張美雄｜黎智英案罪成彰法治　外部勢力干預當休矣

隨着法庭宣判壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力等多罪成立，這場持續156日的審訊劃上句號。該案是《香港國安法》實施以來首宗涉及勾結外國勢力的案件。審訊過程中，有西方勢力，包括個別政客和媒體，持續用多種方式干預案件，並對審訊及《香港國安法》提出廣泛批評，明顯存在雙重標準甚至不實指控。黎智英本已因多項罪行服刑，不存在超期羈押或未審先判的情況。必須再次明確：香港特區的司法獨立與專業精神不容置疑，維護國家安全的決心堅定如磐，外部勢力任何形式的干預都不會得逞。



在過去多場審訊中，控方所列的證據充分證明黎智英在多起政治事件中扮演了關鍵角色。他被控曾發佈煽動刊物，並涉及向外國勢力請求制裁中國或香港特區。自案件開審以來，特區政府已多次嚴正聲明未干預審訊，也未妨礙司法獨立。此外，黎智英的所謂「國際律師團隊」更甚具欺騙性，涉嫌虛假陳述和違反職業準則。這些在西方卻並未得到如實報道，反而是政客和媒體一同批評特區政府及司法制度，企圖干預審訊，進一步反映外部勢力與黎智英等亂港頭目的緊密關係。

值得注意的是，西方尤其是美國，自身擁有多種國家安全機制。根據美國憲法第三條，叛國是「發動反對美國的戰爭，或擁護美國的敵人，並給予他們任何形式的援助」。美國國家安全法、煽動叛亂法、國土安全法等法律林立，但卻不尊重其他國家或地區的國家安全和司法獨立。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）發表了一份失實報告，對香港特區的執法及司法機關進行抹黑，並呼籲追究有關官員責任，企圖利用政治力量干預本港司法。此等行徑清楚反映了美國所謂「自由、民主、人權」的雙重標準，實際上，美方是想利用此案搞政治操弄，破壞香港的繁榮穩定，以遏制中國的發展。

過往多年黎智英曾出錢出力，遊說外部勢力「制裁」中國和香港特區，可謂外部勢力反中亂港的最高指揮及代理人。假如中央真是插手案件以換取中美關係改善，那麼等同讓外部勢力認為可利用某些條件交換來操弄特區法治。事實上，西方勢力對於黎智英的袒護，反而讓香港及國際社會看清他作為外國勢力「棋子」的本質。有識之士應認清以美國為首的西方陣營的雙標和偽善，強烈譴責其干預特區司法的行為。

今次判決足以證明，《香港國安法》針對的是有組織的分裂國家、顛覆中央政府、外國干預及恐怖主義行為，普通市民不會也無法觸犯。正如最新一篇「港澳平」文章指出，黎智英作為反中亂港的首惡分子，其罪行不僅侵害了香港的繁榮穩定，更對國家安全造成了根本威脅。法治是香港的基石，國家安全是特區穩定繁榮的重要保障，任何妨礙香港維護國家安全的企圖都註定徒勞。相信在這次判決後，正義必將得到伸張，香港在法治護航下會有更光明的未來。

作者張美雄是西貢區議員，大灣區青年企業家協會副會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

