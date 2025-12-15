北平鋒｜廢棄民進黨「台獨黨綱」是台灣唯一出路

12月14日，台灣有報章刊發評論文章稱，賴清德的「借殼台獨宣言」讓所謂「中華民國」與「台獨」兩頭落空。當前台海局勢劍拔弩張，台灣社會亂象叢生，癥結正是民進黨頑固堅持「台獨」分裂路線，公開否認「九二共識」，將兩岸關係推至冰點。當賴清德邀請島內「行政、立法、考試三院院長」12月15日茶敘時，「立法院長」韓國瑜果斷拒絕。這一幕恰是台灣畸形政治生態的縮影：「執政黨」與「在野黨」形同陌路，社會各界割裂加劇，台灣深陷內外交困局面。惡性循環的背後，正是民進黨始終不肯丟棄「台獨黨綱」這一禍根。



細察民進黨近30年來的政治軌跡，其本質從未改變、一貫惡劣。當年陳水扁高喊「一邊一國」，蔡英文兜售「維持現狀」，如今賴清德鼓吹「借殼台獨」，看似策略轉變，實則換湯不換藥。他們一面用「保留中華民國國號是為了團結台灣」的謬論蠱惑受眾、偷渡「台獨」，另一面系統性掏空「一個中國」內涵——刪除教科書中「中國史」脈絡，企圖抹殺兩岸同屬一個中國的歷史證據；把佔島內總人口約96%的「漢人」改為「其餘人口」，妄想割裂兩岸血脈聯系；將抗戰勝利扭曲為「終戰」，為日本軍國主義擦脂抹粉。

這些「去中國化」的極端操作，是妄圖斬斷台灣與中華文明的臍帶，把台灣推向孤懸海外的文化深淵，為其「台獨」實踐鋪路。

更可怕的是，民進黨試圖將「台獨」分裂思維滲透到台灣經濟社會各個角落。為了迎合美國和西方，強行推動台積電赴美設廠，導致芯片產業優勢逐步瓦解；為討好美國軍工集團，五年軍購支出高達數千億元新台幣，擠壓醫保、養老等民生投入；在關稅談判中對美妥協幅度遠超其他經濟體，使中小企業利潤空間急劇收窄。當台灣農民苦於農產品滯銷，社會各界苦不堪言之時，民進黨仍醉心於「倚外謀獨」、「以武謀獨」的幻夢。

「台獨」分裂之路從來都是死胡同。不管是李登輝、陳水扁還是蔡英文，不管是推行何種「台獨」分裂路線，最終都將以失敗告終。箇中道理極為簡單：任何分裂國家的行徑都會觸碰國家利益、民族尊嚴紅線，受到14億多中國人民的強烈反對。解放軍近年在台海常態化演訓，既是要震懾「台獨」囂張氣焰，更是在保護兩岸同胞共同家園。

值得欣慰的是，越來越多台灣同胞開始覺醒，逐漸認清民進黨「台獨」分裂謊言的虛偽性和危險性，主動了解大陸、貼近大陸，反映了島內主流民意的清醒抉擇。正如習近平總書記所說：「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裏事，當然也應該由家里人商量著辦。」民進黨若真為台灣負責，就必須立刻廢止「台獨黨綱」，拆除兩岸隔閡的藩籬。否則，挾洋自重只會自取滅亡，背叛民族者只會萬劫不復。

台灣的明天不在「台獨」分裂的幻象裏，而在與祖國同心同行的現實中。停止分裂行徑，以務實態度修復兩岸關係創傷，讓融合發展惠及千家萬戶，讓親情團聚撫平歲月傷痕，這才是台灣真正的團結之道，也才是真正對得起這片土地和人民的擔當。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



