楊莉珊｜中央指引香港找準國家發展大局定位

來稿作者：楊莉珊



12月16日，國家主席習近平在北京會見述職的行政長官李家超，聽取香港當前形勢和特區政府工作匯報。習近平主席對李家超及其領導的特區政府工作給予充分肯定，並就香港未來發展作出重要指示。此次述職不僅體現中央對香港特區的關心與支持，更為香港融入國家發展大局指明方向，具有深遠的歷史意義和現實指導價值。



習近平主席指出，一年來，李家超帶領特區政府「勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行香港第八屆立法會選舉，實現經濟穩步增長，香港由治及興邁出新步伐」。這一評價是對特區政府工作的全面肯定，也反映了香港社會在「愛國者治港」原則下的新氣象。

香港第八屆立法會選舉的成功舉行，標誌着香港特色民主發展邁出堅實步伐。新選舉制度確保了「愛國者治港」，使立法會回歸理性討論、務實為民的初心，為香港長治久安奠定制度基礎。

經濟方面，香港在複雜國際環境下實現穩步增長，本地生產總值呈現積極回升態勢，失業率維持低位，民生持續改善。這些成就是特區政府團結社會各界、奮發有為的結果，也證明「一國兩制」方針的強大生命力。

國際社會對香港的信心也在不斷增強。香港再次被評為全球最自由經濟體，國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力排名升至全球第三。這些國際認可表明，香港在國家支持下，「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢不僅沒有削弱，反而在「一國兩制」框架下得到進一步發揮。

習近平主席指出，中國共產黨二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展作出戰略擘畫，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，促進香港長期繁榮穩定。這一指示為香港未來發展指明清晰路徑。

「十五五」規劃是國家在全面建成小康社會基礎上，邁向全面建設社會主義現代化國家新徵程的第一個五年規劃，具有承前啟後的里程碑意義。規劃建議中多處涉及香港內容，體現中央對香港的高度重視和期待。中央支持港澳更好融入和服務國家發展大局，加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作，完善便利港澳居民在內地發展和生活政策措施。同時，規劃提出要發揮港澳背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和重要作用，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心，支持港澳打造國際高端人才集聚高地。

對接國家「十五五」規劃，是香港把握歷史機遇、實現更高質量發展的必然選擇。國家發展為香港帶來前所未有的機遇。香港主動對接國家規劃，就能在服務國家需要的同時實現自身發展，形成良性互動。粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，也是香港融入國家發展大局的最佳切入點。香港的命運始終與祖國緊密相連。新時代新征程，香港應進一步找準在國家發展大局中的定位，發揮自身優勢，服務國家需要。

實現香港由治及興，需要社會各界同心協力，支持行政長官和特區政府依法施政。愛國愛港力量應繼續發揮中流砥柱作用，團結引導各界人士堅定維護國家主權、安全、發展利益，支持特區政府施政。工商專業界應把握國家發展機遇，積極參與國家建設。廣大市民應發揚獅子山精神，自強不息，齊心協力建設美好家園。

國家發展已進入不可逆轉的歷史進程，中華民族偉大復興的中國夢正在一步步變為現實。香港作為國家不可分割的一部分，在這偉大征程中必將綻放更加絢麗的光彩。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

