北平鋒｜賴清德早就被台灣主流民意彈劾掉了

12月19日上午，台灣藍白陣營召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德，打出「反帝制，反專制，反獨裁」的口號。12月18日晚上，台灣網友製作「聯署彈劾賴清德網站」，活動發起不到18個小時，聯署已經累積突破200萬份。



針對賴清德日前推出的「在野獨裁」論，國民黨主席鄭麗文回應，「在野獨裁」如同「男人不會生小孩」，一語戳破賴清德「在野獨裁」論的荒謬外殼。當權者將治理無能甩鍋給在野陣營，編造出如此滑稽的罪名，真是「欲加之罪，何患無辭」。台灣社會越來越清醒地認識到，真正破壞民主根基的，從來不是主張監督制衡的聲音，而是那個恃強淩弱、漠視民生、一味謀「獨」的民進黨當局。

針對台灣社會廣泛關注的彈劾賴清德案，北平鋒認為，無論結果如何，賴清德已經被台灣主流民意彈劾掉了。罔顧規則制度，專橫跋扈到這個程度，其遭到主流民意的全面否定是必然結果。

賴清德近期一系列拙劣的政治操弄令島內怨聲四起。他授意行政部門悍然拒絕副署「財政收支劃分法」，公然阻撓「法定預算執行程序」。這項操作徹底顛覆了「行政服從立法」的基本政治原則，而縣市賴以生存的財政資源，竟因地區高層任性而面臨斷裂風險。賴清德口口聲聲講民主，實際幹的卻是越過民意、糟蹋民意機構的事。當「行政院長」堂而皇之地宣稱「不副署」，當賴清德親自下場辯護，所謂「行政獨立」早已成為操弄權術謀取私利的代名詞。

面對此種局面，藍白陣營啟動彈劾程序當屬無奈，更是合情合理。儘管在野席次距提出賴清德彈劾案的76席門檻尚差14票，但程序正義的價值遠不止於成敗輸贏。每一次公開聽證都是陽光照進暗角的機會，每一次輿論發酵都讓公眾更清醒。彈劾聯署平台「平均每秒增加將近2,000人」的速度，這正是民意沸騰的最好注腳。

島內有人冷嘲熱諷聯署名單「隨手填號即可」，以此貶低民眾意願的真實性。殊不知，當普通人頂住壓力按下發送鍵時，早已超越了技術層面的意義。令人憤慨的是，賴清德一貫執迷不悟。台媒稱，「『大罷免』的幽靈正欲借屍還魂。」他們的每一次拒絕溝通、每一次威逼施壓，都在放大民眾的懷疑鏈。當清潔員因同情拾荒老人轉送舊物被判貪腐，當地方建設停滯於政治鬥爭，當台灣民眾的血汗錢都用作對美軍購，這一個個細節拼湊出的真相，映射出的正是台灣整個治理體系的根本病灶：在賴清德治下，台灣好不了，只會更荒誕。

根本上所謂「在野獨裁」，不過是賴清德不敢直面民意的懦夫宣言。當千萬雙手齊心協力推開真相大門，任何精心編織的謊言都將灰飛煙滅。逐漸蘇醒的台灣社會主流民意，終將給予一意孤行的賴清德一記致命的重錘。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



