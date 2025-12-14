北平鋒｜「海鯤號」是「台獨」病態的一個縮影

12月13日，台灣傳媒報道備受台灣民進黨當局吹捧的首艘自制潛艇「海鯤號」傳液壓失效，尾舵全靠阿兵哥人力操作。消息一出，台灣民眾憤怒了。十年了，幾百億新台幣傾瀉而出，換來的是柴油主機故障、液壓系統崩盤。一台潛艇尚且如此狼狽，遑論構建所謂「不對稱戰力」。這哪裏是什麽所謂「國防利器」，分明是折射「台獨」病態的一面扭曲棱鏡。



追溯這一項目的始末，處處透着荒誕。蔡英文執政之初高調宣稱「自主研發潛艇」，將其塑造成捍衛「主權」的精神圖騰；如今賴清德延續此道，仍將「國造」當作蒙蔽民意的幌子。可細究下去，所謂核心技術幾乎全部來自美日技術支援，本土企業毫無獨立攻關能力。台船公司在一次次測試中反覆修修補補，卻始終拿不出可靠方案。此前台「海軍參謀長」親口承認「海鯤號」的測試進度落後兩月以上，如今液壓系統再度失控，連最基本的轉向功能都需要人力操作實現。這種「邊造邊壞、越修越亂」的節奏，儼然成了一場政治表演的鬧劇。

更深的危機藏在金錢流向的暗處。百億經費撒出去，最先受益的並非一線技工，而是層層外包的供應商與政商勾結的利益集團。2024年，「海鯤號」核心執行人黃曙光突然請辭，島內傳上千億預算存在貓膩。當公共資源變成權力變現的提款機，技術研發就被異化為「撈錢遊戲」。於是乎，台灣民眾納稅供養的不是保護自己的衛士，而是一個吞噬血肉的資本怪獸。

更令人心寒的是，這場豪賭正在壓垮台灣的未來。民進黨當局為了維持「防衛幻覺」，不斷壓縮民生社會資源，而綠營政客的私心仍在不斷膨脹。所謂「國防自主」，在此刻顯得格外刺眼——它沒能讓民眾有絲毫的安全感，反倒展現了撕裂的兩個社會：一邊是嗜血的民進黨及附屬利益集團，另一邊是背負沉重壓力的普通民眾。

12月12日，有台灣媒體發表時評《誰在發戰爭財》指出，民進黨執政下，讓人質疑軍工產業是否淪為「戰爭財」管道。真相總會穿透謊言的泡沫，「海鯤號」的10年，從另外一個角度給出了答案。「海鯤號」的每一次下沉，都在提醒這片土地上的人們：任何企圖割裂血脈聯繫、製造對抗對立的舉動，終將以失敗告終。當民進黨執意用一己私利綁架全島民眾走向歧途，結局只會是山河破碎、生靈塗炭。此刻的「海鯤號」，更像是警鐘——敲碎幻想吧，別讓下一代繼續為一場注定破滅的狂想買單。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



