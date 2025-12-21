來稿｜佛山擱置大量氫能巴士　港府必須引以為鑑

來稿作者：鄭清原



新能源產業近年備受關注，各地政府大搞綠色運輸以實現碳中和目標。歐美多個城市多年來陸續試行氫能巴士，內地亦緊隨其後，當中佛山市更花逾百億人民幣購入近千部貴價氫能巴士。但路遙知馬力，繼歐美、澳洲等地棄用氫能巴士後，佛山市最近也因營運成本高昂，將大半氫能巴士閒置。



本港近年力推氫能車輛，城巴氫能巴士及首個加氫站已投入營運，當局必須汲取其他城市的失敗經驗，在未泥足深陷於「氫能示範之都」這些虛幻願景前，審慎考慮其持續性及實際需求，以免恨錯難返。尤其是在未來一、兩年，政府最急切的是投放大量資源整頓屋宇大維修計劃，公帑有限，實不應該再盲目投放資源推動氫能車輛等相關產業。

佛山是內地較早發展氫能產業的城市，2009年已引進第一間氫能企業，2018年至2020年期間，當地政府先後購置了989部氫能巴士。報道指每輛氫能巴士採購價介乎110萬元至200萬元人民幣，較同尺寸其他巴士貴近30%，而氫能巴士之後營運37條線路，佔全市巴士約13%。2023年，該市更榮獲「中國氫能產業之都」的稱號，不過原來這只是表面風光，本月初有網民揭發當地很多氫能巴士長期停放路邊，沒有投入服務，原因是營運成本太高，結果被批評浪費公帑。

更諷刺的是，其中三水區及高明區一些巴士退役後，當局也不用閒置的氫能巴士作補充，寧願以二手普通巴士頂上。佛山市交通運輸局回應指，當地較早發展氫能產業，「巴士示範作用基本達到，由於加氫價格較高，公共交通企業優先使用經濟性較高車型」。這個情況，實在是對那些將氫能巴士吹捧成綠色交通主力人士的當頭棒喝。

佛山市在氫能發展努力了15年有多，政府甚至在購置氫能巴士上作補貼，浪費百多億元後棄用大半數，最終也坦白地指出這只是一個「示範」，等於證明實驗已經失敗。氫能巴士整體配套根本遠遠未夠成熟，完全難以持續性營運。其實佛山市政府的失敗例子，在外國多個城市早已出現。法國的蒙彼利埃、德國的威斯巴登以至澳洲墨爾本等地，數年前已陸續放棄氫能巴士。部分地方面對營運費用高昂、壞車多、加氫站出事等問題，最後「捨氫取電」，決定改用電巴。

事實勝於雄辯，氫能巴士如果只是用成本最低的「灰氫」，即通過化石燃料（石油、煤）作為原料去生產電，將氫從水中分離，製作過程中排放的副產品其實含有二氧化碳，不可再生，也不環保。理論上，氫能車輛要使用「綠氫」，即由再生能源（例如太陽能或風力發電）所製造的電去電解，從而得到氫氣和氧氣，才能真正使到零碳排放；然而，製造「綠氫」的成本一直居高不下，所以未能普及。另外，氫氣在儲存上也要用很多功夫，成本極高，這些問題一直解決不到，也難以實現如電動車般普及使用。

本港地方細、人多車多，氫能巴士要面對的問題比佛山以至歐美澳洲等城市更複雜，而且專營巴士是普羅市民使用頻繁的交通工具，每日載客量人次以百萬計，用這個關乎民生的行業去做「氫能實驗」，實在說不過去。更重要的是，本港現時財赤嚴重，本財政年度首七個月已錄得568億元赤字（已計入發行政府債券所得的1,166億港元），財政儲備只剩下不足6,000億港元，莫財下政府每用一分公帑，必須考慮受惠者是誰，這是理財大原則。

對於香港這個「氫能初哥」，當局應該要深思，有人提出所謂「氫起未來」等口號，可能只是「氫起」產業鏈當中的企業而已。無論如何，經歷大埔火災後，廣大市民最實際的要求其實只是安居樂業，與其浪費在氫能車輛實驗上，不如專注搞好民生問題，做好生活環節上各方面的監管，令大家可以安心生活，那就已經很足夠了。

作者鄭清原從事創科行業近10年，關注AI、新能源科技等產業發展，對香港交通規劃有興趣，亦是巴士及鐵路愛好者。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

