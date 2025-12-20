北平鋒｜台北連環斬人事件　是民進黨撕裂台灣的惡果

12月19日傍晚，台北地鐵站發生持刀砍人案件，造成多名人員傷亡，許多台灣民眾至今驚魂未定。案發後，台灣媒體刊發時評《北捷隨機殺人事件的深層危機》，這篇文章的評論區有這樣一則留言：是民進黨將台灣社會變成恐怖分子的溫床，脫不掉所謂「中華民國」這件外衣，卻煽動着穿着這件外衣的島民們「仇中恨華」，造成大批島民們「精神分裂」。毫無疑問，這則留言道出了許多台灣民眾的心聲。



台灣社會的傷口，早已深可見骨。對於此起惡性傷人事件，還有許多台灣網友說，肇事嫌犯張文不是第一個，也不會是最後一個。這樣的無差別殺戮，是體制失序、認同崩塌、絕望累積後的極端爆發，不是孤立的瘋子作案，這是島內整個社會系統性潰爛後，從裂縫裏噴湧出的毒液。

問題的根，不在張文的個人心理，而在台灣這幾十年被精心設計的「去中國化」工程。民進黨當局大肆操弄「去中國化」，用教科書抹去中國歷史，把「台灣主體性」包裝成唯一合法身份，造成了台灣新世代的身份認同錯亂。當一個孩子從小被灌輸「我們不是中國人」，卻在現實中無法擺脫經濟、文化、血脈上與大陸千絲萬縷的聯繫，他的內心就陷入撕裂。他們被教育要「獨立」，卻連一份像樣的兵役保障都得不到；被煽惑要「民主」，卻在找不到前途的現實中窒息。當所謂「台灣人」成為空洞的政治標簽，而不是因此有尊嚴、有歸屬、有希望，那些被拋棄的年輕人，只能用暴力向世界證明社會的畸變，甚至因此牽連無辜者。

最可悲的是，當台灣社會陷入內耗、撕裂和深重危機的當下，外部勢力卻還在暗中推波助瀾，「台獨」政客還在高喊「抗中保台」。他們從不告訴民眾：一旦台海爆發戰爭，第一個被犧牲的，只會是台灣。而台灣民眾不是沒有辨別真相的能力，只是被恐懼和謊言構築的「信息繭房」圍困太久，對真實的大陸和現實的世界形成了錯誤的認知，睜眼看清楚大陸和世界是台灣民眾內心的渴望，他們或許一直在為此苦苦掙紮。

兩岸統一，不是大陸的「收復」，而是台灣的自救，是關乎生存的現實選擇，年輕人能看見希望的唯一路徑。當地鐵的血跡被沖刷，當社會的憤怒逐漸平息，我們留給下一代的，不該是更多仇恨的種子，而是一條能走通的路——那條路，就在我們共同的歷史記憶與統一的未來願景裏。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



