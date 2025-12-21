黃宇翔｜拉法葉軍購弊案背後：香港買辦如何促進冷戰解凍？

來稿作者：黃宇翔



12月初，法國總統馬克龍任期裏第四度訪華，堪稱當代歐洲領袖當中最熱衷訪華者。馬克龍在華三日，最後一天在成都。回顧過去中法關係，成都舉足輕重，在1989年數年後的1993年，中法關係破冰的「紅光彩管」項目就落地成都，由「湯姆遜RCA—成都紅光—四川長虹」三方合作，法國湯姆遜一邊與四川長虹合資彩電，另一邊也和成都紅光合資做彩管，是當時矚目的中法美三國合資的範例，可見成都與中法關係歷史悠久。



撫今追昔，當年的「紅光彩管」項目卻是一波三折，還牽涉轟動一時的「拉法葉軍購案」。事涉中美、法德、兩岸，精彩紛陳，「紅光彩管」即在此複雜國際形勢下突圍而出，當中曲折值得如今「新冷戰」陰霾下的中外合作參考。



法媒對台售武事件人物關係圖。1995年，法國總統希拉克，一改前任將企業國有化的政策，包括因售武台灣引致法國政壇弊案的湯姆遜集團。除把軍工電子（CSF）和民用電子（TCE）徹底脫鈎外，並於1997年任命布Thierry Breton（右下角）為TCE主席和CEO，進行私有化和改革，並加強和中國大陸的經貿合作。（摘自《英氣‧下卷》）

拉法葉軍購案是上世紀末震驚全球的國際軍火醜聞之一，牽動台海局勢，並延伸至中、美、法三角。此案在台灣政治史上意義重大，時任總統陳水扁曾宣稱「不惜動搖國本也要查辦到底」。同時，這起案件也是典型的「全球事件」（Global Event），其影響延伸至中國改革開放初期的資本輸入與產業格局。案件期間，至少14人非正常死亡（台灣8人與法國6人)。香港商人楊向杰當年作為中、美、法廣播電視工業之間的關鍵擺渡人，同樣受事件波及，但他在更大的國際格局轉折中，促成法國湯姆遜及美國美國無線電公司（RCA）在華布局，反使其成為中國彩電產業升級的重要推手。

談拉法葉案，必須介紹當時的國際大勢。1980代末，西方資本加速進入中國，而美國對台軍售意願逐漸下降。儘管1989年的六四天安門事件震動全球，以美國為首的西方國家即對中國進行武器禁運，並對中國大陸實施多項制裁，中西關係降至冰點。但隨後鄧小平南巡確立改革方向，克林頓政府採取「接觸策略」，中國重新被納入全球化供應鏈。

相對之下，台灣在軍武來源上逐漸陷入單一依賴，必須尋求新的供應者。法國成為台灣的新軍售來源。1991年，法國湯姆遜（後軍工部門改組為達利斯集團Thales）向台灣出售六艘「拉法葉」級護衛艦，在1992年又再賣60架幻影2000-5戰機、1,500枚魔法二式近程及MICA中程空對空導彈。高額佣金與中介費構成龐大的利益鏈，最終使案件演變為國際的貪腐醜聞。

事有正反兩面，法國接下對台軍售，等同承擔與北京關係惡化的外交風險。與台灣修好也同時意味着與中國大陸交惡。1992年，法國再度軍售台灣消息一出，法資在華項目面臨全面停擺。曲折經年，中法關係才能修補，過去此國際風波於筆者只是泛泛而過，但從陶傑執筆的香港商人楊向杰傳記《英氣‧下卷》則能有立體的認識。

在美國彩電企業「一哥」RCA 的邀請下，長虹倪潤峰多次到美國參觀湯姆遜的彩管彩電生產基地，以及洽談雙方在中國及全球範圍的合資合作。圖為2002年阿咩（左四）陪同倪潤峰伉儷（右三、四）到美國拜會新任湯姆遜主席布雷頓途中，在芝加哥湖畔合照。（摘自《英氣‧下卷》）

拉法葉案令中法經貿停擺

在拉法葉軍售之前，湯姆遜已長期深度參與中國電子工業的引進合作。據楊向杰的傳記《英氣‧下卷》，在1988年促成佛山市以兩億兩千八百萬法郎，簽約引進湯姆遜里昂二手工廠的彩色顯像管生產線。彩色顯像管對年青一代已如隔世，但則是「90後」的童年回憶，老一代的「大牛龜電視」即是用彩色顯像管技術製成，直到2000年代後期，才慢慢被LCD平板電視取代。

當時，法國國營Thomson公司買下美國通用電氣旗下RCA的電子產品部門，成為美國彩管及彩電第一、歐洲第二的跨國巨企。楊向杰在1988年成立的新駿公司，獲當時世界顯像管企業龍頭湯姆遜的在華總代理，並RCA在華業務，身兼美、法買辦，潛在利潤空間可想而知。楊向杰先生原是美國旗昌買辦之孫、又是中共招商局的子弟，1967年左派暴動，作為官立的金文泰中學學生成為「六七」少年犯。及後活躍於香港左派的「紅色經濟圈」，也深得中國政府信任，再下海經商，因此縱橫捭闔，遊走中、法、美之間。

從「全球史」（Global History）的角度看拉法葉軍購案，會有新的衝擊。1990年代是西方工業向中國轉移的黃金時代，更是工業知識傳播的關鍵節點，但怎樣傳播、中國能獲取多少技術、在產業鏈裏站到哪個高度，卻都是未知之數。

拉法葉軍購案發生時，楊向杰成功促成把美國RCA的29吋彩管技術賣予佛山，及後準備將成功案例在四川成都複製，正與四川省政府洽談，要促成四川紅光電子預備與RCA-湯姆遜兩方合作，合資興建29吋國產彩管廠，那知拉法葉案爆發後，此兩方在華合作案迅速被中共外交部叫停。因湯姆遜集團屬下的軍事電子企業（CSF）參與了這次對台售武。（以和下文三邊合作區隔）

即便楊向杰試圖辯解：「RCA實際是獨立公司，所有技術和設備都來自美國。雖被法國收購，在美國是獨立法人，所屬湯姆遜消費電子集團（TCE）只是做民用工業的企業。而且我們這個團隊全是美國人。」亦告無果，中國素以「底線思維」作為談判準則，一旦觸犯底線，要再恢復千難萬難。

法國THOMSON彩管銷售董事Henri Crémer（右一），為1988年佛山二手線簽署人，曾在成都共渡「六四」；總經理Alain Clement（右二），主管全球銷售，為開拓長城電子、TCL銷售功臣；副總裁B. Varaut（左一），主管技術轉讓，1999年任湯姆遜佛山彩管公司首任董事長。（摘自《英氣‧下卷》）

倚美為重化解危機

楊向杰先向中國電子部、國家計委摸底，得知他們原則上支持合作，再向RCA報告：「讓他想辦法報告美國商務部和駐華大使館，把這個法國國營公司的項目，變成美國企業的項目。然後再由美方通知中國政府，請給我們開綠燈，讓談判可以繼續。」到了1993年，克林頓接替老布殊任美國總統，「接觸策略」（Engagement）取代了「圍堵」（Containment）戰略，中美關係短期回暖。

然而，拖則生變，就在恢復談判，預備與四川紅光簽約前夕，法國湯姆遜戰略再變，總部決定應該盡快打開中國彩電市場，而非單獨投資彩色顯像管等零部件的生產，若不能和四川長虹合資彩電，便不會和成都紅光合資做彩管，本來的雙邊合作，就變成了「三邊合作」（湯姆遜RCA—成都紅光—四川長虹），拖了段時間，又再赴四川綿陽，與長虹談判。

在整個電視機行業，彩管屬於上游，電視機品牌屬於中游，代工組裝電視機則是最下游。此前中國已有電視機品牌如軍轉民的四川長虹廠在1980年代中後期，就達年產百萬14、21英吋小屏幕彩電​，但若獲得西方先進彩管則能更上一層樓。

當時彩色電視機已風行大江南北，湯姆遜的彩管屬後來者，此前日資的北京松下已來華六年，因此，楊向杰向湯姆遜建議另闢蹊徑，向中國銷售最先進的彩色顯像管，而非賣「整機」（即已裝嵌好的電視機），也就是仿效美國芯片龍頭英特爾（Intel），只賣電腦中央處理器（CPU），不造自家個人電腦（PC）的策略。把Intel-inside，化身為中國版彩電業的Thomson-inside。

方案果然成功。四川長虹在1993年試單。1995年，楊向杰開始向長虹大量供應原產自美國及意大利的Thomson和RCA牌的29寸、34寸、38寸的大屏幕彩管。中國彩電大王的長虹都搶購RCA Thomson的彩管，連鎖反應是中國大陸的大屏幕彩管與電視機銷量急增，國產品牌大捷。以至湯姆遜美國和意大利廠房的生產專線，都達到了極限，仍無法滿足中國客戶的需求。

曾任長城電子主席的王國榮（左），率先購買RCA-Thomson歐美產的28-29吋彩管，供廣東惠州的電視機廠使用，並以合資的「TCL 王牌」品牌銷售，令其大熒幕彩電於1992年成為中國市場的冠軍。右一為1967年「反英抗暴」中的「學生界鬥委主任」、時任香港中華文化聯合會主席的黃富榮。（摘自《英氣‧下卷》）

拉法葉案悲喜劇對照

至此，法國湯姆遜因有功於中國企業，加上密特朗的社會黨政府輪換，希拉克的共和黨上台。國有企業私有化、軍品產業與民營產業徹底分家，才擺脫拉法葉軍購案的陰影，與中國政府重修舊好。從此案可見，制度乃智慧與機運之寵兒（System is a Child of Wisdom and Chance）。

在拉法葉案前，方案本是中美法合資於四川建彩管廠，案發後拖延經年，卻演變成Thomson-inside的雙贏模式，促成中國產業升級，由合資建彩管廠進一步向上遊的品牌發展推進。與長虹談判期間，在楊向杰穿針引線下，1992年新駿就以年銷三十萬隻28/29 彩管給長城電子╱惠州TCL。多年後的2004年，湯姆遜與TCL在香港合資組建TCL湯姆遜電子公司，營運全球彩電業務，並為當年全球最大並由中資控股的彩管彩電企業，成為中法關係的里程碑，亦是中法建交40周年的旗艦項目。

西方去工業遷移是個漫長的過程，由上世紀六十至七十年代一直至今未中斷，工業先轉移到日本，再轉移到亞洲四小龍，再到八十年代進入中國。從後設視角看是歷史大潮，無可逆轉，細讀之下卻充滿歷史偶然，在此轉變過程中，西方各國與日、韓工業巨頭都是競爭關係，誰人跑出獲得中國市場的大頭，勝敗都屬未定之天。

通過楊向杰的故事，就可看到當中的偶然性。在拉法葉案裏，台灣名嘴雷倩的父親海軍中將雷學明也牽涉其中，2000年因案情被收押，直到2010年才被判無罪，但十年時光已讓老將身心俱疲，五年後便過世。

一海之隔的楊向杰先生，雖因案情中、法、美三方合作的生意有所阻滯，但但最終在三國的外交夾縫中找出政策的空隙，因時度勢，知所進退，克定艱難，並令RCA湯姆遜彩管稱霸中國市場，連續六年取得25吋以上大熒幕彩管銷售冠軍（1992-1998）。

由台灣而來的拉法葉軍購弊案，在台造成眾多悲劇、鬧劇，卻最終為香港商人帶來了驚嚇劇，卻可喜劇收場。拉法葉案作為全球事件影響的曲折引人入勝，也在無意中刺激了中國電視機品牌的崛起和中法美企業的共贏。

同一軍購案在兩岸三地形成了截然不同的歷史後果，亦可看見發端自台灣的事件怎樣影響中、西經貿合作進程，變成「全球事件」。如今，中國崛起，實力較30多年前強盛得多，國際形勢較諸昔日，則更為複雜，多年前中外合作案例，或可作今日的他山之石。

作者黃宇翔是旅德香港媒體人，合著有《東亞變局：大轉型與香港出路》，曾獲2025年亞洲出版協會卓越評論獎、第六屆全球華文青年文學獎。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

