仲點論政｜注重科研有助大局發展

仲點論政｜劉仲恒醫生

環顧日常起居，我們不難斷言，當下已全面進入「科技世代」。在這個以資訊與數位為核心驅動的時代，社會生活的各個層面正經歷深刻轉型；從傳統產業模式，逐步邁向以資訊技術、電腦網絡、互聯網及數位數據為核心的發展形態。當前，數位技術的普及範圍持續擴大，即時資訊、人工智能、大數據、物聯網等新技術相繼涌現，徹底重塑了人們的生活與運作模式。



順應科技發展潮流已成必然，這一趨勢亦充分體現於國家的總體國策之中。中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議（簡稱「二十屆四中全會」）於剛過去的10月在北京舉行，會上審議並通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，明確將大幅提升科技自主創新能力與綜合實力，列為未來五年國家發展的核心方針之一。

國家主席習近平要求香港進一步融入國家發展大局，特區政府亦多次強調，要積極對接並參與國家「十五五」規劃。筆者認為，創新科技將是香港融入「十五五」規劃與國家長遠發展的最佳切入點，更可實現「一舉兩得」的戰略效應。對香港而言，唯有在創新科技領域占據先機、保持領先地位，才能在激烈的科技世代中維持核心競爭力，發揮帶動經濟發展的引擎作用；對國家而言，若香港能充分發揮國際創新科技中心與人才薈萃地的獨特優勢，必將為國家實現科技自立自強戰略目標貢獻實質力量。

歷屆特區政府早巳洞察科技發展的重要性，多年來持續加大科研領域投入。據2023年的數據顯示，本港研發總開支超過330億港元，佔本地生產總值的比例約為1.11%。政府推出的各項支持措施目標明確，包括研發稅務扣減、現金資助回贈、多項高端人才引進計劃、創科基金資助等，全方位助力創新科技產業發展，全力推動香港建設國際創新科技中心，為經濟長期穩定發展筑牢根基。目前，香港在生命健康科技、人工智能、微電子等重點領域，均已取得令人矚目的發展成果。

毫無疑問，香港當前的創科政策方向正確，特區政府亦積極發揮引導與推動作用，確保科研發展進程不「掉鏈子」。總體而言，香港進一步融入國家發展大局的關鍵，在於持續鞏固並強化金融、航運、貿易、創新科技四大中心地位，打造匯聚全球高端人才的樞紐平台——這便是香港對國家發展所能作出的最有力貢獻。

如何準確理解香港的這一角色定位？走過深圳的人，無不認可其雄厚的科研實力；走過大灣區的人，皆能感受到內地製造業的蓬勃生機。但這些發展優勢不應局限於內地市場，香港作為國際化的創新科技平台，可與大灣區開展更深度的協同合作，推動內地優質科技成果加速商業化轉化，協助更多內地科技企業走向全球市場。在此過程中，香港便能充分發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」的雙重角色，為國家高質量發展持續貢獻力量。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



