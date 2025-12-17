來稿｜中央肯定香港治理新局　改革破壁開新篇

來稿作者：許鴻鵠



12月16日，香港特區行政長官李家超在北京向國家主席習近平述職，全面匯報過去一年香港在維護國家安全、經濟發展、民生改善及融入國家發展大局等方面的工作進展。此次述職不僅展現了中央對香港特區政府工作的充分肯定，更彰顯出中央對香港各項事務的精准把握與深度關切。在國家全力支持下，香港正以改革破除利益固化藩籬，書寫經濟民生發展的新篇章，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。



中央高度評價特區政府

述職期間，中央對特區政府的工作給予了高度評價。習主席指出，中央對李家超和香港特區政府的工作充分肯定，認同李家超認真履職、勇於擔當，並與特區政府積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，亦成功舉行第八屆立法會選舉，並主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，為香港由治及興邁出新步伐。

從習主席對特區政府的評價可見，中央對香港的實際情況確是瞭若指掌。在特區政府有為施政下，香港在英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布的第38期《全球金融中心指數》報告中，被評為全球第三、亞太區第一的金融中心，整體評分上升4分至764分，與位列第一的紐約和第二的倫敦的分數差距，分別收窄至2分和1分。

而在國際管理發展學院的《2025年世界競爭力年報》（《2025年報》）中，香港的全球競爭力繼去年上升兩位至第五後，今年再上升兩位至全球第三，總得分在100分中獲99.2分，上升7.7分，增長幅度是頭十名經濟體中最高。另外，在國際管理發展學院發布的《2025年世界人才排名》中，香港亦由去年的第九位大幅躍升至第四位，是歷來最高排名，亦為亞洲之冠。上述各項成績，印證香港「一國兩制」實踐的強大生命力，也反映出國際社會對香港發展前景的信心。

特區政府確實交出成績

而在維護國家安全方面，香港今年亦完成《維護國家安全條例》附屬法例立法、修訂《職工會條例》及《監獄規則》等，並且在香港法庭公平公開公正的審訊中，裁定香港頭號國安犯人黎智英違反《香港國安法》罪成，向世界展示真正的司法公義和法律正義。

從上述成績可見，中央對特區政府的肯定其來有自，亦證明中央對香港的情況非常了解和清楚。事實上，中央不僅關注宏觀戰略，更深入洞察香港社會治理的微觀脈絡，明白香港發展遇到的挑戰和瓶頸，亦不斷推出優惠措施幫助香港持續改善經濟和民生狀況，各項惠港政策絕不是憑空而來，而是綜合行政長官的述職、特區政府的匯報，以及大量調研和學術研究而來。

中央始終關心香港市民福祉

筆者認為，今次述職中，香港市民亦應該特別留意習主席對大埔宏福苑奪命火災的關心。在11月26日火災發生當天，習主席已經率先表達對災情的高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人向李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支持特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

在今次述職中，習主席再度提及宏福苑火災，形容事件令人痛心，並再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對他們的家屬和受災者表示慰問。習主席的關心和慰問，無疑是為特區政府徹底追究事故責任、進行系統改革、改善現有制度中各項短板或漏洞等一系列工作，提供了最堅實的支持和「底氣」。「破除利益固化藩籬」——既是中央對香港的期望，亦是對香港的要求，有了中央的全力支持，香港市民可以相信，特區政府一定會把事情查個水落石出，應負責的人負責、應檢控的人檢控，讓死者安息、生者安心。

說到底，香港的未來，在於堅持「一國兩制」根本宗旨，在國家的支持下推進改革，破解發展難題。通過系統性改革破除利益固化藩籬，香港將更好地融入國家發展大局，主動對接國家「十五五」規劃建議，參與粵港澳大灣區建設與「一帶一路」高品質發展，鞏固國際金融中心地位，提升整體競爭力，最終實現經濟繁榮與民生幸福的雙贏，讓「一國兩制」在香港的實踐中綻放更加璀璨的光芒。社會各界亦應以實際行動支持特區政府依法施政，共同譜寫由治及興新篇章。

作者許鴻鵠是香港青年時事評論員協會成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

