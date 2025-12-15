來稿｜黎智英亂港劣跡昭彰　重判嚴懲方顯法律威嚴

來稿作者：吳志隆



人稱「肥佬黎」的壹傳媒創辦人黎智英今天（12月15日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）接受裁決。3名國安法指定法官裁定，黎智英兩項串謀勾結外國勢力及一項煽動罪名全部罪成，並指黎為案中主腦。



案情透露，四名被告包括黎智英（78歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，各被告被分別控告一項煽動罪及一項串謀勾結外國勢力罪，黎個人另被加控一項串謀勾結外國勢力罪。根據《香港國安法》規定，勾結外國勢力罪的最高刑期為終身監禁；而串謀發布煽動刊物罪，第一次定罪可判罰款5,000元及監禁2年，其後定罪可處監禁3年。

本案焦點不在案情是否存在爭議，因為黎智英亂港禍港的罪行，從來不是模糊的「爭議」，而是鐵證如山的事實。焦點應在於被告該為這些行為負上怎樣的法律責任，因為被告給香港帶來的創傷，至今仍烙印在社會肌理與市民記憶中，依法重判嚴懲，既是還香港一個公道，更是捍衛法治尊嚴與國家安全的必然之舉。

黎智英在2020年8月首次因涉違《香港國安法》被捕，同年12月起被還柙，案件至今已經過156日的審訊。黎某已在庭審上親口自認是「黑暴」風波推動者之一，這番供述絕非輕描淡寫的「參與」，而是坦承身為「幕後黑手」的關鍵作用。

回看「黑暴」中激進暴力肆虐，商鋪被砸、交通癱瘓，無數市民正常生活被打亂，社區物資配送受阻、甚至連疫情預防工作都受到無端阻撓，香港社會何至於此？黎智英等被告發揮了「關鍵作用」。黎因個人的偏執信念與政治野心，不惜利用其《蘋果日報》散播煽動言論，呼籲外國制裁香港特區與中央政府之餘，亦鼓勵讀者上街繼續抗爭。黎智英對這場「黑暴風波」的推動作用有目共睹，所造成的破壞力度，更是香港人的切膚之痛，不僅破壞了香港的繁榮表象，更直接衝擊了基層民生的安穩，傷痕至今仍未完全療愈。

黎智英對整場暴力行動的「推動作用」，本質就是顛覆國家與分裂特區與中央關係的幫凶，罪證早已大白於天下。黎某在庭審中多次試圖自辯「自辯」，譬如兩度向法庭辯稱自己是政治犯，隨即遭到法官杜麗冰的糾正，指出拘捕並控告黎智英，並不是因黎的個人政治立場，而是他的行為涉嫌違法，並重申法庭也只會根據相關的證據和法律作出裁決。

與這些蒼白辯解相對照的，是控方提交給法庭，並由大量證據所印證的真相：黎智英勾結外力、裏應外合，將香港的利益當作換取個人私利的籌碼，一步步損害國家安全與香港穩定。這樣的行為，無論放在哪個國家或地區、哪個法治社會，都是觸碰紅線的重罪，不存在任何「特殊豁免」的理由。

法制與法治，是香港繁榮穩定的關鍵基石之一，所謂 「民主」或「自由」從來都不是違法犯罪的藉口，更不是分裂亂港的「遮羞布」。「黑暴」對香港是一場癌症級的破壞，撕裂的社會需重建信任，被恐嚇的市民要重拾安全感，可見70多歲的黎智英對香港何其殘忍，為了個人政治野心，不惜企圖親手毀滅這個他發家致富的香港。

沒有人希望這樣的悲劇重演，因此法庭依法重判嚴懲，不僅是對個人罪行的公正裁決，更是給社會一個明確的態度：任何人，無論打着何種旗號，只要觸碰國家安全底線、破壞香港社會秩序，就必須依法追究到底，絕不姑息。唯有如此，才能告慰那些在「黑暴」中受損的家庭與商戶，才能守護好基層社區的安寧，讓香港在「由亂到治、由治及興」的基礎上穩步前行。

作者吳志隆是陝西省政協委員，「就是敢言」執行主席。



