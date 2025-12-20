來稿｜黎智英被稱為「頭號國安要犯」冤嗎？

來稿作者：秦天



近日，香港高等法院裁定原壹傳媒老闆黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全罪及串謀發佈煽動刊物罪等罪名成立，眾多評論都稱黎為頭號國安要犯。黎一直自辯只是一個商人，說他是頭號國安要犯，冤還是不冤？筆者剛開始也有疑問，但仔細閱讀案件判詞及之前有關黎的報道，深深覺得是不冤的。



首先，黎勾連外部勢力的範圍之廣空前絕後。儘管其他反中亂港分子亦有與美駐港領館勾連、赴英開展政治演講遊說等行為，但沒有一個人像黎這樣同時勾連英美加日以等多國反華勢力以及我國台灣地區的民進黨當局，與美國執政黨及在野黨、黨政軍議會各系統的反華政客均緊密聯繫，公開叫囂「為美國而戰」，請求美國制裁中國及香港，並指令「重光團隊」向美國政客提供包括144名中央及香港官員的建議制裁名單。

公開信息及庭審顯示，黎多次請求時任美國眾議院院長佩洛西、副總統彭斯和國務卿彭佩奧等制裁香港，與「末代港督」彭定康、以色列前副總理夏蘭斯基以及佁灣民進黨蔡英文等均有勾連，並與臭名昭著的反華政客組織「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）負責人裴倫德「勾肩搭背」。黎資助的「重光團隊」成員李宇軒承認，IPAC中日本、加拿大等多國議員均由「重光團隊」介紹加入。甚至於黎的貼身助理馬克．西蒙（Mark Simon）即為美國海軍情報部門的前僱員，並曾擔任美國共和黨香港支部主席。

庭審更披露，黎並與美國前國防部副部長保羅·伍夫維茲、前陸軍副參謀長傑克·基恩等軍方高層保持電郵聯絡。黎還曾資助伍夫維茲和基恩等美國軍方高層與蔡英文多次會面，為蔡解讀美對台政策、試圖提升美臺軍事關係，耗資高達1490萬港元（其中150萬美元作為顧問費支付給伍夫維茲和基恩二人），連法官都不能理解「為何不是由台當局支付有關費用」？伍夫維茲還另行收受黎合計170多萬港幣的多筆政治黑金。筆者實在不能理解黎為何熱衷於勾連美軍方人士，難道黎是希望美國軍事干預香港？

其次，黎參與反中亂港活動的程度之深空前絕後。黎為反中亂港活動提供了策劃組織、資本、輿論、關係網等全方位支持，可以稱得上是香港近年歷次反中亂港活動的主要策劃者和參與者。2013年牽線搭橋並資助台「倒扁運動」領導人施明德與朱耀明、李卓人等人密會，策劃實施非法「佔中」並為活動提供宣傳平台，製作擴散主題曲並催動「公投」。黎在庭審中自認是2019年「修例風波」的其中一個領袖，並現身參與了8月18日、8月31日及10月1日等多場非法集結活動。其代理人陳梓華也指認黎曾表示「勇武派」是「自己人」，並試圖組建橫跨「勇武派」和「和理非」的綜合「領袖團隊」。

黎更親自策劃制定「國際遊說四部曲」，資助「重光團隊」勾連外國反華政客、在國際上製造輿論，乞求外國制裁中國和香港。2020年香港國安法實施後黎仍不收手，深度參與策劃、資助反中亂港分子組織「35+」非法「初選」，暗中操控立法會反對派議員「總辭」意圖癱瘓立法會。黎更是反中亂港活動的「超級金主」。庭審中控方披露，有證據證明黎曾資助反中亂港活動超過9300萬港元，而反中亂港媒體「追光者」則宣稱，黎的助理馬克·西蒙估計黎在入獄前至少向反中亂港勢力捐贈了1億4000萬美元。

再次，黎煽惑暴亂的影響力之大空前絕後。黎雖為商人，未出任過政府官員、立法會議員、政團首腦等社會職務，但依仗其創辦的《蘋果日報》具有巨大的社會動員能力，是非法「佔中」和「修例風波」等社會事件的主要推手。黎長期利用《蘋果日報》歪曲事實、惡意解讀，煽動對中央及特區政府的仇恨情緒。壹傳媒前行政總裁張劍虹證詞及黎在管理層社交軟體群組中的錄音均證實黎曾要求只報導中國的負面新聞，「無須持平報道」。

黎更利用《蘋果日報》劫持民意，製造社會對立，妄圖發動「顏色革命」。「修例風波」期間，黎利用《蘋果日報》將「重啟政改、實現『雙普選』」強行塞入所謂「五大訴求」，「催谷」市民上街示威，推動暴力升級，將一場反對《逃犯條例》修訂的活動包裝為「爭取民主」的社會運動。即便香港特區政府已撤回《逃犯條例》，《蘋果日報》仍推出「撐學生，抗暴政」的閱讀報紙計劃，黎還指示陳沛敏訪問「連署」學生以鼓動更多學生上街遊行參與示威。

黎還利用旗下傳媒散播戴耀廷「攬炒十步曲」等反政府理論，為反中亂港勢力顛覆政府提供指導、製造輿論、籠絡團隊、積蓄勢能。如，陳梓華等證人指證，黎私下承認曾協助2016年「雷動計劃」，在2020年的非法「初選」中，黎表示願資助並多方聯絡試圖開發「初選」軟體，並提議在各社區中心舉辦辯論，由《蘋果日報》進行直播，以此擴大「初選」影響，還試圖拉攏劉祖迪等「政治素人」參與「初選」，承諾提供輿論和經濟支持。

總而言之，黎被認定為頭號國安要犯是「實至名歸」的。如果他真的只是一名商人，這幾天怎麼會有G7外長發表聯合聲明為他「鳴冤叫屈」呢？而且其「首惡」之實，還可以從其與另幾個反中亂港頭目，比如「攬炒十步曲」等亂港計劃提出者戴耀廷的關係中看出來。有個故事或可窺見黎與戴在反中亂港團夥中的角色地位：2020年3月4日，黎向李永達表示，覺得戴耀廷那邊「初選」的進度有點慢，要求李去跟進瞭解，並敦促加快工作。黎與戴之間誰為主、誰為僕，一目了然。因此，筆者認為，黎在香港系列反中亂港活動發揮著最為核心和關鍵的作用，其惡行比戴耀廷等更深重，實實在在是「頭號國安要犯」。

李文作者為時事評論員，秦天為筆名。



文章純屬作者意見，不代表香港01立場。

