來稿｜宏福苑基金的精準支援：以民為本，分類補貼，安置先行

來稿作者：高松傑



火災無情，卻見城市溫度。以「確保災民不會流離失所」為核心宗旨，香港特區政府牽頭成立的大埔宏福苑援助基金，近日推出新一輪額外津貼與多元安置方案，針對業主住戶與租戶的不同需求給予分類支援。這既解決當下住宿窘境，也為長遠安置鋪平道路，充分彰顯特區政府以民為本的施政理念與高效務實的執行能力。



12月12日，特區政府就大埔宏福苑火災成立獨立委員會，並委任陸啟康法官為主席，陳健波議員及歐陽伯權博士為委員。獨立委員會職權範疇包括審視大型樓宇維修工程有否涉貪圍標、違規招標。廉政公署已就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，早前已拘捕多名人士，包括宏福苑業主立案法團的現任及前任主席。筆者相信，正義必會得到彰顯。

12月18日，特區政府推出新一輪額外津貼與多元安置方案。對於災後安置，當務之急是識別最迫切的需求群體。宏福苑受災人士大致分為三類：居於宏福苑的業主住戶、居於宏福苑的租戶、非居於宏福苑的業主。三者之中，業主住戶與租戶因火災瞬間失去棲身之所，面臨的居住困境最為緊迫。特區政府已迅速行動，為這兩類人群落實臨時安置，但臨時住所的地理位置、生活配套難免與居民需求存在落差，子女就學、通勤上班等現實難題接踵而至，長遠安置的規劃刻不容緩。幸而，當局正是基於對民生痛點的精準把握，援助基金推出額外津貼政策，為受災居民覓得合適居所提供有力支撐。

針對業主住戶的支援方案，港府已考量周全、標準合理。基金明確，以戶為單位向業主住戶發放為期兩年、每年15萬元的租金津貼，折算為每月1.25萬元，同時還有一次性5萬元搬遷津貼。這一標準的制定並非憑空而來，政務司副司長卓永興在會見傳媒時強調，津貼額度充分參考了宏福苑火災前的同區租金水平。據公開資料顯示，宏福苑單位面積約400餘尺，同區類似面積單位的市場租金約為1.3萬至1.4萬元，業主住戶領取津貼後，僅需自行補齊千餘元差額，便可實現在原區租住的願望，最大限度減少生活軌跡的改變。

與此同時，方案的靈活性更體現出政策的溫度。領取租金津貼的業主住戶，仍可選擇入住房屋局提供的過渡屋或香港房屋協會的單位，僅需按規定向營運機構繳納租金，滿足不同家庭的居住偏好。兩年的津貼期限同樣經過深思熟慮：一方面契合私人房屋市場兩年續約的行業慣例，另一方面也為政府制定長遠重建安置方案留出充足時間，確保政策銜接無縫。值得一提的是，未受火災波及的宏志閣業主租戶，在作出「不入住、不放租該單位」的聲明後，亦可享受同等津貼，這一安排既照顧了潛在需求群體，又通過明確約束杜絕資源濫用，彰顯政策的嚴謹性與責任感。

對於租戶群體，基金則給出兩項務實選擇，兼顧彈性與保障。方案規定，宏福苑租戶可擇一享受援助：其一為免租金入住過渡屋或房協單位，期限直至2026年5月31日；其二為領取一次性5萬元搬遷津貼，自行在私人市場覓屋。事實上，這並非特區政府首次向租戶伸出援手——災後第一時間，政府便透過「華人慈善基金」向包括租戶在內的受災居民派發每戶1萬元應急款，其後援助基金又陸續發放10萬元生活津貼。換言之，選擇自行租房的租戶，累計可獲得16萬元支援，足以覆蓋搬遷、置辦家當等開支，幫助他們順利開啟新生活。

考慮到租戶與業主住戶的損失程度不同，方案亦作出差異化安排。租戶本就不以宏福苑為長遠居所，在私人市場尋找新住所的彈性更大，整體損失也相對較小。因此，此次是基金最後一次向租戶提供現金援助，後續長遠重建工作將側重業主需求。與此同時，政策並未忽視租戶的後續保障：若租戶因火災產生社福及醫療需求，政府將按現有機制給予支援，與住房援助雙軌並行，確保無人被遺忘。

不過，臨時居所終非長久之計，推動受災居民盡快回歸穩定生活，是政策的最終目標。當前，大埔區可供長期入住的臨時單位已趨飽和，青年宿舍、營舍有其既定的服務對象，無法長期用於災民安置。至於免費接待災民的酒店，業界在火警當天便主動伸出援手，提供至少14天的住宿，現期限雖已屆滿，但在政府協調下仍給予彈性安排。更為難能可貴的是，聖誕與元旦向來是香港酒店業的傳統旺季，此時客房需求旺盛、租金處於全年高點，但酒店業界並未將商業利益置於首位，選擇不計短期營收損失，全力配合災後安置工作。然而，酒店作為經營性場所，畢竟面臨現實的運營壓力，無法無限期提供免費住宿。對此，筆者建議酒店業界推出租金優惠措施，例如給予災民住房八折優惠，幫助滯留酒店的災民獲得更充裕的時間尋覓新居，緩解他們的尋房壓力與經濟負擔。援助基金此番推出的額外措施，恰為滯留酒店的災民提供了明確的轉居方向，而這一租金優惠的補充思路，則能讓安置工作更具溫度與彈性，幫助他們儘快告別臨時狀態，重拾正常生活節奏。

更為重要的是，援助基金的資源大部分來自社會各界的捐助，每一筆善款都承載着公眾的信任與期待。特區政府在制定政策時，始終堅持審慎原則，在滿足當下安置需求的同時，也為長遠重建儲備資源。從應急安置到津貼發放，從分類施策到資源優配，這一系列政府舉措不僅體現了特區政府應對災後安置的高效與負責，更讓社會大眾看到，各方力量正凝聚合力，共渡難關，確保每一分善款與公共資源都用在刀刃上。

災後安置，既要解燃眉之急，更要謀長遠之策。宏福苑援助基金的各項安排，以精准分類回應需求差異，以靈活施策平衡各方利益，是特區政府踐行「以民為本」的生動體現。筆者提出的酒店租金優惠倡議，冀能進一步豐富安置的彈性選擇。這份溫暖而務實的政策答卷，再輔以民間的善意建議，值得全社會給予理解與支持，更為後續災後安置工作提供可借鑒的範本。後續重建及相關政策改革，則交由新屆立法會議員與政府一道深究。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

