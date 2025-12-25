來稿｜從懷疑到依賴：數字銀行的五年變革與未來展望

來稿作者：徐小龍博士



2019年，對香港金融科技發展而言，是一個具有里程碑意義的年份。當時，虛擬銀行（2024年後正式改稱「數字銀行」）初登市場，引發廣泛關注。我身邊率先「入局」的，並非熱衷追逐潮流的科技愛好者，而是兩位在傳統金融界深耕多年的朋友。他們毅然離開熟悉的舒適圈，分別投身於當時剛成立的Mox Bank和WeLab Bank。



在與他們的交談中，我聽到了對新模式的無限憧憬：零分行、全手機操作、數據驅動風險管理。相比之下，我的態度卻顯得謹慎得多，甚至帶着一絲懷疑。這並非因為我不信任技術，而是對商業模式存疑：在這個銀行牌照價值連城、監管極度嚴謹且傳統服務高度滲透的市場裏，這些新玩家能否撼動百年老店的地位？抑或只是曇花一現，最終難逃「傳統大行主導」的宿命？

帶着這份半信半疑，出於對朋友的支持，我申請了Mox戶口，成為香港最早一批數字銀行用戶。如今五年過去，站在2025年尾聲回望，這段從「試玩」到「依賴」的旅程，恰好見證了香港金融生態的深刻變革。

初期的迷思：是變革還是噱頭？

初次接觸數字銀行，體驗確實令人眼前一亮。沒有冗長的排隊，無需繁瑣的文件，只需對着手機鏡頭自拍、上傳身份證，幾分鐘內便完成開戶。這種效率與傳統銀行動輒數小時的流程形成了鮮明對比。

然而，在最初的一兩年，我對其定位仍有保留。當時，大部分數字銀行的主打產品集中於消費和借貸：高息存款、現金回贈、免手續費外幣交易，以及標榜「即批」的私人貸款。坦白說，這些功能更像是「金融科技+市場推廣」的結合。雖然方便，但也暴露了局限性——海外支付穩定性不足、系統升級時服務中斷等問題，讓人難以放心將核心資產交付。那時，我無法想像會將工資戶口或企業現金管理交給一間沒有實體分行的銀行。

數據的轉折：從邊緣走向主流

轉折點發生在2024至2025年間。數字銀行悄然跨過「新鮮期」，進入與日常生活深度融合的階段。這一轉變不僅體現在用戶體驗中，更得到權威數據的支持。例如，香港銀行公會數字銀行公眾教育專責小組於2025年8月委託香港浸會大學進行的一項調查顯示，近93%的公眾及逾98%的中小企受訪者認為，數字銀行能滿足其至少一半的日常銀行需要。這是一個極具份量的指標，意味着數字銀行已不再是單純「薅羊毛」的輔助工具，而是逐漸成為大眾管理收支及理財的主要選擇。

在我個人生活中，這種變化具體可感。無論是海外小額付款，還是項目額外收入，我已習慣使用多幣種戶口處理，並利用自動化「儲蓄罐」分配資金。甚至在傳統銀行系統維護時，數字銀行 App 成了我不可或缺的「應急樞紐」。

信任的基石：監管與科技的雙重防線

將財富放入「看不見」的銀行，用戶最在意的始終是安全。過去五年，常有人誤解「因為新，所以監管鬆」。事實恰恰相反，香港金管局對數字銀行的監管要求——無論是資本充足率還是風險管理框架——與傳統銀行完全一致。此外，數字銀行同為「存款保障計劃」成員，合資格存款享有最高80萬港元保障，奠定了制度信任的基礎。

制度之外，科技是另一道防線。針對層出不窮的網絡詐騙（特別是Deepfake技術），數字銀行展現了「生於數碼」的優勢。透過人臉識別、多重身份驗證及AI實時風險監控，部分銀行甚至開發了專門針對Deepfake的檢測工具。全球分析公司FICO在2025年的調查中指出，7成銀行領導者視詐騙和騾子賬戶為主要威脅，而數字銀行憑藉先進的支付驗證與風險識別技術，大幅降低了此類風險。同時，國際網絡分析公司YouGov針對中小企的調查顯示，逾98%中小企對數字銀行的數據保護措施表示滿意，這進一步鞏固了用戶信心。

五年後的展望：機遇與挑戰並存

展望未來，數字銀行將朝着更智能、更包容的方向發展。2025年香港金融科技周的洞見指出，2026年行業的五大趨勢包括資產代幣化的普及、AI 廣泛應用、數字資產監管的完善、中小企融資的優化以及可持續金融的融入。像Mox和WeLab等銀行，已計劃擴展智能自動化存款系統（IADS），如一鍵電子直接扣款（eDDA）用於貸款還款，並嵌入電商平台實現無縫跨境支付。

然而，挑戰同樣不容忽視。金融研究機構The Asian Banker與香港中文大學商學院合作的調查指出，24.1%的用戶對數字銀行持負面看法，原因多為網絡詐騙與系統穩定性問題，且只有31.7%將其視為主要賬戶。此外，人才短缺與地緣政治緊張（如中美貿易摩擦）可能進一步放大風險，阻礙創新與發展。

習慣之後，看見改變

五年，在金融歷史長河中或許只是一瞬，但對我們的生活習慣而言，已足夠發生深刻改變。

回望2019年，我申請第一張虛擬卡時僅是出於「畀面」和好奇；而今天，當我準備處理2026年的稅務時，驚覺自己已完全信賴並依賴數字銀行的稅務貸款服務。從最初的懷疑到如今的全方位依賴，數字銀行用五年時間，不僅改變了銀行業的運作模式，更重新定義了我們對「銀行」的想像。

未來的路並非一帆風順，但數字銀行已不再是配角，而是香港金融未來不可或缺的主角。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

