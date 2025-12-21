來稿｜從教育局的「攜手」視角　優化「兒童為本」幼教校本課程

來稿作者：温志倫



何謂「兒童為本」的課程理念？兒童在日常生活當中接觸的事物，會隨着時代變化而有所轉變。因此，教育課程設計也需順應時代發展的趨勢，做出動態調整。



兒童發展研究的主題在於探討個體成長與發展的過程，而在兒童發展的過程中，環境因素在不同理論學說中都一直佔有重要的影響地位。心理學家布朗芬布倫納所提出的生態系統理論便指出兒童的成長與發展會受到生物因素及環境因素的交互影響，強調「環境」對兒童發展的關鍵地位。

基於環境的轉變，如何順應這一趨勢，把握學生興趣和能力來調整課程內容，是一個重要的課題。課程領導要精準把握教學的時機，亦要嘗試大膽使用不同的教學方法，將多元教學方法靈活融入課堂中。

精簡與創新並重

切勿「只加不減」

因時制宜、因地制宜的課程，絕不會將諸多新元素新元素同時間堆砌在課程中，以導致課程過於臃腫，失去平衡和焦點。課程設計要有活力和革新性，就必須獨具慧眼，適切地精簡原有的課程內容，令校本課程更有系統和特色。

以本屆全運會為例，課程設計可從認識吉祥物入手，逐步延伸至了解不同的競賽項目。在原有體能活動時段中，融入並簡介相關的全運會元素，例如在踏單車活動為幼兒計時。同時，在主題教學當中，可每日分享有關賽事的焦點，將學生的親身見聞轉化為具象化的學習經驗。課程設計的領導者，更需承擔起關鍵的催化角色，有效聯通家庭、社區與時事資源，提升整體教學成效。

打破恆常框架

碰撞激發思維

強教必須強師，業界除了需要持續了解和學習教育局的文件外，更需要將外間所獲得的知識和經驗，通過教師之間的專業交流和課程會議進行交流學習，以建立更校本的課程。同時，可思考如何打破恆常課程會議框架，建立更靈活彈性的專業討論時間。教師團隊亦要建立成長型思維，課程領導需要具體及適時讚賞老師的表現。

除此之外，宜活用「鯰魚效應」為課程設計注入的全新活力與衝擊力。每間學校涵蓋不同年齡和教學年資的教師，推動新老教師深度交流，不僅能有效地實現教學經驗的薪火相傳，亦能促進教學理念的碰撞激發。從教師個體自主學習，到團隊協同研討，在彼此勉勵與包容的氛圍中，不僅能推動教師群體專業能力的提升，更可提升教師的幸福感，達至樂於教學，終生學習。

建立動態學習圈

共育幼教新篇章

國家要強大，必須辦好優質教育。建設教育強國，香港亦應貢獻力量，而香港要辦好優質教育，就更需要局方與業界持續攜手，以專業，熱忱與創意，為幼兒教育入更多動力。課程不是固定不變的「教材」，而是隨着兒童、社會、科技演進而持續進化的｢學習生態｣。

從內地教育專家赴港擔任幼稚園校本支援人員，到粵港幼稚園交流計劃的落地推行，不同地域的幼教工作者得以走進彼此的課堂，開展深度參訪、共同研習與備課。這類深度交流活動，能夠拓寬教育視野，突破現有的課程框架，攜手開啟幼兒教育的新篇章。

作者温志倫是香港教育工作者聯會理事。



