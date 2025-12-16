姚志勝｜發揮香港文化內聯外通優勢　推動出版產業擴大開放合作

來稿作者：姚志勝



合作是中國在當今時代主張的重要主題，是各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮的重要路徑。‌在國際合作不斷深化的大背景下，我們國家順應歷史發展潮流，「十五五」規劃建議部署穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，合作的內涵和機制持續拓展。擴大開放與高質量發展的國際合作，推動我們國家經濟可持續發展，具有十分重要的意義。



近年來，我國文化產業規模不斷擴大，文化繁榮興盛就是中國式現代化的重要標誌。我們國家與世界各國持續擴大開放，越來越多國家希望加強與我國的文化交流，深入認識中國發展的方方面面。資料顯示，去年，全國文化產業資產總計達34.4萬億元人民幣（下同），實現營業收入超19萬億元、利潤總額約1.8萬億元。

文化產業的高質量發展和規模優勢，具有發揮擴大國家開放合作的巨大潛力。其中，出版業作為知識密集型產業，有望通過擴大進出口優質文化產品參與全球價值鏈，在推動出版「走出去」‌、‌參與國際規則制定‌、促進雙循環聯動‌等環節，這些都是「十五五」時期擴大開放合作的重要着力點。

香港是國際大城市，出版業和印刷業歷史悠久，是世界華文出版和印刷重鎮，文化產品百花齊放，中外題材種類多元。國家支持香港建設中外文化藝術交流中心，香港的區域文化引領角色將進一步凸顯。發揮香港的文化內聯外通角色，用好出版和印刷業發達的服務輸出，將有力支持國家文化出版產業的開放合作。

打造品牌合作項目

推進教科書對外交流

教科書是教學的重要組成部分，各國各地政府均重視教科書的質量和配售。當前，教科書國際市場有三個重要特點：

一是「一帶一路」覆蓋沿線逾70個國家，其中10至24歲青少年約佔人口總數的五分之一，約9億人，成為國際教科書重要市場；

二是亞洲地區知名教材出版品牌林立，教科書質量要求高；

三是歐美等國前沿出版理念推陳出新，互動式教科書衍生更多文化教育需求。

我們應該進一步發揮香港聯通世界和作為國際教育中心的優勢，推動內地不同出版社用好香港出版界的外地聯繫「走出去」，一方面推出多語種的「一帶一路」教科書品牌項目，推動與「一帶一路」沿線國家特別是東南亞的合作，擴大教科書出版市場，另一方面加強與外國出版社合作，引入更多國外高質量教學讀物和前沿出版理念，促進中外文明互鑒。

發展區域知識產權貿易中心

創收海外版權收益

香港知識產權保護制度完善，法律、金融及顧問等專業服務水準卓越，是內地出版業界與亞太區同業進行版權交易的理想樞紐。香港貿易發展局設立網上版權交易專區，讓出版商進行版權買賣，並讓作家尋找合適出版商，為新書商談出版事宜。今年的香港書展更特別增設業務配對環節，進行超過70場商務對接，促進版權交易。

今年10月，總部設於香港的國際調解院隆重開業，為包括版權在內的國際商事和跨境爭議提供調解服務，加強了香港為國家在中外文化交流交往中的國際規則制定角色。進一步發展香港為區域知識產權貿易中心，用好香港內聯外通的出版橋樑作用和眾多版權資源，將能更好引進海外讀物，擴闊國家圖書種類，擴大閱讀市場，並推動內地不同出版物到海外創收更多版權收益。

出版產業傳播知識，促進中外文化交流，是文化強國的重要支撐，肩負推動國家擴大開放合作的重要使命。國家越開放，文化教育實力越強！文化強國建設越推進，擴大開放合作前景越廣闊！我們對新時代的對外文化開放合作充滿信心，充滿期待！

本文作者姚志勝是全國政協常委、大眾文教集團董事局主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

