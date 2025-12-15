葛珮帆｜香港的淪陷記憶與民族抗戰的歷史交響

2025年12月13日，是南京大屠殺死難者國家公祭日，這一日以國之名義，公祭30萬慘遭侵華日軍殺戮的同胞，不僅是對逝去生命的莊嚴緬懷，對民族苦難的深刻銘記，更是對歷史真相的堅定捍衛，對人類和平與正義價值的永恆守望。



南京大屠殺的真實性早已由倖存者證言、加害者自供、國際人士記錄、戰後審判及考古證據共同確立。這些如山鐵證，構成了無可辯駁的歷史定論。否認或歪曲此事，不僅是對遇難者的二次傷害，更是對人類良知的挑戰。唯有銘記這段血淚史，才能守護歷史真相，警醒世人珍惜和平，避免悲劇重演。

香港特別行政區政府同步舉行公祭儀式，將香港的淪陷記憶與整個民族的抗戰記憶緊密相連，共同構成了一幅全民族受難、抗爭與自強的完整歷史圖景。在歷史的坐標系中審視，設立國家公祭日，絕非僅是回溯傷痛，其背後蘊含着深刻的歷史邏輯、堅實的現實根基與高遠的未來導向。它是一面映照歷史的鏡子，一把衡量道義的尺規，更是一盞指引未來和平道路的明燈。

南京大屠殺，是日本軍國主義在侵華戰爭期間犯下的最駭人聽聞、最具代表性的反人類罪行之一。自1937年12月13日南京淪陷，在長達六周的時間裏，侵華日軍公然違反國際戰爭法規和人類基本道德準則，有計劃、有組織地實施了大規模屠殺、搶掠、強姦、縱火。30萬無辜生靈慘遭屠戮，三分之一的城市建築被毀，大量文化珍品遭到掠奪，古都南京淪為「人間地獄」。這一慘劇，不僅是中國近代史上最深重的民族創傷，也是世界文明史上極為黑暗的一頁。

在國家公祭的肅穆氛圍中，香港同胞的集體記憶同樣沉重。1941年12月25日至1945年8月15日，香港經歷了三年零八個月的「日佔時期」，這是香港近代史上最為黑暗的一頁。日軍的鐵蹄踏碎了這顆「東方之珠」的繁華，將其拖入了深淵。

日軍佔領初期，即對港島進行了系統性的「掃蕩」與屠殺，無數平民喪生於戰火與屠刀之下。佔領後，日軍建立「總督部」，實行嚴酷的軍政統治。

政治上，實施恐怖高壓，任意逮捕、拷打、殺害抗日志士與無辜市民，社會秩序蕩然無存。經濟上，進行瘋狂掠奪，強制發行毫無準備的「軍用手票」，掠奪糧食、物資，導致惡性通貨膨脹，港幣急劇貶值，民生凋敝。生活上，實行嚴厲的糧食配給制，配給量遠不足以果腹，饑餓成為普遍現象；醫療系統癱瘓，疾病流行，霍亂、瘧疾等奪走了大量生命。文化上，推行「皇民化」教育，強迫學校使用日語教學，灌輸軍國主義思想，企圖扼殺香港民眾的民族意識與文化認同。昔日繁榮的轉口貿易近乎停滯，金融中心地位喪失，城市功能嚴重退化，市民在恐懼、饑餓與疾病的陰影下苦苦掙紮。

香港的苦難，是整個中華民族抗戰苦難的重要組成部分。這段血淚記憶，深深烙印在香港的社會肌體與集體意識之中。它警示後人，喪失主權的切膚之痛，殖民統治的深重災難，和平與自由的極端珍貴。正因如此，香港特別行政區政府莊嚴舉行國家公祭日儀式，不僅是為了緬懷南京的死難同胞，也是為了銘記香港自身那段不堪回首的淪陷歲月。

將兩段歷史並置，更清晰地揭示了日本軍國主義侵略的全面性、殘酷性及其反人類本質。香港同胞與內地同胞一道，在公祭中凝聚着共同的歷史認知與民族情感，這本身就是對國家歷史觀、民族觀的有力踐行，是對「一國」之下命運與共的生動詮釋。

然而，時至今日，仍有一些日本右翼勢力，出於不可告人的政治目的，罔顧基本事實和國際公義，頑固地採取否認、歪曲甚至美化侵略歷史的態度。這種行為，是對包括中國人民在內的所有亞洲戰爭受害國人民的二次傷害，是對人類良知的公然挑釁，更是對戰後國際秩序和《聯合國憲章》精神的嚴重背離。歷史不會因巧舌如簧的抵賴而改變，真相不會因刻意的遺忘而湮滅。中國設立國家公祭日，正是以國家最高儀式，向世界宣告：歷史事實不容篡改，人類良知不容蒙蔽，國際正義不容挑戰。這是對歷史虛無主義最有力、最莊嚴的回擊。

讓我們在莊嚴肅穆的公祭中，重溫歷史的教誨：正義可能遲到，但絕不會缺席；和平需要爭取，但更需精心維護。願30萬罹難同胞的亡靈得以安息，願所有戰爭受難者被世人銘記。讓我們攜起手來，以對歷史的深刻銘記，對生命的至高尊重，共同築牢人類和平的基石，為子孫後代開創一個免於恐懼、永享安寧的美好未來。

這，是對歷史最深沉的告慰，也是對未來最莊重的承諾。

作者葛珮帆是民建聯立法會選舉委員會界別議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



