北平鋒｜侵犯中國核心利益的惡劣行徑必受懲戒

台灣，是中國領土不可分割的一部分，從來就不是一枚可以被隨意擺弄的棋子。這一事實，從1943年《開羅宣言》明確規定把台灣等日本竊取的中國領土歸還中國，到1945年10月25日中國政府正式接受日本在台投降，早已在法律與現實層面得到確定。1949年中華人民共和國中央人民政府成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府，這一國際法上的政權更替，被聯合國大會第2758號決議和全球183個國家所承認。



美國在1978年《中美建交公報》中白紙黑字承認一個中國原則，這不是外交辭令，而是具有法律約束力的國家承諾。令人遺憾的是，前不久，美方假借「和平」之名向台灣大規模軍售，性質極其惡劣。美方這種背信棄義、言行不一、赤裸裸的違約行為，是對國際法基本原則的公然踐踏，也是對自身歷史和所標榜道義的公然背叛。

美方所謂「戰略模糊」，本質是製造法律真空，企圖用模糊性規避責任，掩蓋其對中國主權領土的粗暴干涉和侵犯。國際法院在1986年尼加拉瓜案判決中早已確立武力干涉的違法性。近年來，美國對台軍售、秘密訓練「台軍」、推動「軍事顧問團」進駐，無一不是這一違法行為的翻版。

但台灣民眾不是美國霸權戰略的棋子，更不是其軍工複合體的提款機。從近幾個月的民調可以看出，台灣民眾反對「台獨」、反對打仗，渴望和平。同時他們又一直被政治操弄與外部勢力裹挾，陷入無奈無力的困境。要始終警惕那些以「維護和平」之名、行「鼓動戰爭」之實的黑手，明白真正的善意，是讓台灣遠離戰火，而不是把民眾推上火線。

事實是，所謂「武裝台灣」，終究只是「黃粱夢」。東風-17、東風-26可分別精準穿透所謂的「第一島鏈」、「第二島鏈」，055型驅逐艦與鷹擊-21構成海上鐵壁……民進黨當局用111億美元軍購，換來的不是台灣的安全，只會加速其民生體系的崩壞，讓台灣人民為華爾街軍工資本的巨額利潤買單——細算一下，每戶台灣家庭年均多負擔多少新台幣，只為購買一堆金屬。

美國政客與軍工企業的關係是什麽，不過是盤根錯節的共生毒瘤。對台軍售為洛克希德·馬丁公司帶來了源源不斷的巨額訂單，雷神公司相當一部分訂單也來自台灣。他們推動對台軍售，是戰爭資本主義赤裸裸的貪婪作祟，是用台灣的未來兌換自己的股票和選票。中國不會被嚇退，也不會被拖入無休止的消耗。他們以為我們只是喊口號，卻不知我們反制工具箱的資源豐富且充足，已經做好了全方位、無死角、絲毫不會退讓的各種鬥爭準備。

我們不主動挑事，但絕不允許任何人在我們家門口滋事。台灣同胞是我們血脈相連的骨肉，絕非美方可隨意拿捏的地緣政治籌碼。國家完全統一是歷史的必然，是中華民族的集體意志，是十四億多人民不可動搖的共同心願。任何侵犯中國核心利益的行為，無論來自何方，無論以何種偽裝，都必將受到堅決、徹底的懲戒。主權不容談判，統一不容拖延。台灣，終將回家。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

