪2035年國家自主貢獻涵蓋能源、工業、建築、交通、農林業等所有部門，貫穿生產、分配、流通、消費等各經濟環節。報告首次將甲烷、氧化亞氮、含氟氣體等非二氧化碳溫室氣體納入總量控制範圍，歷史性地由相對下降目標轉向絕對下降目標，意味著中國將以更嚴格、更科學的方式管控溫室氣體排放，推動氣候治理向更深層次發展。

本次提交的國家自主貢獻總體目標包括到2035年：（1）全經濟範圍溫室氣體净排放量比峰值下降7%-10%，並力爭取得更大成效。（2）非化石能源消費佔能源消費總量的比重達到30%以上，風電和太陽能發電縂裝機容量達到2020年的6倍以上，力爭達到36億千瓦，新能源汽車成為新銷售車輛的主流。（3）森林蓄積量提升至240億立方米以上。（4）全國碳排放權交易市場覆蓋主要高排放行業，氣候適應型社會基本建成。

重點政策與行動措施

為全面落實2035年國家自主貢獻，中國將圍繞四大方向推行系統性行動：

1. 完善應對氣候變化法律制度體系：健全氣候變化法律體系，建立並持續完善碳排放總量和強度雙控制度，加強全國碳市場建設。

2. 統籌推進溫室氣體排放控制：推動產業綠色低碳轉型，穩妥有序推進能源轉型，統籌規劃引導城鄉建設綠色低碳轉型，構建綠色低碳交通運輸體系，積極開展非二氧化碳溫室氣體管控，加強減污降碳協同增效，提升生態系統碳匯能力。

3. 主動適應氣候變化：強化監測預警和風險評估能力，提升自然生態系統適應能力，增強經濟社會和重點區域氣候變化適應能力。

4. 強化支撐保障體系：完善溫室氣體排放統計核算體系，加強應對氣候變化標準體系建設，強化應對氣候變化科技支撐，加強氣候資金保障，積極發展綠色貿易，引導全社會共同參與。

香港響應與國際合作

香港方面，根據《香港氣候行動藍圖2050》，香港力爭在2035年前把碳排放量從2005年的水平減半，並於2050年前實現碳中和。香港溫室氣體排放總量已在2014年達峰；2023年排放總量與2005年基準年和2014年峰值相比，已分別下降約19%和24%；人均排放量約為4.58噸二氧化碳當量，比2014年下降約30%。

香港在推動本地氣候行動的同時，必須積極響應並配合國家自主貢獻目標，通過政策協同、技術創新及區域合作，共同開展氣候數據監測、風險評估及跨境治理，助力國家實現碳達峰與碳中和目標，充分發揮「一國兩制」下的協同效應，為全國乃至全球氣候治理做出積極貢獻。

展望未來，報告指出氣候變化作為全球性挑戰，需要世界各國通力合作，共同應對。國家自主貢獻的實現，離不開公平的國際環境、穩定的合作關係、互惠的貿易格局和安全可靠的產業鏈供應鏈保障。各國應以公平、有序、公正的方式加速能源轉型，推動低碳技術和產業協作，促進優質綠色產品自由流通，携手構建公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系。

香港地球之友行政總裁洪藹誠博士。



