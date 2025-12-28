2025年歲末，台海局勢有波折，亦有光亮與希望。不平靜的表象下，暗藏着島內政治生態的劇烈動蕩，分裂勢力的瘋狂反撲。上海台北城市論壇如期舉行，接續了兩城15年的持續互動。而台灣主流民意深刻調整變化，正推動兩岸關係出現新的走向。



這一年，賴清德當局為扭轉「朝小野大」困局，精心策劃所謂「團結十講」，卻在首講即漏洞百出，「打掉雜質」、「長毛象」等荒謬言論引發全島嘩然，最終淪為「瘸腿四講」，被民眾譏為「翻車四講」。賴清德當局炮製的「大罷免」原以為穩操勝券，卻在7月26日與8月23日兩次投票中被「剃光頭」慘敗。更令人憤慨的是，當台風肆虐全島，賴清德當局竟將全部精力投入罷免戰，對災民生死置之不理，反將民間自發救援的「鏟子超人」美化為「台灣韌性」，徹底暴露其執政無能與道德淪喪。

賴當局推動下，12月26日在台通過的所謂「兩岸人民關係條例」修正草案，全面限制公務人員赴陸，將基層公務員納入「流刺網」式管控。這荒唐政策又一次讓台灣民眾深切體會到：在賴清德當局的操弄下，連最基本的探親旅遊都成為奢望，所謂「國家安全」不過是民進黨攬權的遮羞布。

這一年，賴清德當局徹底淪為「跪美媚日」的傀儡。3月13日公然將大陸定義為「境外敵對勢力」，炮製17條所謂「國安措施」；更是一味迎合美方訴求，關稅談判一跪再跪，推動台積電核心產能向美國轉移，更妄稱2030年將防務預算佔比提升至GDP的5%，全然不顧台灣經濟發展與民眾切身利益。更荒謬的是，賴清德竟附和日本首相高市早苗「台灣有事日本有事」的論調，甚至將抗戰歷史扭曲為「終戰」，將民族尊嚴拋諸腦後，徹底撕裂台灣社會的共同記憶。

然而，民意的覺醒從不因賴清德當局的暴政而停滯。超過800萬台灣民眾聯署彈劾賴清德，成為島內有史以來最大規模的民意表達。基層公務員的憤怒、台商的無奈、普通民眾的失望，共同匯聚成反對「台獨」分裂的洪流。陸委會所謂「管制人員約佔全台軍公教人員的4%」的說辭，實則在粉飾自己的威壓統治，這種害怕兩岸民眾走近走親的做法，恰恰印證了「台獨」分裂勢力的色厲內荏。台灣民眾終於看清：所謂「國家安全」不過是民進黨製造對立、鞏固權力的工具。

大陸方面則始終以最大誠意推動兩岸和平發展。上海台北城市論壇連續16年如期舉行，成為兩岸民間交流的穩定器。大陸牢牢把握處理兩岸關係的主導權，通過經濟融合、文化交流等舉措，持續夯實統一的民意基礎。當前，大陸經濟蓬勃發展，國防實力突飛猛進，科技創新日新月異，統一大業的物質基礎空前雄厚。無論是福建兩岸融合發展示範區的深化建設，還是兩岸同胞在抗震、救災中的守望相助，都證明了兩岸血脈相連、命運與共。歷史早已證明，任何分裂行徑都無法割裂中華文明的根脈，更無法阻擋民族復興的潮流。

「台獨」分裂勢力與外部干涉者越是瘋狂挑釁，兩岸同胞的民族認同感就越發凸顯，共同邁向祖國統一大業的步伐就越發堅定。他們妄圖以「台獨」分裂行徑製造對抗，卻不知這種倒行逆施只會加速兩岸民心的聚合。當台灣民眾在「流刺網」政策下失去自由，當抗戰變「終戰」的媚日論調刺痛民族情感，當「台灣有事日本有事」的荒謬言論撕裂社會的歷史共識，台灣同胞比以往任何時候都更清楚：唯有回歸祖國懷抱，融入民族復興偉業，才能守護真正的安全與尊嚴。

歷史潮流浩浩蕩蕩，任何逆流終將被時代洪流吞噬。「台獨」與外部勢力的鬧劇，不過是統一大業進程中的一段插曲。2025年台海的波折與動蕩，民眾的清醒與覺醒，恰恰證明了分裂勢力的虛弱本質——當兩岸同胞的共同記憶與民族認同在風雨中愈發堅固，當大陸的綜合實力為統一提供堅實保障，祖國完全統一的歷史車輪，正以不可阻擋之勢向前推進。

