來稿｜以法治彰擔當，為民生解急難——支持依法申請宏福苑臨時管理

一場肆虐的大火，讓香港大埔宏福苑的居民飽受創傷，屋苑後續管理更是陷入重重難局。在此危急關頭，民政及青年事務局局長麥美娟於12月19日宣佈，政府已依據《建築物管理條例》第31條，向土地審裁處申請解散現有宏福苑業主立案法團管理委員會，並委任華懋集團旗下合安管理有限公司為委任管理人，協助處理災後各項管理事務。這是特區政府主動啟動相關法律程序的首例，可謂順應民意、守護民生的務實之舉，彰顯政府為民擔當的治理智慧，值得社會鼎力支持。筆者在此籲請土地審裁處從速依法接納。



此番政府主動出手，源於宏福苑災後管理面臨的現實困境，更是對居民呼聲的及時回應。火災過後，屋苑不僅要推進大型維修工程後續跟進、工程合約與維修帳目核實、保險索賠等專業事務，還要應對管理公司約滿後的安保體系重建難題，這些工作牽涉技術、法律與財政的多重複雜考量，遠非普通業主組成的管委會所能應對。

更何況，管委會成員自身亦受火災影響，既要照顧家庭需求，又要承擔瑣碎繁重的協調工作，早已不堪重負；而受災居民分散於不同地區的應急住所，僅是聯繫溝通就難度重重。面對眾多居民希望政府接管法團管理的訴求，特區政府果斷啟動法律程序，無疑是填補管理真空、紓解民生困局的必要之舉。

這項決定的背後，是政府經過審慎評估後的周全佈局，體現對居民權益的細緻保障。從法律層面而言，政府嚴格依據《建築物管理條例》推進程序，確保所有舉措都在法治框架內運行，彰顯香港依法治港的基本原則。從執行層面來看，選任的合安管理有限公司隸屬華懋集團，擁有豐富的本地物業管理經驗，具備統籌工程監督、保險索賠與法律協調的綜合能力，足以應對當前的跨領域挑戰。更為暖心的是，合安管理有限公司明確表示不會收取任何行政費用，龔如心慈善信託亦承諾捐贈500萬港元，專門用於支付律師、會計師等專業服務費用，徹底為業主減輕了災後重建的財政負擔。

對於部分居民擔心管理權旁落的顧慮，事實早已給出明確答案。根據《建築物管理條例》及相關委任安排，管理人僅是暫代原管委會的法定職權，負責處理日常管理事務、統籌維修工程、管理財務保險等工作。業主立案法團的法人資格保持不變，所有涉及屋苑的重大事項，最終仍需依照法定程序交由業主投票決定。不僅如此，一旦申請獲批，民政事務總署將成立專班全程跟進，合安管理有限公司需按月向政府提交報告，並每季度向土地審裁處匯報工作進度，形成政府、審裁處雙重監督的立體體系，確保管理過程公開透明、高效規範。

政府選擇合安管理有限公司作為管理人，更是深思熟慮後的明智之選。華懋集團深耕香港物業管理領域多年，積累了豐厚的行業資源與應急處置經驗，能夠在緊急狀況下迅速動員力量，攻克屋苑管理的各項難題。而合安管理有限公司秉持慈善初心，無償提供管理服務，更是與龔如心慈善信託的公益理念一脉相承，讓這項民生舉措更具溫度。

當前的宏福苑，正處於災後重建的關鍵時刻，穩定的管理秩序是推進各項工作的前提與基礎。特區政府打破「不干預屋苑自治」的傳統局限，主動扛起責任，不僅是解決宏福苑管理危機的及時雨，更是踐行「以人民為中心」施政理念的生動體現。

筆者希望土地審裁處，立足法律條文與民生福祉的雙重維度，儘快審議並核准特區政府的申請。這一決定，不僅是對宏福苑全體業主合法權益的堅決維護，更是對香港基層治理體系的有力完善，而立法會現任及候任議也應發聲呼籲。期待在政府、專業管理人與居民的同心協力下，宏福苑能夠儘快走出災難陰霾，迎來重建新生的曙光。

