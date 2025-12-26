北平鋒｜「以卵擊石能贏」的謊言應早日被肅清

誰都知道，雞蛋碰石頭，碎的只能是雞蛋。近日一段視頻廣受關注，大陸的福建艦已披甲出海，其搭載的電磁彈射器在2秒內將殲-15T、殲-35、殲-15DT、空警-600等先進艦載機彈射起飛，滑塊在軌道末端瞬間制動，甲板上戰機起降如行雲流水。從遼寧艦到山東艦，再到福建艦，中國航母編隊已航向深藍，艦載機聯隊、預警體系、電子戰能力、遠程打擊網絡全面成型。台灣那所謂「以武拒統」的盤算只能是幻想，畢竟所謂「軍力」，難道說是老舊艦艇、零交付的F-16V「隱形戰機」嗎？



賴清德之流，長期推行「去中國化」教育，蓄意篡改歷史教科書，刻意抹去兩岸共同記憶，把「抗中謀獨」當成精神鴉片，導致部分台灣年輕人誤以為台灣是所謂「主權獨立國家」，把大陸的和平統一曲解為「侵略威脅」。他們用「文化台獨」的毒液，澆灌出一代人對現實的懵懂無知——他們不知道福建艦的強大戰力，不知道東風-17全天候、強突防的戰略威懾能力，更不清楚大陸貫通情報鏈、指揮鏈、打擊鏈、保障鏈於一體的聯合作戰體系的巨大威力。

正因為教育系統主動切斷了文化的根脈，在刻意煽動的恐懼與迷茫中，荒謬的謊言生根發芽。更可悲的是，台灣部分政客還對美國的「紙老虎」許諾深信不疑。他們以為，只要喊幾句「民主對抗威權」的口號，華盛頓就會出面干預。他們忘了，早有外媒點破：基於兵推，「美國軍方在保衛台灣時的風險極高，並可能導致軍事失敗」。「台獨」政客並非不知死活，而是將台灣民眾的命運當成賭桌上的籌碼，用民眾的血汗錢，去豪賭一場注定滿盤皆輸的分裂鬧劇。

中國從不懼恐嚇，而是靠實力說話。九三閱兵，「巨浪-3」、「東風-61」、「東風-31」、「東風-5C」震撼亮相，那一刻，世界看清了什麽是「壓倒性優勢」。如今，福建艦甲板上的電磁彈射聲，是比任何宣言都更響亮的宣告——中國有能力在任何時間、任何空間，完成國家統一的使命。民意基礎，是14億多人對祖國統一、民族復興的共同渴望；物質基礎，是全球最完整的工業體系；實力基礎，是殲-20、運-20、055型驅逐艦、高超音速武器構成的立體作戰體系。

台灣若真想安全，絕非依靠購買美國軍火，而是要回到「九二共識」的正道；不是靠煽動仇恨，而是回歸兩岸同根同源的初心。美國若真想維護地區穩定，就該信守一個中國原則，停止對台軍售，停止縱容「台獨」冒險。否則，歷史必然懲罰任何玩火者。

奉勸美方，切勿再向「台獨」勢力遞刀子、拱火澆油！正告賴清德，世界上只有一個中國，中國的主權、統一、領土完整不容分割，「台獨」分裂行徑注定是死路一條！雞蛋碰石頭，碎的是雞蛋，永遠不是石頭。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



