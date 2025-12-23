來稿｜從宏福苑援助方案　看香港現代治理的韌性

來稿作者：李頴彰



宏福苑五級火災是近年香港最嚴重的住宅事故之一，逾千個家庭在一夜之間失去家園與寄託。面對突如其來的災難，特區政府反應迅速，短時間內動員多個部門，制定並啟動援助方案，每戶金額總值達56萬港元，涵蓋租金津貼與搬遷補助，為災後安置與重建提供即時支撐。這份政策不僅解決眼前燃眉之急，更展示了香港特區政府行政體系的高效與成熟，體現出依法施政、以民為本的治理精神。



從金額設計分析，政府設定每年15萬元、為期兩年的租金津貼，相當於每月約1.25萬元。這數目並非隨意決定，而是根據大埔區住宅租金中位數精確制訂。以太和中心、昌運中心等屋苑為例，兩房單位月租介乎萬1萬至1.4萬元，而宏福苑災前的市值亦約為1.2萬元，可見津貼數額合乎實際市場水平。此政策使受災家庭能於短期內租回等值單位，而毋須額外負擔，達到「人道兼理性」的雙重效果。這種以數據為基礎的設計不僅可保障公平，更避免善款濫用，彰顯公共政策決策過程的專業與紀律。

再觀搬遷補助，特區政府一次性提供5萬元，既不流於象徵，也非草率施予，而是根據家庭所需重新建立生活環境的實際開支設計。火災中不僅家園焚毀，傢俱、電器、生活用品亦難倖免。購置最基本的家庭設備，成本約4萬元，加上雜費與租約按金，5萬元可謂恰到好處。此舉顯示特區政府深諳民需，既處理眼前復元問題，也避免災民出現現金流中斷的危機。與以往某些火災補助相比，今次在金額及速度上均具突破，可見特區政府在危機管理上的決心與執行能力已臻成熟。

當然，部分市民關注兩年津貼期與重建需時三至四年之間的落差。這質疑並非無理，但從行政邏輯而言，兩年定位屬審慎而靈活的設計。政策採用循環式檢討模式，可依據工程進展、通脹及市場變化，按情況再作延續。如此既維持財政紀律，又能在實際需要時調整，有彈性而不失穩健。若特區政府一開始便承諾無限期援助，既不符合理財原則，也可能引發公共財政壓力。現階段的安排可視作階段性托底，以制度化方式維繫社會信任。這正是政策科學化、治理現代化的表現。

市場反應亦是討論焦點。大埔區租務市場一向緊張，區內有多所大學與成熟社區，租盤供不應求。當數百戶家庭同時尋覓居所，市場價格短期上升實屬自然。部分業主甚至有意提價，期望從津貼金額中獲利。特區政府在察覺市場反應後，主動呼籲物業持有人切勿「趁火打劫」，此舉不僅是政策警示，更是一種道德號召。雖然租金波動難以全面遏止，但官方訊息清晰，能引導輿論與市場心理回穩，形成社會共識。從宏觀來看，這正反映特區政府在維護市場秩序與民生穩定之間的平衡能力。

在行政安排層面，援助行動的效率尤為突出。特區政府採用「一戶一社工」制度，每個受災家庭皆有專責跟進協助，確保程序簡化，資金能迅速發放。這種方式降低了審批延誤的風險，使災民可在最短時間內獲得實質支援。更值得肯定的是，當局並未區分自住與投資單位，而採取「一視同仁」的做法。社會雖有意見認為投資業主不應全額受惠，但若逐一審查用途，行政成本將大增，亦會拖慢整體效率。特區政府選擇為全民利益而優先低延誤高速度，正符合災後治理的實際需要。此舉展現特區政府一貫重視公義與效率並重的施政理念。

部分媒體指政策語言轉變構成「反口」之嫌，事實並非如此。官員於災後初期稱「免費住屋直至重建」，屬情勢中的臨時安撫用語，旨在穩定民心。隨後推出的「兩年津貼政策」則是經財政與法律程序確認的正式措施，屬制度化執行的具體結果。公共決策自始應以法理為依歸，行政承諾需轉化為具有操作性的方案。特區政府在短時間內能完成預算審批、法律處理與跨部門協調，足證本港體制靈活與決策高效。此過程是現代法治精神的體現，也反映官員以責任治理取代政治姿態的成熟取向。

這份政策不僅止於金錢援助，更提供重建生活的契機。若災民選擇入住租金僅三千元的過渡性房屋，餘額津貼可作儲蓄，每月約可積存一萬元，兩年累積可達20萬港元。這樣的安排實際上為家庭提供穩定的經濟緩衝與未來規劃空間。特區政府藉此以引導性方式鼓勵居民由被動救助轉為主動自強，從依賴邁向重建，這是社會政策不可忽視的一層意義。當援助兼具扶貧與賦能功能，所帶來的不只是慰藉，更是長遠的正向循環。

綜觀整個應對過程，宏福苑火災的救援與後續安排成為本港公共行政的試金石。從籌劃以至資源調配，均顯現政府在突發事件下的決策速度與執行能力。與以往大型事故相比，今次應對明顯更制度化、更透明、更有層次。各部門協作順暢，措施公開，展現出行政體制的穩定性與專業性。特區政府以冷靜理性處理民情發酵與資金調動等難題，不僅重建了災後生活秩序，也鞏固市民對政策體系的信任。這過程同時反映出香港治理精神與國家制度優勢的融合: 穩定、法治與以民為本的施政理念在危機中得以彰顯。

放眼未來，宏福苑的重建工程或需時數年，但真正的復元不止於建築重現，而在於社區信任與居民信心的重新建立。特區政府已為災民提供充分支援，而如何有效運用援助、重整生活，則取決於個人與家庭的努力。公共政策提供的是安全網，但能否轉化為重生力量，仍需群體的配合。只要居民能以積極心態應對轉變，善用津貼、穩定儲蓄，香港便能在逆境中再度展現韌性。這亦是中國式現代城市中「以人為本、以行為根」的治理精神所在。

宏福苑火災雖然令人痛心，卻同時讓社會看見理性與制度的力量。特區政府以行動代替口號，以政策回應輿情，既展示行政智慧，也重建群眾信任。這場危機的意義，不止是一次災後救助，更是一場制度公信力與社會凝聚力的再驗證。當重建完成之時，宏福苑的經歷將成為香港公共治理史上的重要篇章，印證這座城市在國家支持與自身制度成熟的雙重基礎上，能以穩定、務實而仁厚的方式，走出災難，邁向新生。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



