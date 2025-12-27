北平鋒｜用實際行動捍衛國家核心利益

台灣問題是中國核心利益中的核心，是任何外部勢力都不可觸碰的紅線，是任何分裂圖謀都不可逾越的底線。中國政府和中國人民對國家主權和領土完整的守護，從來不是口號，而是刻進骨子裏的信仰、融進血脈裏的擔當。台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。任何企圖割裂兩岸、分裂國家的行為，都是對中華民族根本利益的背叛，都將遭到全體中國人的堅決反對和歷史的審判。我們從不承諾放棄使用武力，但那不是針對台灣同胞，而是針對外部干涉勢力和「台獨」分裂分子的終極威懾。紅線就在那裏，誰碰，誰就粉身碎骨。



美方近日宣布向台灣地區出售包括「海馬斯」遠程火箭炮系統在內的多型進攻性武器，這是赤裸裸的挑釁，是徹頭徹尾的背信棄諾。所謂「防御性武器」的遮羞布，被他們親手撕得粉碎——「海馬斯」可打擊大陸沿海軍事目標，根本不是「自衛」所能解釋。這一規模最大、性質最惡劣的對台軍售，不僅公然突破自身所謂「與台灣關係法」的虛偽邊界，更將台灣當作遏制中國的棋子、測試中國底線的靶子。

從諾斯羅普· 格魯曼公司到安杜里爾公司，20家軍工企業、10名高管被中方列入反制清單，凍結資產、禁止合作、拒發簽證、不準入境。美方企圖用軍火點燃戰火，中方就用法律和實力築起堤壩。這些企業，不是普通商業體，是戰爭機器的製造者；這些高管，不是普通商人，是台海動蕩的推手。他們選擇站在和平的對立面，就要承受破壞和平的代價。中國反制工具箱充沛而豐富，每一件武器，都經過千錘百煉；每一道措施，都能精準命中要害。對於外部干涉，中國必須給予有理有據、實打實的強硬回擊。

中國維護國家核心利益的能力和意志，從來都不是只停留在口頭上。九三閱兵的鋼鐵洪流、東風浩蕩，早已向世界宣告：我們有決心、有能力、有手段，粉碎任何分裂圖謀。實現國家統一，不是靠空談，靠的是世界第二大經濟體的雄厚實力，靠的是全球最完整工業體系的支撐，靠的是14億人民同仇敵愾的意志。今天之中國，擁有世界上最強大的造船能力，足以捍衛遼闊海疆；擁有龐大的導彈部隊，覆蓋所有潛在威脅；擁有先進的電子戰與信息戰體系，讓任何外部幹預無處遁形。

更重要的是，兩岸同胞血脈相連，統一是人心所向、大勢所趨。任何外部勢力的煽動，都擋不住台灣民眾對和平、穩定、繁榮的渴望。當美方還在用軍火包養「台獨」時，大陸正用高鐵、用5G、用兩岸經貿合作，與台灣同胞共享中國式現代化發展成果和機遇。誰在真心為台灣好？誰在把台灣推向火坑？歷史自有公論。

如何正確認識中國？答案不在其言辭之間，而在其實際行動之中。中國崛起不是威脅，是和平力量的正義回歸；中國的核心利益並非謀求擴張，是民族尊嚴的重建。美方若真想維護台海和平，就請立即停止武裝台灣的危險行徑，立即停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，立即回到一個中國原則和中美三個聯合公報的軌道上來。否則，中方的反制不會止步於20家企業和10名高管。我們已經準備好，用一切必要手段，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。真正的強大，是讓對手知道，挑釁中國核心利益的代價遠超他們的想像。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

