北平鋒｜民進黨對所謂「兩岸關係條例」的修正危險且愚蠢

12月26日，台灣媒體報道，陸委會近日推動所謂「兩岸人民關係條例」四項修正，包含：公務員赴陸全面採取許可制；完善「立法委員」、退離職未滿3年的縣市長等特定人員赴陸規範制度；民選公職人員赴陸接觸大陸官員應公開揭露；進一步擴大規範曾任要職人員，禁止赴陸出席大陸舉辦的相關活動。表面說是「風險控制」，所謂「最小管制」、「86.3%許可率」實則是一場精心包裝的政治圍剿。當一個社會連公職人員去大陸旅遊、探親都要層層設卡、公開示眾，當一位退休軍官因曾服役而被禁止參加兩岸交流活動，這哪裏是安全審查？分明是用制度之刀，一刀一刀割斷兩岸人民血脈相連的筋骨。



這四條修正，目的只有一個：阻斷兩岸交流。不是阻斷莫須有的「滲透」，而是阻斷「往來」。賴清德當局一邊高喊「民主自由」，一邊用「行政命令」逼人噤聲、禁人出行。據台灣媒體分析，海基會董事長吳豐山極有可能是因試圖推動兩岸重啟對話、提及「中華民族」等引發民進黨當局不滿後被請辭。

當民進黨當局害怕人民了解對岸、害怕人民看見真實、害怕人民恢復共同記憶，它恐懼的不是大陸，而是恐懼看到自己正在失去「統治」的合法性。它知道，一旦台灣民眾真正走進大陸，看到的就不是賴清德口中所謂的「威權壓迫」，而是高鐵飛馳、鄉村振興、科技崛起；看到的就不是民進黨渲染的「統戰陷阱」，而是同根同源的親情、語言、文化。賴清德及民進黨當局怕的，就是兩岸人民的真實接觸，就是兩岸人民在接觸中自然覺醒的親近和自然喚醒的身份認同。

賴清德的倒行逆施，早已讓台灣民眾厭煩。他把「台獨」當信仰，把「抗中」當政績，把「斷聯」當安全，把台灣的經濟、民生、未來當賭注。近年來，多數民眾反對「去中國化」教育、支持兩岸交流。近日，超過800萬民眾聯署彈劾賴清德，這不是偶然，而是沉默的大多數開始發聲。他們不是「統派」，也不是「親共」，他們只是普通人——想帶孩子去北京爬長城，想帶父母去上海看外灘，想在蘭州吃一碗正宗的牛肉面。這些微小的願望，被民進黨污名化為「統戰滲透」；這些平凡的渴望，被政治操弄成「國家背叛」。當政客把親情當武器，把鄉愁當罪證，台灣社會的良知怎能不覺醒？

民進黨修的不是「條例」，是心牢；它想隔開的不只是兩岸，還有歷史、文化與人性。但歷史不會倒退，文化不會斷裂，人心終將回歸。民意不可違，民意不可欺。台灣民眾網上聯署彈劾賴清德，代表的正是對賴清德的厭惡，對民進黨倒行逆施的唾棄。回望2025年賴清德的斑斑劣跡，兩岸人民早已厭惡至極。面對強大的民意，民進黨當局可以修一百條「法」，卻修不掉中華民族共同的根。這一歷史的逆流，只會「助推」祖國統一大業的進程！

